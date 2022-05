Η Μπλέικ Λάιβλι θα κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στον κινηματογράφο με την ταινία «Seconds»

Η Μπλέικ Λάιβλι πρόκειται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα δημοφιλές κόμικ.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός θα σκηνοθετήσει την κινηματογραφική μεταφορά του «Seconds», graphic novel του 2014 που γράφτηκε από τον συγγραφέα του «Scott Pilgrim», Μπράιαν Λι Ο’ Μάλι.

Η ταινία θα ακολουθεί την Κέιτι Κλέι, σεφ που ανακαλύπτει τη δύναμη να διορθώνει τα λάθη της γράφοντάς τα, τρώγοντας ένα μαγικό μανιτάρι και πηγαίνοντας για ύπνο. Με την πάροδο του χρόνου, η υπερβολική χρήση της ικανότητας απειλεί όχι μόνο τη ζωή της, αλλά και τον ίδιο τον χώρο και τον χρόνο.

Είναι το πρώτο σκηνοθετικό πρότζεκτ της ηθοποιού από τότε που έκανε το ντεμπούτο της με το μουσικό βίντεο της Taylor Swift «I Bet You Think About Me (Taylor's Version)», στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Μάιλς Τέλερ. Για το έργο της στο βίντεο, η Λάιβλι κέρδισε υποψηφιότητες για τα βραβεία Σκηνοθεσίας και Παραγωγής της Ακαδημίας Κάντρι Μουσικής 2022.

Ο Έντγκαρ Ράιτ, ο οποίος διασκεύασε τη σειρά «Scott Pilgrim» του Ο' Μάλεϊ στην ταινία του 2010 «Scott Pilgrim vs. The World», έγραψε το σενάριο του «Seconds» και θα είναι παραγωγός μαζί με τον Μαρκ Πλατ.

Εκτός από το «Seconds», η Μπλάικ Λάιβλι μητέρα τριών παιδιών, πρόκειται επίσης να αναλάβει την παραγωγή και να πρωταγωνιστήσει στο θρίλερ του Netflix «We Used To Live Here».

Σε συνέντευξη στο People, η ηθοποιός είπε ότι θέλει να εμπνεύσει τις κόρες της ως εργαζόμενη μητέρα και ότι τις παίρνει μαζί της στη δουλειά.

«Θέλω να είμαι όσο το δυνατόν πιο παρούσα ως μητέρα και θέλω να αισθάνονται την παρουσία μου, αλλά επίσης πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να είσαι η καλύτερη μητέρα είναι να τους δείξεις ότι μπορείς να έχεις ζωή, να έχεις πάθος και να έχεις μια ταυτότητα έξω από το να είσαι απλώς μητέρα», είπε η Μπλέικ Λάιβλι.