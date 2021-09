Οι Τζορτζ Κλούνεϊ και Μπραντ Πιτ θα είναι συμπρωταγωνιστές σε ταινία θρίλερ

Οι Τζορτζ Κλούνεϊ και Μπραντ Πιτ πρόκειται να επανασυνδεθούν για ένα νέο θρίλερ από τον σκηνοθέτη του «Spider-Man: Home coming» Τζον Γουότς.



Ο Γουότς, ο οποίος ήταν σκηνοθέτης και του σίκουελ του 2019 «Spider-Man: Far From Home» θα υπογράφει το σενάριο, θα σκηνοθετήσει και θα είναι παραγωγός της ταινίας, που δεν έχει προς το παρόν τίτλο.



Οι Τζορτζ Κλούνεϊ και Μπραντ Πιτ θα πρωταγωνιστούν και θα είναι και παραγωγοί της ταινίας μέσω των εταιρειών τους Smokehouse Pictures και Plan B Entertainment.



Οι δύο ηθοποιοί έχουν συμπρωταγωνιστήσει στο παρελθόν σε πολλά κινηματογραφικά έργα, στην τριλογία Ocean's και στην ταινία του 2008 Burn After Reading με σκηνοθέτες τους αδελφούς Κοέν.



Σύμφωνα με το HTR, οι εταιρείες Sony, Lionsgate, Apple, Netflix, Amazon, Annapurna, Universal, MGM και Warner Bros διεκδικούν το πρότζεκτ.



Ενώ υπάρχουν λίγες πληροφορίες για την ταινία, περιγράφεται ως αφήγηση της ιστορίας «δύο μοναχικών τύπων που τους έχει ανατεθεί η ίδια αποστολή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ