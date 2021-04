Η Βανέσα Κέρμπι για τον ρόλο της στην ταινία «Pieces of a Woman»

Η Βανέσα Κέρμπι αποκάλυψε το πώς η υποψήφια για Όσκαρ ερμηνεία της στην ταινία «Pieces of a Woman» την άλλαξε.



Σε συνέντευξη στο Porter η Αγγλίδα ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο της ως Μάρθα, μία γυναίκα που χάνει το παιδί της κατά τη διαδικασία γέννας στο σπίτι. Ο ρόλος αυτός της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.



«Παρατηρώ τώρα, ότι είμαι πολύ πιο ευαίσθητη στον πόνο άλλων ανθρώπων σε σύγκριση με πριν» είπε η Βανέσα Κέρμπι. «Μπορώ να τον καταλαβαίνω περισσότερο. Μπορώ να τον βλέπω περισσότερο και αν το βλέπω, ξέρω πώς να στέκομαι δίπλα και να αφήνω χώρο για αυτόν» ανέφερε.



Κατάφερε επίσης, όπως τόνισε, να είναι παρούσα σε έναν τοκετό, κάτι που είχε τεράστιο αντίκτυπο στην ίδια. «Ήταν το καλύτερο απόγευμα της ζωής μου, θα έλεγα» πρόσθεσε. «Ελπίζω να το κάνω μια μέρα» σημείωσε.

Δεδομένης της αβεβαιότητας που προκλήθηκε από την πανδημία του κορωνοϊού, η Βανέσα Κέρμπι δεν ήταν σίγουρη ότι το «Pieces of a Woman» και τα άλλα ολοκληρωμένα έργα της θα έβλεπαν ποτέ το φως της ημέρας.



«Ειλικρινά, δεν ήξερα αν θα κυκλοφορούσαν ποτέ οι ταινίες» είπε. «Οι κινηματογράφοι έκλεισαν και καμία από τις ταινίες δεν ήταν στο Netflix ή σε διανομέα. Ήταν πέντε μήνες που απολύτως τίποτα δεν συνέβαινε. Δεν συμμετείχα σε άλλες ταινίες, οπότε δεν προετοιμαζόμουν για κάτι. Ήμουν σαν 13χρονη και συνταξιούχος» υπογράμμισε.



Η άλλη πρόσφατη ταινία της Κέρμπι με τίτλο «The World To Come» του 2020, ακολουθεί δύο ζευγάρια που πολεμούν τις δυσκολίες και την απομόνωση στα μέσα του 19ου αιώνα στην Αμερική. Εκτός από την υποψηφιότητα για Όσκαρ της Κέρμπι, η ταινία κέρδισε το βραβείο Queer Lion ως Καλύτερη Ταινία με θέμα την LGBTQ κοινότητα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2020.



Είναι σαφές ότι η Βανέσα Κέρμπι προσεγγίζει τους πιθανούς ρόλους με επιμονή. «Μία από τις πρώτες μου ερωτήσεις θα είναι πάντα: "Είναι κάτι που με τρομάζει;"» εξήγησε. «Πολλές ταινίες έχουν αυτά τα πολύ όμορφα σχεδιασμένα γυναικεία αρχέτυπα που είναι μια κινηματογραφική εκδοχή των γυναικών και δεν είναι αυτό με το οποίο ταυτίζομαι» σημείωσε.



Η αφήγηση που επικεντρώνεται στις γυναίκες, οδήγησε την Κέρμπι να δημιουργήσει τη δική της εταιρεία παραγωγής. «Από την εμπειρία μου ως γυναίκα στον κόσμο, ξέρω ότι πρέπει να είσαι εκπρόσωπος αυτής της αλλαγής» είπε. «Ξέρω πόσο υπέροχο ήταν για μένα να έχω αυτόν τον χώρο σε ένα πλατό, και τώρα να δημιουργώ μια εταιρεία όπου μπορώ να συνεχίσω να κάνω αυτές τις επιλογές».

