Η Μία Φάροου επιστρέφει με θρίλερ βασισμένο σε αληθινά γεγονότα

Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ Μία Φάροου εμφανίστηκε με ένα κατάλευκο κοστούμι στην πρεμιέρα της δραματικής σειράς τρόμου «The Watcher» του Netflix στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με την Dailymail.

Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η νέα μίνι σειρά παρουσιάζει τη μετακόμιση ενός ζευγαριού σε ένα νέο σπίτι στο Νιου Τζέρσεϊ. Όταν όμως ένα άγνωστο άτομο αρχίζει να στέλνει ανατριχιαστικές επιστολές, ισχυριζόμενο ότι έχει παρακολουθήσει το σπίτι τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τα πράγματα αρχίσουν να παίρνουν μία περίεργη τροπή.

Η διάσημη ηθοποιός επιστρέφει, έπειτα από μεγάλη αποχή, στη μικρή οθόνη και μάλιστα σε θρίλερ όπως ήταν και ο πρώτος της πρωταγωνιστικός ρόλος της στον κινηματογράφο στην κλασική ταινία «Το μωρό της Ρόζμαρι» (1968), του Ρομάν Πολάνσκι.

Η σειρά δημιουργήθηκε από τους Ράιαν Μέρφι (Ryan Murphy) και Ίαν Μπρέναν (Ian Brennan) και πρωταγωνιστούν επίσης οι Ναόμι Γουότς, Μπόμπι Καναβάλε, Τζο Μαντέλλο, Τζένιφερ Κούλιτζ.

