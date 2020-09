«Οι Ζωές που δεν Έζησα» με τους Χαβιέ Μπαρδέμ, Ελ Φάνινγκ και Σάλμα Χάγιεκ

Οι Χαβιέ Μπαρδέμ, Ελ Φάνινγκ και Σάλμα Χάγιεκ πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία της Σάλι Πότερ, που είχε επίσημη συμμετοχή στο 70ό Φεστιβάλ Βερολίνου.

Πρόκειται για την ιστορία ενός πατέρα και της κόρης του σε μια μέρα στη ζωή τους στην Νέα Υόρκη, στην διάρκεια της οποίας η ψυχολογική κατάσταση εκείνου μοιάζει να ξεπερνάει τα όρια της λογικής. Η σκέψη του ταξιδεύει σε διαφορετικές πραγματικότητες που θα μπορούσε να έχει ζήσει, από τον γάμο του με την παλιά του αγαπημένη στο Μεξικό, την πιθανή καριέρα του ως ντράμερ στη Νέα Υόρκη ή ακόμη και στη μοναχική ζωή του σε ένα απομακρυσμένο ελληνικό νησί.

The Roads Not Taken



Σκηνοθεσία: Σάλι Πότερ



Ηθοποιοί: Χαβιέ Μπαρδέμ, Σάλμα Χάγιεκ, Ελ Φάνινγκ, Λόρα Λίνεϊ



Διάρκεια: 85 λεπτά



Είδος ταινίας: Δραματική

H ταινία βγαίνει στις αίθουσες στις 17 Σεπτεμβρίου 2020



Δείτε το τρέιλερ: