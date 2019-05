«Η Πιο Μεγάλη Απάτη» - Μια συναρπαστική αληθινή ιστορία με τις Κρίστεν Στιούαρτ και Ντάιαν Κρούγκερ

Βιογραφικό δράμα με τις Κρίστεν Στιούαρτ και Ντάιαν Κρούγκερ. Βασισμένη στα απομνημονεύματα της Σαβάνα Κνουπ (Girl Boy Girl: How I Became JT Leroy), αυτή η συναρπαστική αληθινή ιστορία στρέφει το βλέμμα στα παρασκήνια και αφηγείται τα πραγματικά περιστατικά πίσω από ένα από τα μεγαλύτερα λογοτεχνικά σκάνδαλα της σύγχρονης ιστορίας. Στην απολαυστική αυτή βιογραφία πρωταγωνιστούν οι Κρίστεν Στιούαρτ (Λυκόφως) και Λόρα Ντερν (Big Little Lies), ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζάστιν Κέλι (I am Michael).

Η Λόρα Άλμπερτ γράφει υποδυόμενη το avatar της, έναν νεαρό ομοφυλόφιλο άντρα που ζει στο περιθώριο με το όνομα JT LeRoy. Όταν το λογοτεχνικό της ντεμπούτο γίνει μπεστ σέλερ και ο JT LeRoy καταλήξει ο αγαπημένος του λογοτεχνικού κόσμου, σκέφτεται μία αλλόκοτη λύση για να διατηρήσει την ανωνυμία της, δίνοντας ζωή στο ψευδώνυμο της. Πρόκειται για την ανδρόγυνη αδελφή του φίλου της, τη Σαβάνα Κνουπ, που συνδέεται με τη φεμινιστική και περιθωριακή πλευρά της Λόρα. Οι δυο τους ζουν πια διπλές ζωές, μπαίνουν δυναμικά στη λογοτεχνική και κινηματογραφική ελίτ και ανακαλύπτουν τον πραγματικό τους εαυτό, ενώ υποδύονται.

Σκηνοθεσία: Τζάστιν Κέλι

Πρωταγωνιστούν: Κρίστεν Στιούαρτ, Λόρα Ντερν, Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ, Κόρτνεϊ Λοβ, Νταϊάν Κρούγκερ, Τζιμ Στάρτζες.

Διάρκεια: 108 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ: