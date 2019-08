Κατρίν Ντενέβ και Ζυλιέτ Μπινός εγκαινιάζουν την επίμαχη 76η Μόστρα της Βενετίας

Οι Γαλλίδες Κατρίν Ντενέβ και Ζυλιέτ Μπινός, που πρωταγωνιστούν σε ένα οικογενειακό δράμα του Ιάπωνα Χιροκάζου Κόρε-Εντα, θα εγκαινιάσουν απόψε την πολλά υποσχόμενη αλλά και αμφιλεγόμενη 76η Μόστρα της Βενετίας, κυρίως λόγω της επιλογής της ταινίας «J' accuse» (Κατηγορώ) του Ρομάν Πολάνσκι.



Η ταινία «La Verite» (Η Αλήθεια), που διαγωνίζεται για το Χρυσό Λιοντάρι και στην οποία παίζει επίσης ο 'Ιθαν Χοκ, σηματοδοτεί την επιστροφή πίσω από την κάμερα του Κόρε-Εντα, ένα χρόνο μετά τη βράβευσή του με τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες για την ταινία «Κλέφτες καταστημάτων».





Για την πρώτη του ταινία που γύρισε στη Γαλλία, ο Κόρε-Εντα σκηνοθετεί την Κατρίν Ντενέβ στον ρόλο μιας μεγάλης ηθοποιού και τη Ζυλιέτ Μπινός στον ρόλο της κόρης της, δύο γυναίκες που έχουν δύσκολες σχέσεις, γεμάτες από κρυμμένες αλήθειες και ανομολόγητες πικρίες.





Η τελετή έναρξης του κινηματογραφικού φεστιβάλ θα αρχίσει στις 19.00 τοπική ώρα (20.00 ώρα Ελλάδας). Πλήθος αστέρων θα δώσουν το «παρών», όπως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Τζόνι Ντεπ, η Πενέλοπε Κρουζ, ο Αντόνιο Μπαντέρας.



Σε αυτήν την 76η διοργάνωση, που θα διεξαχθεί από τις 28 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου, 21 ταινίες θα κριθούν από μια επιτροπή της οποίας θα προεδρεύσει η Αργεντινή Λουκρέσια Μαρτέλ. Οι ταινίες αποτελούν σε μεγάλο βαθμό παραγωγές του Χόλιγουντ, επιβεβαιώνοντας την ιστορία αγάπης μεταξύ της Βενετίας και των ΗΠΑ.



Τα τελευταία χρόνια η Μόστρα αναγνωρίζεται ως ένα εναρκτήριο λάκτισμα στην κούρσα των Όσκαρ, όπως συνέβη με τις ταινίες «Gravity» του Αλφόνσο Κουαρόν ή «La la land» του Ντάμιεν Χάζελ, οι οποίες στη συνέχεια απέσπασαν πολλά βραβεία.





Εφέτος οι πολυαναμενόμενες ταινίες «Ad Astra», η διαστημική οδύσσεια του Τζέιμς Γκρέι και «Joker», ταινία υπερηρώων του Τοντ Φίλιπς, θεωρούνται τα μεγάλα φαβορί. Στην πρώτη, ο Μπραντ Πιτ υποδύεται έναν αστροναύτη που φεύγει για μια αποστολή στο διάστημα αναζητώντας τον πατέρα του, ενώ στη δεύτερη ο Χοακίν Φίνιξ υποδύεται τον διάσημο μεγάλο εχθρό του Μπάτμαν.



Άλλη αμερικανική ταινία που διεκδικεί το Χρυσό Λιοντάρι, το θρίλερ «The Laudromat» του Στιβ Σόντερμπεργκ --μια από τις δύο ταινίες του Netflix που μετέχουν στο διαγωνιστικό μέρος-- εστιάζει στην κρίση των Panama Papers, με τους Μέριλ Στριπ, Γκάρι 'Ολντμαν και Αντόνιο Μπαντέρας. Η άλλη ταινία του Netflix, "Marriage story", του Νόα Μπόμπακ, αφηγείται την ιστορία ενός ερωτικού χωρισμού, με τους Άνταμ Ντράιβερ και Σκάρλετ Γιόχανσον.



Σκόπιμη αδιαφορία



Όμως, ενώ η αμερικανική πλατφόρμα είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον πέρυσι στη Βενετία με το Χρυσό Λιοντάρι που απέσπασε η ταινία της, «Roma», του Αλφόνσο Κουαρόν, εφέτος επιπλέον η επιλογή στο διαγωνιστικό μέρος του Πολάνσκι, για την ταινία του «J' accuse», είναι αυτή που προκαλεί την αντιπαράθεση.





Αρκετές φωνές υψώθηκαν για να κατακρίνουν την παρουσία στη Βενετία αυτού του ιστορικού θρίλερ που αναφέρεται στην υπόθεση Ντρέιφους, με τον Ζαν Ντιζαρντέν. Μια επιλογή που εξοργίζει εξάλλου τις φεμινίστριες, γιατί ο 86χρονος Γαλλοπολωνός, που αποκλείστηκε από την Ακαδημία των 'Οσκαρ πέρυσι, συνεχίζει να διώκεται από την αμερικανική δικαιοσύνη για τον βιασμό μιας έφηβης το 1977.



Άλλο θέμα αντιπαράθεσης, η παρουσία σε ένα παράλληλο τμήμα της ταινίας «American Skin» του Αμερικανού Νέιτ Πάρκερ, σκηνοθέτη του «The Birth of Nation», ο οποίος αθωώθηκε το 2011 για τον βιασμό μιας φοιτήτριας. Η υπόθεση είχε πάρει διαστάσεις το 2016 μετά την αποκάλυψη της αυτοκτονίας της κοπέλας.



«Όλοι μας ξέρουμε ότι ο κόσμος μας άλλαξε μετά το #Metoo», δήλωσε η ιδρύτρια της οργάνωσης άσκησης πίεσης Women and Hollywood, Μελίσα Σίλβεσταϊν. «Το ερώτημα που θέτω είναι "πρόκειται για έλλειψη συνείδησης ή για σκόπιμη αδιαφορία";».



Tο φεστιβάλ επικρίθηκε και για τον μικρό αριθμό των γυναικών που διαγωνίζονται, μόλις δύο: η Χάιφα Αλ-Μανσούρ από τη Σαουδική Αραβία (η οποία είχε παρουσιάσει το "Wadjda" στη Βενετία το 2012) με το "The Perfect Candidate" και η Αυστραλεζα Σάνον Μέρφι με το "Babyteeth".



Ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της 'Εβδομης Τέχνης που θα παραστούν στο Λίντο είναι ο Γάλλος Ολιβιέ Ασαγιάς που θα παρουσιάσει το "Wasp Network", για την αληθινή ιστορία πέντε Κουβανών κατασκόπων την εποχή του Κάστρο. Ο συμπατριώτης του Ρομπέρ Γκεντιγιάν θα παρουσιάσει το "Gloria Mundi", με τους Αριάν Ασκαρίντ και Ζαν-Πιέρ Νταρουσέν. Το φεστιβάλ θα υποδεχτεί επίσης τον Καναδό Ατόμ Εγκογιάν για την ταινία "Guest of Honor", τον Κολομβιανό Σίρο Γκέρα για το "Waiting For The Barbarians", με τον Τζόνι Ντεπ, και τον Κινέζο Λου Γε για το "Saturday fiction", με την Γκονγκ Λι.