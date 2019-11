«Υπάρχει Θεός, το Όνομά της είναι Πετρούνια» της Τεόνα Στρούγκαρ Μιτέφσκα

Πολυβραβευμένη ταινία από τη Βόρεια Μακεδονία και τη σκηνοθέτιδα Τεόνα Στρούγκαρ Μιτέφσκα, που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τους γείτονες πέρα από τα συνήθη και στερεότυπα, που τονίζονται από την επίσημη εθνική τους πολιτική.

Θεοφάνεια. Σε μια μικρή πόλη, κάπου στη Βόρεια Μακεδονία, ο αγιασμός των υδάτων είναι από τις πιο σημαντικές στιγμές για την κοινότητα, καθώς επικρατεί η πεποίθηση πως το πρόσωπο που πιάνει τον σταυρό θα έχει ευλογία και καλή τύχη στη ζωή του. Τη μεγάλη μέρα, κόντρα σε ό,τι ορίζει η παράδοση, μια άνεργη ανύπαντρη γυναίκα βουτάει στο νερό και πιάνει τον σταυρό. Εξοργισμένοι που έμειναν με άδεια χέρια, οι άντρες την κατηγορούν για ασέβεια. Η γυναίκα, όμως, αρνείται να παραδώσει τον σταυρό. Διότι είναι πια έτοιμη να αντισταθεί στα έμφυλα στερεότυπα ενός κόσμου συντηρητικού.

God Exists, Her Name Is Petrunija

Δραματική ταινία, βορειομακεδονικής, γαλλικής, βελγικής, κροατικής και σλοβενικής παραγωγής του 2019, σε σκηνοθεσία Τεόνα Στρούγκαρ Μιτέφσκα, με τους Ζορίκα Νουσέβα, Λαμπίνα Μιτέφσκα, Στεφάν Βουζίσικ, Σουάντ Μπεγκόφσκι κ.ά.

