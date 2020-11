Ken Spears: Έφυγε από τη ζωή ο συνδημιουργός του Scooby-Doo

Ο Κεν Σπίαρς, ο συνδημιουργός της σειράς κινουμένων σχεδίων Scooby-Doo, πέθανε σε ηλικία 82 ετών.

Ο Σπίαρς, ο οποίος μαζί με τον συνεργάτη του Τζο Ράμπι, δημιούργησαν τον διάσημο χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων, τον σκύλο Σκούμπι-Ντου, πέθανε από επιπλοκές της άνοιας με σωμάτια Lewy, μιας εκφυλιστικής νόσου του εγκεφάλου από την οποία έπασχε.

Η πρεμιέρα της αρχικής σειράς κινουμένων σχεδίων έγινε το 1969 στο CBS, αλλά η σειρά συνεχίζει να προβάλλεται μέχρι και σήμερα.

Η αρχική σειρά με τίτλο "Scooby Doo, Where Are You!" προβλήθηκε από το 1969 ως το 1970, αλλά αποτέλεσε τη βάση για να δημιουργηθεί στη συνέχεια μια άλλη σειρά με τους ίδιους ήρωες.

Ο θάνατος του Σπίαρς σημειώνεται μόλις τρεις μήνες μετά τον θάνατο του συνεργάτη του, Ράμπι.

Ο γιος του Κέβιν επιβεβαίωσε στο Hollywood Reporter ότι ο πατέρας του πέθανε την Παρασκευή στο Λος Άντζελες.

Ο Κεν Σπίαρς γνωρίστηκε με τον Ράμπι όταν εργάζονταν και οι δύο στο στούντιο κινουμένων σχεδίων Hanna Barbera.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ