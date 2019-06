«Η Πένθιμη Παρέλαση των Ρόδων» του Τόσιο Ματσουμότο

Αβανγκάρντ ταινία του Τόσιο Ματσουμότο (1969). Προσπαθώντας να ξεφύγει από ένα δραματικό παρελθόν που εξακολουθεί να τη στοιχειώνει, μία νεαρή τραβεστί συνάπτει δεσμό με τον αρκετά μεγαλύτερό της σε ηλικία ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στο οποίο εργάζεται. Δεν γνωρίζει όμως πως εκείνος κατέχει το το κλειδί στο τραγικό πεπρωμένο που την περιμένει.



Bara no Soretsu / The Funeral Parade of Roses

Σινεφίλ 1969



Διάρκεια: 105'



Γιαπωνέζικη ταινία, σκηνοθεσία Τόσιο Ματσουμότο με τους: Πίτερ, Οσάμου Ογκασαβάρα, Γιοσίμι Τζο.

Δείτε το τρέιλερ: