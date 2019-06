Η MGM ετοιμάζει ταινία με θέμα τη ζωή του Boy George

O Boy George είναι ένας από τους επόμενους διάσημους μουσικούς, που θα δει τη ζωή του να μεταφέρεται στην κινηματογραφική οθόνη.

Η MGM ετοιμάζει βιογραφική ταινία με θέμα τη ζωή τού frontman των Culture Club με τον Σάσα Τζερβάσι να γράφει και να σκηνοθετεί.

O Boy George, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, στιχουργός και συγγραφέας βιβλίων θα είναι ένας από τους παραγωγούς του κινηματογραφικού έργου, σύμφωνα με το Deadline.

Η ταινία χωρίς τίτλο, προς τον παρόν, θα διερευνά τα παιδικά του χρόνια σε μία οικογένεια της ιρλανδικής εργατικής τάξης, τη διεθνή επιτυχία του με τους Club Culture την περίοδο του new wave, δεκαετία του 1980 και την ανοιχτή στάση του σχετικά με την ταυτότητά του.

Ο Τζερβάσι χαρακτήρισε τον Boy George «πραγματικά πρωτοπόρο και αυθεντικό».

Πρόσθεσε ότι «ο Boy George ήταν αδύνατο να αποτύχει και όλοι ήξεραν ότι θα γίνει σταρ πολύ πριν ο κόσμος ακούσει μία νότα των τραγουδιών του Culture Club. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η ιστορία της ζωής του είναι διασκεδαστική, αλλά και οδυνηρή και συναρπαστική. Είναι τιμή μου και είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαι αυτός που θα τη σκηνοθετήσει για τη μεγάλη οθόνη».

Το συγκρότημα με βάση το Λονδίνο είχε παγκόσμιες επιτυχίες όπως τα «Do You Really Want to Hurt Me?», «Time (Clock of the Heart», «Karma Chameleon». Η επιτυχία προωθήθηκε από τη δημόσια περσόνα του Boy George και τη δύναμη της πλατφόρμας του MTV, στην οποία προβάλλονταν συνεχώς τα μουσικά βίντεο των Culture Club. Όμως με την επιτυχία του συγκροτήματος ήρθαν αναπόφευκτες συγκρούσεις, που συνδέονταν με τον εθισμό του τραγουδιστή στα ναρκωτικά, αλλά και με την ταραχώδη σχέση του με τον ντράμερ του συγκροτήματος, Τζον Μος (που αποτέλεσε θέμα πολλών τραγουδιών της μπάντας).

Θα είναι η δεύτερη ταινία της MGM βασισμένη στη ζωή ενός μουσικού. Η Τζένιφερ Χάντσον θα πρωταγωνιστήσει σε ταινία για τη «βασίλισσα της soul» Αρίθα Φράνκλιν σε ταινία της MGM.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ