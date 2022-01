Η νέα ταινία του Γουές Άντερσον θα είναι μια μεταφορά ενός βιβλίου του Ρόαλντ Νταλ

Ο Γουές Άντερσον υπέγραψε συμφωνία για να σκηνοθετήσει ταινία για το Netflix βασισμένη στο βιβλίο «The Wonderful Story of Henry Sugar» του Ρόαλντ Νταλ με πρωταγωνιστή τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς.

Πηγές σημειώνουν επίσης ότι οι Ρέιφ Φάινς, Ντεβ Πατέλ και Μπεν Κίνγκσλεϊ έχουν ενταχθεί στο καστ, με την παραγωγή να αναμένεται να ξεκινήσει αυτόν τον μήνα στο Λονδίνο.

Το βιβλίο «The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More» εκδόθηκε πρώτη φορά το 1977 και είναι μια συλλογή επτά διηγημάτων που έγραψε ο Βρετανός συγγραφέας για μεγαλύτερα παιδιά. Ο Κάμπερμπατς θα υποδυθεί τον Χένρι Σούγκαρ, τον πρωταγωνιστή της ομότιτλης ιστορίας, ο οποίος θέτει το ερώτημα: «Αν μπορούσες να δεις με κλειστά μάτια…θα χρησιμοποιούσες τη δύναμή σου για καλό ή για προσωπικό όφελος;»

Η νέα ταινία είναι η δεύτερη του Άντερσον βασισμένη σε κλασικό έργο του Νταλ. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης μετέφερε το «The Fantastic Mr. Fox» σε ταινία stop-motion το 2009 και έγραψε το σενάριο μαζί με τον Νόα Μπάουμπαχ. Στο καστ του «The Fantastic Mr. Fox» υποψήφιου για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων συμμετείχαν οι Τζορτζ Κλούνεϊ, Μέριλ Στριπ, Τζέισον Σβάρτζμαν, Γουίλεμ Νταφόε, Μάικλ Γκαμπόν και Μπιλ Μάρεϊ.

H είδηση για τη νέα ταινία ακολουθεί την εξαγορά από το Netflix της Roald Dahl Story Company τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν ανακοινώθηκαν σχέδια για την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου κόσμου κινουμένων σχεδίων και ζωντανής δράσης ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, καθώς και εκδόσεις, παιχνίδια, καθηλωτικές εμπειρίες και καταναλωτικά προϊόντα.