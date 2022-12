Ιππότης ο George Clooney: Έφτιαξε το φόρεμα της συζύγου του, ενώ περπατούσαν στο κόκκινο χαλί

Ο αγαπημένος ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Τζορτζ Κλούνεϊ είναι μοναδικός ειδικά με την οικογένειά του. Ενώ περπατούσε στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης «Kennedy Center Honors» στην Ουάσιγκτον, όπου βραβεύτηκε, βοήθησε τη σύζυγό του Αμάλ να διορθώσει το φόρεμά της.

Ντυμένη με ένα κόκκινο φόρεμα Valentino, η Αμάλ συνδύασε το φόρεμα με ασορτί κάπα, η οποία κάποια στιγμή μπερδεύτηκε στο χαλί. Ο ηθοποιός απαθανατίστηκε να φροντίζει τη σύζυγό του, με την οποία έχουν δύο παιδιά, ενώ οι φωτογράφοι τραβούσαν φωτογραφίες.

George Clooney looks handsome alongside Amal Clooney who is ravishing in red off-the-shoulder gown as they attend the Kennedy Center Honors ceremony in Washington, D.C. pic.twitter.com/C1FDT4qedB