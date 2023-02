Η ταινία τρόμου «Knock at the Cabin» στην κορυφή του box office

Έπειτα από επτά εβδομάδες στην κορυφή η ταινία «Avatar: The Way of the Water» έδωσε τη θέση της στο θρίλερ του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν «Knock at the Cabin» και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η κωμωδία «80 for Brady».

Η ταινία της Universal Pictures με προϋπολογισμό $ 20 εκατ. έκανε εισπράξεις το πρώτο σαββατοκύριακο κυκλοφορίας σε αμερικανικές και καναδικές αίθουσες $ 14,2 εκατ. Ωστόσο η 15η ταινία του Σιάμαλαν έχει το χαμηλότερο σημείο εκκίνησης όσον αφορά τις εισπράξεις στην καριέρα του.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Πολ Τρεμπλέι «The Cabin at the End of the World», το οποίο κυκλοφόρησε το 2018, η ταινία ακολουθεί μία οικογένεια που κατά τη διάρκεια των διακοπών της πιάνεται όμηρος από τέσσερις ένοπλους αγνώστους που απαιτούν να κάνει μια απίστευτη επιλογή.

Στη δεύτερη θέση με $12,5 εκατ. βρέθηκε το «80 for Brady», μια κωμωδία με τέσσερις φίλες (Τζέιν Φόντα(Jane Fonda), Λίλι Τόμλιν(Lily Tomlin), Ρίτα Μορένο (Rita Moreno) και Σάλι Φιλντ(Sally Field)) που κάνουν ένα ταξίδι στο Super Bowl του 2017. Κόστισε $28 εκατ. και το 49% που την παρακολούθησαν ήταν ηλικίας 55 ετών και άνω, σύμφωνα με το ΑP.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Comscore τo «Avatar: The Way of Water» έπεσε στην τρίτη θέση με $10,8 εκατ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ