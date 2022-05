Κάννες 2022: Με Ζελένσκι και την ταινία του Μισέλ Χαζαναβίσιου ξεκίνησε το Φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ των Καννών άνοιξε αυλαία με τη νέα ταινία του Μισέλ Χαζανασίσιους με τίτλο «Final Cut» στις 17 Μαΐου. Πρόκειται για το remake της cult Ιαπωνικής ταινίας «One Cut for the Dead». Στην πρεμιέρα της ταινίας αλλά και στο κόκκινο χαλί βρέθηκε η Τζούλιαν Μουρ ενώ τη δεύτερη μέρα του λαμπερού φεστιβάλ, στην Αίθουσα Lumiere έλαμψε το πολυαναμενόμενο σίκουελ του Top Gun με τον Τομ Κρουζ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα υπενθύμισε στο Φεστιβάλ των Καννών την ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν





«Μας χρειάζεται ένας νέος Τσάπλιν που θα αποδείξει ότι ο κινηματογράφος δεν είναι βουβός» απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρεμβαίνοντας από το Κίεβο με βιντεοσκοπημένο μήνυμα κατά τη διάρκεια της έναρξης του 75ου Φεστιβάλ των Καννών.

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είμαι πεπεισμένος ότι ο 'δικτάτορας' θα χάσει», δήλωσε ενώπιον της αφρόκρεμας του παγκόσμιου κινηματογράφου, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και στην ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν.

Εν τω μεταξύ, το Φεστιβάλ ανακοίνωσε ότι δεν θα ανεχθεί πρόσωπα που σχετίζονται ή μεταφέρουν τη γραμμή της ρωσικής κυβέρνησης. Αυτή η απαγόρευση δεν επεκτείνεται σε τρίτες χώρες. Έτσι η Ινδία (που δεν έχει υποστηρίξει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας) θα είναι κανονικά η τιμώμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης.

Επιπλέον, κανονικά θα μετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα η ρωσική ταινία «Η γυναίκα του Τσαϊοκόφσκι» του Κιρίλ Σερεμπρενίκοφ, ο οποίος παρεμπίπτοντος επικρίνει την κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ακόμη αξίζει να αναφερθεί πως στο εφετινό φεστιβάλ (17 έως 28 Μαΐου 2022), η ΕΡΤ συμμετέχει με τρεις ταινίες ως συμπαραγωγός, διεκδικώντας μάλιστα τον Χρυσό Φοίνικα, για την ταινία «Crimes of the future», του διάσημου σκηνοθέτη Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή της ΕΡΤ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου γίνεται μέσω του προγράμματος του «1,5%», για την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής.

Η ΕΡΤ χρηματοδοτεί κάθε χρόνο, με περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου για το «1,5%», βάσει του οποίου οι τηλεοπτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να καταβάλουν το εν λόγω ποσοστό επί των κερδών τους προς την κατεύθυνση αυτή.

Οι ταινίες που θα συμμετάσχουν στο φετινό φεστιβάλ είναι οι εξής:



«Dοdο»

Υπόθεση: Ένα Ντόντο, είδος πουλιού που έχει εξαφανιστεί εδώ και 300 χρόνια, εμφανίζεται ξαφνικά λίγο έξω από την Αθήνα, στο κτήμα μιας οικογένειας που μετράει αντίστροφα τα τελευταία κρίσιμα 24ωρα μέχρι το σωτήριο για όλους γάμο της κόρης τους με έναν πλούσιο κληρονόμο. Τα όρια ανάμεσα στη λογική και την τρέλα θα δοκιμαστούν και η κατάσταση θα βγει εκτός ελέγχου.



Πρόκειται για την πέμπτη μεγάλου μήκους ταινία του Πάνου Κούτρα που συμμετέχει στο τμήμα «Cannes Premiere» του Φεστιβάλ.

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας

Παραγωγός: Ελένη Κοσσυφίδου

Συμπαραγωγή: Ελλάδας, Γαλλίας, Βελγίου

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ολυμπία Μυτιληναίου

Σκηνογραφία: Έλενα Βαρδαβά

Κοστούμια: Εύα Γουλάκου

Μουσική: Delaney Blue



Παίζουν: Τζομάνα Αλχασάν, Πολύδωρος Βογιατζής, Νίκος Γκέλια, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Σμαράγδα Καρύδη, Αχμάντ Κοντάρ, Τζεφ Μοντάνα, Άγγελος Παπαδημητρίου, Τζώρτζης Παπαδόπουλος, Κρις Ραντάνοφ, Μαριέλλα Σαββίδου, Άκης Σακελλαρίου, Άννα Τζορτζίκια, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου



«Crimes of the future»

Υπόθεση: Σε ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον, καθώς η ανθρωπότητα μαθαίνει να προσαρμόζεται στο συνθετικό περιβάλλον, το ανθρώπινο σώμα υφίσταται νέους μετασχηματισμούς και μεταλλάξεις. Με τη σύντροφό του Καπρίς, ο Σόουλ Τένσερ, διάσημος καλλιτέχνης και περφόρμερ, παρουσιάζει δημόσια τη μεταμόρφωση των οργάνων του, σε avant-garde παραστάσεις. H Τάιμλιν, μια ερευνήτρια του Εθνικού Μητρώου Οργάνων, παρακολουθεί μανιωδώς τις κινήσεις τους, μέχρις ότου μια μυστηριώδης οργάνωση αποκαλύπτεται… Η αποστολή των μελών της: να χρησιμοποιήσουν τη διασημότητα του Σόουλ για να ρίξουν φως στην επόμενη φάση της ανθρώπινης εξέλιξης…



Η ταινία του βραβευμένου σεναριογράφου και σκηνοθέτη Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Αθήνα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2021 και διαγωνίζεται για την παγκόσμια διάκριση του Χρυσού Φοίνικα, η οποία απονέμεται στην καλύτερη ταινία που μετέχει στο Φεστιβάλ.

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ

Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής

Συμπαραγωγή: Καναδά, Ελλάδας



Παίζουν: Βίγκο Μόρτενσεν, Λεά Σεϊντού, Κρίστεν Στιούαρτ, Σκοτ Σπίντμαν, Ντον Μακέλαρ, Νάντια Λιτς, Γιώργος Πυρπασόπουλος.



«Burning days»

Υπόθεση: Ο Έμρε, ένας νεαρός ιδεαλιστής εισαγγελέας, διορίζεται στο Yaniklar, μια επαρχιακή πόλη η οποία υποφέρει από συχνές διακοπές στο δίκτυο της ύδρευσής της. Καθώς οι τοπικές εκλογές πλησιάζουν, έρχεται αντιμέτωπος με τις σύνθετες ιδιαιτερότητες της πολιτικής ζωής της μικρής αυτής πόλης.

Η ταινία συμμετέχει στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, «Ένα Κάποιο Βλέμμα».

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Εμίν Άλπερ

Παραγωγός: Γιώργος Τσούργιαννης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Χρήστος Καραμάνης

Συμπαραγωγή: Τουρκίας, Ελλάδας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ολλανδίας, Κροατίας



Παίζουν: Σελαχατίν Πασαλί, Εκίν Κοτς, Ερόλ Μπαλάογλου.

Φεστιβάλ Καννών 2021: Οι 21 υποψήφιες ταινίες για τον Χρυσό Φοίνικα

Αναλυτικά το επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ με τις 21 υποψήφιες ταινίες για τον Χρυσό Φοίνικα είναι:

«Crimes of the Future» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ

«Triangle of Sadness» του Ρούμπεν Έστλουντ

«The Almond Tree» της Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι

«Armageddon Time» του Τζέιμς Γκρέι

«Boy From Heaven» του Ταρίκ Σάλεχ

«Broker» του Χιροκάζου Κόρε-έντα

«Brother and Sister» του Αρνό Ντεπλεσέν

«Close» του Λούκας Ντοντ

«Decision to Leave» του ΠαρκΤσαν-γουκ

«Eo» του Γέρζι Σκολιμόφσκι

«Holy Spider» του Αλί Αμπάσι

«Leila’s Brothers» του Σαΐντ Ρουστάγι

«Nostalgia» του Μάριο Μαρτόνε

«RMN» του Κριστιάν Μουντζίου

«Showing Up» της Κέλι Ράιχαρντ

«Stars at Noon» της Κλερ Ντενί

«Tchaïkovski’s Wife» του Κίριλ Σερεμπρένικοφ

«Tori and Lokita» των αδερφών Νταρντέν

«Mother and son» της Λεονόρ Σεράιγ

«Pacification» του Άλμπερτ Σέρα

«The eight mountains» των Φελίξ βαν Γκρόνιγκεν και Σαρλότ Βαντερμίρς