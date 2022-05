Η Σαρλίζ Θερόν δημοσίευσε τις πρώτες εικόνες της Clea, του χαρακτήρα της στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel

Η Σαρλίζ Θερόν κοινοποίησε τις πρώτες εικόνες της ηρωίδας που υποδύεται στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel, της Clea.



Η ηθοποιός δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο φωτογραφίες που δίνουν μία πρώτη εντύπωση για το μακιγιάζ και το κοστούμι της Clea.



Η ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Γνωρίστε την Clea».



Η Clea έχει μία post-credits σκηνή στην ταινία «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» των Disney και Marvel.



Σε συνέντευξη στο podcast του Deadline Hero Nation την περασμένη εβδομάδα, ο σεναριογράφοςΜάικλ Γουόλντρον μίλησε για τον χαρακτήρα που υποδύεται η Σαρλίζ Θερόν.



«Πάντα ξέραμε ότι θέλαμε να παρουσιάσουμε την Clea, η οποία στα κόμικς είναι, θα μπορούσατε να πείτε, η μεγάλη αγάπη του Doctor Strange, αλλά πραγματικά από πολλές απόψεις τρομερά ισάξιά του ως μάγος» ανέφερε.



«Ο Doctor Strange και η Clea έχουν πολλές εξαιρετικές περιπέτειες στα κόμικς και ξέραμε ότι θέλαμε να την παρουσιάσουμε. Αλλά ένιωσα ότι έπρεπε να κλείσουμε το βιβλίο, σε κάποιο βαθμό, σχετικά με την ιστορία αγάπης του με την Christine Palmer» τόνισε.



Πολλοί θαυμαστές των ταινιών της Marvel εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί η Θερόν με σχόλιά τους στις αναρτήσεις της ηθοποιού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ