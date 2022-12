«Η Νύχτα της 12ης»: Ένα συναρπαστικό αστυνομικό θρίλερ του Ντομινίκ Μολ

Συναρπαστικό, δαιδαλώδες αστυνομικό θρίλερ του Ντομινίκ Μολ (Από Άλλο Πλανήτη, Χάρι, ο Καλύτερος Φίλος του Ανθρώπου) που θυμίζει ταινίες όπως το Zodiac και το Μνήμες Φόνων, ακολουθώντας δύο σκληρούς Γάλλους ντετέκτιβ αντιμέτωπους με μια φρικιαστική δολοφονία, καθώς η λύση της υπόθεσης γλιστράει διαρκώς μέσα από τα χέρια τους.

The Night of the 12th

Αστυνομικό θρίλερ, γαλλοβελγικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Ντομινίκ Μολ, με τους Μπαστιάν Μπουγιόν, Μπουλί Λανέρ, Τεό Κολμπί, Λουλά Κοτόν-Φραπιέ κα.

Διάρκεια: 115 λεπτά

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες σήμερα (Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022)



Δείτε το τρέιλερ: