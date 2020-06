Jurassic Park εναντίον Jaws στο box office των ΗΠΑ

Μάχη καρχαριών εναντίον δεινοσαύρων στο box office των ΗΠΑ. Είκοσι επτά χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία της, η ταινία «Jurassic Park» του 1993 σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει φθάσει στο νούμερο ένα σημείο στο box office των ΗΠΑ αφήνοντας στη δεύτερη θέση μία άλλη τεράστια εισπρακτική επιτυχία του Αμερικανού σκηνοθέτη, το φιλμ «Jaws» (Τα Σαγόνια του Καρχαρία) σε ένα εμπορικό τοπίο που επηρεάστηκε σοβαρά από την πανδημία του κορωνοϊού.



Σύμφωνα με το Deadline, το Jurassic Park είχε εισπράξεις πάνω από 517.000 δολάρια το Σαββατοκύριακο 19-21 Ιουνίου και εκτόπισε την κορυφαία ταινία της προηγούμενης εβδομάδας, «The Invisible Man», η οποία είχε εισπράξεις περίπου 383.000 δολάρια.

Δείτε το βίντεο:





Οι αριθμοί προέρχονται από έκθεση για την κινηματογραφική βιομηχανία που εκπονήθηκε από τον οργανισμό αξιολόγησης Comscore, ο οποίος σταμάτησε να δημοσιεύει ανακοινώσεις για αποτελέσματα του box office τον Μάρτιο, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.



Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η ταινία «Jurassic Park» προβλήθηκε σε 230 τοποθεσίες στις ΗΠΑ, με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι drive-in κινηματογράφοι.



Το θρίλερ «Τα Σαγόνια του Καρχαρία» είναι στη δεύτερη θέση με εισπράξεις 516.000 δολάρια από την προβολή του σε 187 χώρους, 45 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία το 1975.



Οι ταινίες «ET the Extra Terrestrial» (Ε.Τ. ο Εξωγήινος) και «Raiders of the Lost Ark» κατέβηκαν θέσεις στη λίστα και βρίσκονται στα νούμερα 7 και 18 αντίστοιχα. Η νέα ταινία με την καλύτερη απόδοση ήταν το «Followed», που καταλαμβάνει στην 8η θέση με εισπράξεις 127.000 δολάρια.

Δείτε το βίντεο:



Τα αμερικανικά σινεμά θα ανοίξουν μαζικά τον Ιούλιο με την ταινία με Unhinged, με πρωταγωνιστή τον Ράσελ Κρόου να είναι η πρώτη καινούρια παραγωγή μετά την πανδημία που θα κάνει πρεμιέρα στις 10 Ιουλίου.



Η ταινία της Disney Mulan αναμένεται στις 24 Ιουλίου και ακολουθεί το κατασκοπευτικό θρίλερ του Κρίστοφερ Νόλαν, Tenet στις 31 Ιουλίου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΑ