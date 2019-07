Οι Τζάντα Πίνκετ Σμιθ και Γουίλ Σμιθ ιδρύουν επιχείρηση πολυμέσων

Το ζευγάρι ηθοποιών Τζάντα Πίνκετ Σμιθ και Γουίλ Σμιθ επεκτείνουν το αποτύπωμά τους στον τομέα της ψυχαγωγίας.



Ο Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός, κωμικός, στιχουργός και ράπερ και η σύζυγός του, ηθοποιός, τραγουδίστρια-τραγουδοποιός και επιχειρηματίας ανακοίνωσαν ότι ιδρύουν μια επιχείρηση πολυμέσων, τη Westbrook Inc.



Η εταιρεία θα υποστηρίζει νέα και ήδη υπάρχοντα πρότζεκτ της οικογένειας Σμιθ, συμπεριλαμβανομένου μικρού και μεσαίου μεγέθους ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και παραδοσιακές τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες.



Η Westbrook Inc. θα αρχίσει να παρουσιάζει το περιεχόμενό της αυτόν τον μήνα.



«Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που αναγγέλλουμε αυτό το νέο εγχείρημα και εμπλεκόμαστε σε όλους τους τομείς των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας» ανέφεραν ο Γουίλ Σμιθ και η Τζάντα Πίνκετ Σμιθ σε δήλωσή τους.



«Με την απίστευτη ομάδα της οικογένειας μας, την οικογένεια που επιλέξαμε και τους μακροχρόνιους επιχειρηματικούς εταίρους μας, η Westbrook Inc. έχει ως αποστολή να διαδίδει θετικές ιδέες, τέχνη και προϊόντα εμπνέοντας την επόμενη γενιά καλλιτεχνών να κάνουν το καλό στον κόσμο».



Το περιεχόμενο από τα νεοσύστατα Studios Westbrook θα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών και ντοκιμαντέρ από διαφορετικές φωνές. Θα υποστηρίζει έργα, στα οποία πρωταγωνιστικούς ρόλους θα έχουν ο Γουίλ Σμιθ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο Στιβ Μπέντερ θα είναι υπεύθυνος οικονομικής ανάπτυξης.



Η Westbrook Studios αυτήν την περίοδο έχει την παραγωγή της σειράς “Red Table Talk” του Facebook Watch με την Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, την κόρη της Γουίλοου Σμιθ και τη μητέρα της Αντρίνε Μπάνφιλντ Νόρις.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ