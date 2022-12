«I Wanna Dance With Somebody»: Η πολυαναμενόμενη ταινία για τη ζωή της Γουίτνεϊ Χιούστον

Η νέα ταινία I Wanna Dance with Somebody είναι μια θριαμβευτική γιορτή για το ταλέντο της απαράμιλλης Whitney Houston. Σε σκηνοθεσία Kasi Lemmons, σενάριο του υποψήφιου για Oscar Anthony McCarten, παραγωγή του μυθικού μουσικού παραγωγού Clive Davis και πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με βραβείο BAFTA Naomi Ackie, η ταινία αφηγείται το πολύπλευρο και πολύπλοκο χαρακτήρα της γυναίκας πίσω από τη Φωνή.



Από το κορίτσι της χορωδίας του New Jersey σε μια από τις πιο πολυβραβευμένες και με τις μεγαλύτερες πωλήσεις τραγουδίστριες όλων των εποχών, ξετυλίγεται το εμπνευσμένο, οδυνηρό και συναισθηματικό ταξίδι στη ζωή και την καριέρα της Houston. Με αξέχαστες ερμηνείες και show και ένα soundtrack με τις πιο μεγάλες επιτυχίες της όπως δεν τις ακούσατε ποτέ ξανά, δεν θέλετε απλά να χορέψετε;

Σκηνοθεσία: Κάσι Λέμονς



Ηθοποιοί: Ναόμι Άκι, Στάνλεϊ Τούτσι, Άστον Σάντερς, Ταμάρα Τούνι, Ναφέσα Γουίλιαμς, Κλαρκ Πίτερς.



Διάρκεια: 146 λεπτά



Είδος ταινίας: Βιογραφία, Μουσική, Δράμα



Ημερομηνία κυκλοφορίας: 29/12/2022



Δείτε το τρέιλερ: