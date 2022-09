«Εισιτήριο Για Τον Παράδεισο» με την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Τζορτζ Κλούνεϊ

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ, Τζορτζ Κλούνεϊ και Τζούλια Ρόμπερτς βγάζουν ένα «Εισιτήριο για τον Παράδεισο» και έρχονται στις οθόνες μας αυτόν τον Σεπτέμβριο!



Οι δύο πρωταγωνιστές επανασυνδέονται στη μεγάλη οθόνη στον ρόλο δύο πρώην ερωτικών συντρόφων, που αναλαμβάνουν από κοινού την αποστολή να βάλουν φρένο στα σχέδια της ερωτοχτυπημένης κόρης τους, η οποία ετοιμάζεται να διαπράξει το ίδιο λάθος που έκαναν κάποτε οι ίδιοι.



Μια ρομαντική κομεντί για τις γλυκές εκπλήξεις που φέρνουν οι δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή, σε σκηνοθεσία Ολ Πάρκερ (Mamma Mia! Here We Go Again) και σενάριο του ίδιου και του Ντάνιελ Πίπσκι.

Ηθοποιοί: Τζούλια Ρόμπερτς, Τζορτζ Κλούνεϊ, Κέιτλιν Ντέβερ, Μπίλι Λουρντ, Μαξίμ Μπουτιέ, Λούκας Μπράβο.

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου

Δείτε το τρέιλερ: