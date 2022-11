«Κάποια Μίλησε»: Μια ταινία για το σκάνδαλο Γουάινστιν με την Κάρεϊ Μάλιγκαν και τη Ζόι Καζάν

Η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ Κάρεϊ Μάλιγκαν (Promising Young Woman, An Education) και η Ζόι Καζάν (The Plot Against American, The Big Sick) συμπρωταγωνιστούν στους ρόλους δύο δημοσιογράφων των New York Times που μαζί πετυχαίνουν να φέρουν στο φως μια από τις πιο σημαντικές αποκαλύψεις αυτής της γενιάς.

Οι δύο γυναίκες ρεπόρτερ με πολύ κόπο και προσπάθεια κατάφεραν να κάνουν ένα ιστορικό πλέον ρεπορτάζ που γέννησε το κίνημα του #Metoo και που έσπασε δεκαετίες σιωπής γύρω από το θέμα της σεξουαλικής επίθεσης στο Χόλιγουντ, αλλάζοντας μια για πάντα τη σύγχρονη κοινωνία.

Στην παραγωγή βρίσκονται οι Ντέντε Γκάρντνερ και Τζέρεμι Κλάινερ (βραβευμένοι με Όσκαρ για τα «12 Χρόνια Σκλάβος», «Moonlight», «Minari», «Selma» και «The Big Short») η Μέγκαν Έλισον (παραγωγός των «Zero Dark Thirty» και «American Hustle») και ο Μπραντ Πιτ.

Η ταινία βασίζεται στο bestseller των New York Times, με τίτλο “She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement”.

She Said

Σκηνοθεσία: Μαρία Σρέιντερ



Ηθοποιοί: Κάρεϊ Μάλιγκαν, Ζόι Καζάν, Σαμάνθα Μόρτον, Πατρίτσια Κλάρκσον.



Διάρκεια: 129 λεπτά



Είδος ταινίας: Δράμα



Ημερομηνία κυκλοφορίας: 01/12/2022

Δείτε το τρέιλερ: