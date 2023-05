Οι «Simpsons» θα τιμήσουν την Παγκόσμια Ημέρα Star Wars με ταινία μικρού μήκους

Μία ξεχωριστή ταινία μικρού μήκους θα κυκλοφορήσει στο Disney+ από τη σειρά animation The Simpsons για τον εορτασμό της Ημέρας του Star Wars στις 4 Μαΐου.

Στην ταινία «Maggie Simpson in Rogue Not Quite One» οι θεατές θα δουν δύο από τα μεγαλύτερα franchise της Disney να «συναντώνται» για την περίσταση.

Η Ημέρα Star Wars γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Μαΐου και καθιερώθηκε όταν άρχισαν να εμφανίζονται μαζικά στο Facebook ομάδες θαυμαστών με σύνθημα τη φράση «May the Fourth be with you» (Η 4η Μαΐου μαζί σου) παραλλαγή της διάσημης φράσης από την κινηματογραφική σειρά επιστημονικής φαντασίας «May the Force be with you» (Είθε η Δύναμη να είναι μαζί σου!).

Στην αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Star Wars ταινία ο Όμερ Σίμσον χάνει τα ίχνη της κόρης του Μάγκι, η οποία πηδά στο καροτσάκι του Baby Yoda που υπερίπταται και ξεκινά μια υπερδιαστημική περιπέτεια στον γαλαξία.

Η Μάγκι θα φέρει μια εκρηκτική διαστημική μάχη στο Σπρίνγκφιλντ στη μικρού μήκους ταινία, που εξυμνεί τα πάντα για την κινηματογραφική σειρά Star Wars.

Οι Simpsons είναι η μακροβιότερη τηλεοπτική σειρά με σενάριο σε ώρα υψηλής τηλεθέασης στις ΗΠΑ. Αυτό το διάστημα προβάλλεται η 32η σεζόν της σειράς που έχει κερδίσει 35 βραβεία Emmy, επτά People's Choice Awards και 13 βραβεία του Σωματείου Σεναριογράφων Αμερικής (Writers Guild of America).

Η ταινία «Maggie Simpson in Rogue Not Quite One» θα προβληθεί αύριο, 4 Μαΐου.