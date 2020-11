Κυκλοφόρησε το νέο ντοκιμαντέρ «Helmut Newton: The Bad and the Beautiful»

Τα εκατό θα έκλεινε τον περασμένο μήνα ο Helmut Newton και το νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Helmut Newton: The Bad and the Beautiful» δεν θα μπορούσε να φτάσει σε πιο κατάλληλη στιγμή. Σκηνοθέτης είναι ο δημοσιογράφος και κινηματογραφιστής Gero von Boehm, φίλος του Newton και της χήρας του, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε προσφάτως στο AnOther δήλωσε συγκινημένος: «Πρέπει να πω ότι κάθε μέρα μου λείπει πολύ».

Ένα μείγμα τρυφερότητας και λατρείας είναι εμφανές στο ντοκιμαντέρ όπου ο Von Boehm συνεντευξιάζει κάποιες από τις πιο εξέχουσες γυναίκες που φωτογράφισε ο Newton: οι Charlotte Rampling, Claudia Schiffer, Isabella Rosellini, Marianne Faithfull και άλλες αποτίουν φόρο τιμής στο μεγαλείο του ως φωτογράφου και την παιγνιώδη συμπεριφορά του ως συνεργάτη. Όταν η Grace Jones περιγράφει τον Newton ως «ολίγον διεστραμμένο» αμέσως αμβλύνει την παρατήρηση αυτή, λέγοντας: «Αλλά το ίδιο κι εγώ, οπότε όλα εντάξει».

Το ότι το cast του ντοκιμαντέρ είναι όλο γυναίκες ήταν σχεδιασμένο.

«Γιατί διάλεξα δέκα γυναίκες; Επειδή σχεδόν δεν υπάρχουν δηλώσεις από γυναίκες για τον Helmut. Υπάρχουν πολλά ευφυέστατα, ακαδημαϊκού επιπέδου, άρθρα από άντρες δημοσιογράφους, άντρες γκαλερίστες, άντρες επιμελητές εκθέσεων – και υπάρχουν κάποιες ανέκδοτες ιστορίες από (γυναίκες) βοηθούς με τις οποίες είχε δουλέψει μαζί – αλλά σπάνια άκουσα γυναίκες να μιλούν ή να γράφουν γι’ αυτόν. Άρα, σκέφτηκα: “Γιατί να μη δώσω εν λευκώ τον λόγο σε γυναίκες που πραγματικά τον γνώριζαν καλά και είχαν δουλέψει μαζί του;”» ήταν το σχόλιο του Von Boehm.

Αν και ήταν ανένδοτος στην απόφαση του να μιλήσει με τις «γυναίκες του Newton», παραδέχτηκε ότι δεν ήξερε τι να περιμένει. «Με ενδιέφερε πραγματικά το τι θα πουν γι’ αυτόν και τη φωτογραφική τέχνη του γιατί αυτές και τα σώματά τους ήταν τα (φωτογραφικά) θέματα. Όντως, σκεφτόμουν: “Θα δουν τον εαυτό τους ως αντικείμενα;”». Κι όμως εξεπλάγη, ευχάριστα. Αναφερόμενος στην εμβληματική φωτογραφία της γυμνής Charlotte Rampling, στο Hotel du Nord στο Παρίσι το 1973 είπε: «… η Charlotte μου είπε ότι αυτή η φωτογραφία τής έδωσε μια αίσθηση απέραντης δύναμης. Είπε ότι όλη η καριέρα της θα ήταν διαφορετική χωρίς αυτήν τη φωτογραφία.

Και η Marianne Faithfull και η Grace Jones μου είπαν παρόμοια πράγματα» δήλωσε ο Von Boehm. Το ντοκιμαντέρ «Helmut Newton: The Bad and the Beautiful» δείχνει επίσης την όλο αγάπη σχέση του Newton με τη σύζυγό του, την June, μια ταλαντούχο φωτογράφο η οποία δραστηριοποιείται με το ψευδώνυμο Alice Springs. Σημαντικό είναι επίσης και το ότι ο Von Boehm δεν αποφεύγει να εξετάσει το πώς ο Newton, ένα εβραιόπουλο που μεγάλωσε στη ναζιστική Γερμανία επηρεάστηκε από την προπαγάνδα της Leni Riefenstahl μέσω των φωτογραφιών της στις οποίες απεικονίζονταν αθλητικά σώματα Αρίων ως επιδιωκόμενο ιδανικό.





Μιλώντας, τέλος, για τον θάνατο του εμβληματικού φωτογράφου – και φίλου του – ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ είπε : «Ο θάνατός του ήταν τραγικός αλλά επίσης ταιριαστός με την όλη ιστορία του. Βρισκόταν στο Chateau Marmont στο Χόλιγουντ και ήταν καθ’ οδόν να φωτογραφίσει κάποια όμορφα κορίτσια στην παραλία της Σάντα Μόνικα όταν έπαθε το έμφραγμα, πάνω στο τιμόνι. Αλλά, πράγματι, πιστεύω ότι αν δεν είχε πεθάνει, θα συνέχισε να δουλεύει για πολλά ακόμη χρόνια. Σαφέστατα, ο Χέλμουτ δεν είχε ακόμη φτάσει στο τέλος».

