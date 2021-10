Η Σίνθια Νίξον στην καρέκλα του σκηνοθέτη

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σίνθια Νίξον, η οποία πρωταγωνίστησε ως «Μιράντα» στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά του HBO, «Sex and the City», αποκάλυψε ότι ανέλαβε έναν επιπλέον ρόλο στην πολυαναμενόμενη αναβίωση της αγαπημένης σειράς, «And Just Like That...»



«Roll camera! Είμαι ενθουσιασμένη που θα σκηνοθετήσω ένα επεισόδιο του @JustLikeThatMax αυτή τη σεζόν», έγραψε η Σίνθια Νίξον στην προσωπική της σελίδα στο Ίνσταγκραμ. Μαζί δημοσιεύτηκαν μία σειρά από φωτογραφίες που έδειχναν τη σταρ να εργάζεται στο πλατό - αυτήν τη φορά πίσω από την κάμερα.



Η ηθοποιός πρόσθεσε: «Ήταν το όνειρό μου να δουλέψω με τους αγαπημένους μου συμπρωταγωνιστές και το συνεργείο σε αυτόν τον νέο ρόλο. Πραγματικά δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου τόση υποστήριξη».



Ανάμεσα στα θετικά σχόλια που πήρε ήταν και της Κριστίν Ντέιβις η οποία επαίνεσε τη φίλη της. «Η σκηνοθέτις μας, @cynthiaenixon», έγραψε η Ντέιβις. «Είναι τόσο συναρπαστικό να έχουμε τη Σιν να μας σκηνοθετεί! Απλή, διορατική και συναρπαστική όλα μαζί. Ελπίζω να είναι η πρώτη από τις πολλές...».



Η μίνι σειρά των 10 επεισοδίων «And Just Like That» από το τηλεοπτικό δίκτυο του HBO, θα κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ