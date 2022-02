Η ταινία «The Man Who Fell To Earth» γίνεται graphic novel

Ο εκδοτικός οίκος Titan Comics ανακοίνωσε τη μεταφορά σε graphic novel της ταινίας του 1976 «The Man Who Fell To Earth» (Ο Άνθρωπος που Έπεσε στη Γη).

Στην ταινία σε σκηνοθεσία Νίκολας Ρογκ πρωταγωνιστεί ο Ντέιβιντ Μπόουι ως ο εξωγήινος, Τόμας Τζερόμ Νιούτον, που προσγειώνεται στη Γη αναζητώντας έναν τρόπο να μεταφέρει νερό στον ετοιμοθάνατο πλανήτη του. Το φιλμ βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1963 του Γουόλτερ Τέβις.

Το εικονογραφημένο μυθιστόρημα γράφει ο Νταν Γουότερς, ο οποίος χαρακτήρισε την ταινία «The Man Who Fell To Earth» αριστούργημα που δίνει τη δυνατότητα να αφηγηθεί κανείς πολλά για τους ανθρώπους, για τη Γη και πολλά πράγματα ενδιάμεσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ