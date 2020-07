«Η Νύχτα του Κυνηγού» - Ένα θρίλερ του Τσαρλς Λότον με τον εξαιρετικό Ρόμπερτ Μίτσαμ σε επανέκδοση

Ένας παράφρονας ιεροκήρυκας, δολοφόνος γυναικών, παντρεύεται τη χήρα ενός ληστή τράπεζας, για να ιδιοποιηθεί τα χρήματα της ληστείας. Η μοναδική σκηνοθετική απόπειρα του Τσαρλς Λότον είναι ένα αριστούργημα, που έχει τη μορφή ενός σύγχρονου παραμυθιού με αληθινούς όμως δράκους.



The Night of the Hunter



Θρίλερ 1955



Διάρκεια: 93'



Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τσαρλς Λότον με τους: Ρόμπερτ Μίτσαμ, Σέλεϊ Γουίντερς, Λίλιαν Γκις, Πίτερ Γκρέιβς.

Δείτε το τρέιλερ:

H ταινία βγαίνει στις αίθουσες την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020.