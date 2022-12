Η ζωή της Ολίβια Νιούτον-Τζον γίνεται ντοκιμαντέρ

Ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη τραγουδίστρια και ηθοποιό Ολίβια Νιούτον - Τζον είναι στο στάδιο ανάπτυξης από την εταιρεία παραγωγής του Ρ. Τζ. Κάτλερ This Machine.

Το μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ θα εξερευνά τη ζωή και το έργο της Νιούτον - Τζον, ως εμβληματικής προσωπικότητας της ψυχαγωγίας, τραγουδίστριας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των ζώων και του περιβάλλοντος και υπερμάχου της υγείας, της ευεξίας και της βοτανοθεραπείας.

Η εταιρεία This Machine έχει εξασφαλίσει πλήρη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη μουσική και τα προσωπικά αρχεία της Ολίβια Νιούτον-Τζον.

Το 1978, η Νιούτον-Τζον συμπρωταγωνίστησε με τον Τζον Τραβόλτα στο μιούζικαλ «Grease» και έγινε σούπερ σταρ. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, κέρδισε τέσσερα βραβεία Grammy, ένα βραβείο Emmy και πολλά άλλα τρόπαια.

Άλλες ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε είναι οι «Funny Things Happen Down Under», «Tomorrow», «Xanadu», «Two of A Kind», «It’s My Party, Sordid Lives», «Score: A Hockey Musical».

Ο Κάτλερ μαζί με τους Ελίζ Περλστάιν και Τρέβορ Σμιθ της This Machine, θα είναι παραγωγοί του χωρίς τίτλο προς το παρόν ντοκιμαντέρ.

