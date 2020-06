Η ζωή του Μπάντι Χόλι σε σκηνοθεσία του Μπρους Μπέρεσφορντ

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι», Μπρους Μπέρεσφορντ (Bruce Beresford), θα σκηνοθετήσει το Clear Lake, τη βιογραφική ταινία για τον Μπάντι Χόλι (Buddy Holly).



Η ταινία θα ξεκινάει από τα εφηβικά χρόνια του Χόλι και στη συνέχεια θα αναφέρεται στην περιοδεία του στο Biggest Show of Stars το 1958 με τον Κλάρενς Κόλινς, ιδρυτή του Little Anthony & the Imperials, καθώς έσπασαν τα φυλετικά εμπόδια δίνοντας μαζί παραστάσεις στις ΗΠΑ το 1958.



Παράλληλα ακολουθεί τους μουσικούς δεσμούς του Χόλι με τους Little Richard, Dion, Lavern Baker και άλλους πρωτοπόρους της ποπ μουσικής και τη σχέση του με τη σύζυγό του Μαρία Έλενα Χόλι. Η ταινία θα ολοκληρώνεται με τη μοιραία απόφαση να πραγματοποιήσει την περιοδεία Winter Dance Party του 1959, που έληξε τραγικά, με το αεροπορικό δυστύχημα κοντά στο Clear Lake της Αϊόβα στις 3 Φεβρουαρίου 1959, που στοίχησε τη ζωή του μουσικού.



Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter», η ταινία βρίσκεται υπό την επίβλεψη της χήρας του Χόλι, Μαρία Έλενα, και θα βασίζεται στο σενάριο του Patrick Shanahan. Στόχος είναι τα γυρίσματα να ξεκινήσουν το Φθινόπωρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ