«Iron Man» και «Hairspray» στο Εθνικό Μητρώο Ταινιών των ΗΠΑ

Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι 25 κινηματογραφικά έργα, μεταξύ των οποίων «Iron Man», «Hairspray», «The Little Mermaid», «When Harry Met Sally and Carrie» θα συμπεριληφθούν στο Εθνικό Μητρώο Ταινιών το 2022.

«Οι ταινίες έχουν γίνει κεντρικές στην αμερικανική κουλτούρα βοηθώντας να αφηγηθούμε την εθνική μας ιστορία για περισσότερα από 125 χρόνια. Είμαστε περήφανοι που προσθέτουμε ακόμη 25 ταινίες από μια ομάδα διαφορετικών δημιουργών στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου, καθώς διατηρούμε την κινηματογραφική μας κληρονομιά» ανέφερε η βιβλιοθηκάριος του Κογκρέσου, Κάρλα Χάιντεν σε δήλωσή της.

«Είμαστε ευγνώμονες σε ολόκληρη την κινηματογραφική κοινότητα που συνεργαζόμαστε με τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι ταινίες θα διατηρηθούν για το μέλλον» υπογράμμισε.

Το αμερικανικό συνδρομητικό τηλεοπτικό δίκτυο Turner Classic Movies έχει προγραμματίσει να φιλοξενήσει αφιέρωμα στις 27 Δεκεμβρίου, το οποίο θα αναδεικνύει μερικά από τα κινηματογραφικά έργα που συμπεριλήφθηκαν φέτος στο μητρώο.

Η Κάρλα Χάιντεν θα συμμετάσχει μαζί με την παρουσιάστρια του TCM, ιστορικό κινηματογράφου και διευθύντρια και πρόεδρο του Μουσείου Κινηματογράφου της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, Ζακλίν Στιούαρτ στην εκπομπή και θα συζητήσουν για τις ταινίες.

Με χρονολογική σειρά οι ταινίες που είναι από φέτος στο Εθνικό Μητρώο Ταινιών είναι Mardi Gras Carnival (1898), Cab Calloway Home Movies (1948-1951), Cyrano de Bergerac (1950), Charade (1963), Scorpio Rising (1963), Behind Every Good Man (1967), Titicut Follies (1967), Mingus (1968), Manzanar (1971), Betty Tells Her Story (1972), Super Fly (1972), Attica (1974), Carrie (1976), Union Maids (1976), Word is Out: Stories of Our Lives (1977), Bush Mama (1979), The Ballad of Gregorio Cortez (1982), Itam Hakim, Hopiit (1984), Hairspray (1988), The Little Mermaid (1989), Tongues Untied (1989), When Harry Met Sally (1989), House Party (1990), Iron Man (2008), Pariah (2011).