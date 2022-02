Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Η Μέθοδος των Γουίλιαμς, Τζέισον Στέιθαμ και βιντεοπαιχνίδια

Πέντε νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα απόψε. Πρόκειται για το υποψήφιο με έξι Όσκαρ βιογραφικό δράμα «Η Μέθοδος των Γουίλιαμς», με τον Γουίλ Σμιθ να είναι υποψήφιος για το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου, την περιπέτεια «Ένας Οργισμένος Άντρας Εκδικείται» του Γκάι Ρίτσι, με τον Τζέισον Στέιθαμ, το τουρκικό δράμα «Φύλακας Αδερφός», η περιπέτεια «Uncharted» που αποτελεί μεταφορά ενός βιντεοπαιχνιδιού στη μεγάλη οθόνη και το δράμα από την Αίγυπτο «Τα Μυστικά της Αδερφής μου»..

«Η μέθοδος των Γουίλιαμς»: Η πραγματική ιστορία για τις τενίστριες Βένους και Σερένα Γουίλιαμς με τον εκπληκτικό Γουίλ Σμιθ

Η ταινία του Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν είναι υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Α’ Ανδρικού Ρόλου (Γουίλ Σμιθ), Β’ Γυναικείου Ρόλου (Άνζανου Έλις), Πρωτότυπου Σεναρίου, Μοντάζ και Τραγουδιού (Μπιγιόνσε & Ντίξον)

Ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Γουίλ Σμιθ (Ali, The Pursuit of Happyness, Bad Boys for Life) πρωταγωνιστεί στη συναρπαστική αληθινή ιστορία του προπονητή, μέντορα και πατέρα που μας χάρισε τις θρυλικές τενίστριες Βένους και Σερένα Γουίλιαμς. Η ταινία διηγείται την πραγματική ιστορία μιας οικογένειας που χάρη στην ακλόνητη θέληση και πίστη ανέθρεψε στους κόλπους της δύο από τους

μεγαλύτερους θρύλους στον παγκόσμιο πρωταθλητισμό.



Δίπλα στη σπουδαία ερμηνεία του Γουίλ Σμιθ, οι θεατές θα απολαύσουν τις Άνζανου Έλις, Σενάγια Σίντνεϊ, Ντέμι Σίνγκλετον μαζί με τους Τόνι Γκόλντουιν και Τζον Μπέρνταλ.

Σύνοψη



Εξοπλισμένος με ένα ξεκάθαρο όραμα και ένα παράτολμο σχέδιο 78 σελίδων, ο Ρίτσαρντ Γουίλιαμς είναι αποφασισμένος να γράψει ιστορία μαζί με τις κόρες του, Βένους και Σερένα. Με σκληρές προπονήσεις στα εγκαταλελειμμένα γήπεδα της Καλιφόρνια, τα δύο ακατάβλητα κορίτσια σφυρηλατήθηκαν από την ανυποχώρητη αφοσίωση του πατέρα τους και την ισορροπημένη προσέγγιση της μητέρας τους, για να αντιμετωπίσουν ανυπέρβλητα εμπόδια και να ξεπεράσουν κάθε προσδοκία.

Για τον πρωταγωνιστή και παραγωγό της ταινίας Γουίλ Σμιθ, η ιστορία της Μεθόδου των Γουίλιαμς είναι η ιστορία μίας απίθανης ομάδας. «Όλοι κάνουμε απίθανα όνειρα. Η ιστορία του Ρίτσαρντ και της οικογένειας του είναι το αμερικάνικο όνειρο. Είναι λίγα τα μέρη στη Γη όπου η Βένους και η Σερένα θα τα κατάφερναν. Στον πυρήνα της η ταινία μιλάει για την επιθυμία να είσαι η καλύτερη εκδοχή σου και την ψυχική δύναμη να ξεπεράσεις τα εμπόδια».

Σκηνοθεσία: Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν



Πρωταγωνιστούν: Γουίλ Σμιθ, Άνζανου Έλις, Σενάγια Σίντνεϊ, Ντέμι Σίνγκλετον, Τόνι Γκόλντουιν, Τζον Μπέρνταλ

Διάρκεια: 2 ώρες και 18 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

«Ένας Οργισμένος Άντρας Εκδικείται»: Η νέα συναρπαστική ταινία δράσης με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Στέιθαμ

Μια νέα ταινία δράσης σε σκηνοθεσία Γκάι Ρίτσι, με τον Τζέισον Στέιθαμ κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Φεβρουαρίου. Η ιστορία ακολουθεί τον Η, έναν ψυχρό και μυστηριώδη χαρακτήρα που εργάζεται σε μια εταιρεία φορτηγών μεταφοράς χρημάτων και είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στο Λος Άντζελες κάθε εβδομάδα.

Wrath of Man



Σκηνοθεσία: Γκάι Ρίτσι

Ηθοποιοί: Τζέισον Στέιθαμ, Χολτ Μακ Κάλανι, Τζέφρι Ντόνοβαν, Τζος Χάρτνετ, Νίαμ Άλγκαρ, Λαζ Αλόνσο, Σκοτ Ίστγουντ, Έντι Μάρσαν

Διάρκεια: 119 λεπτά

Είδος ταινίας: Θρίλερ, δράσης



Δείτε το τρέιλερ:

«Uncharted»: Μία ταινία βασισμένη στο PlayStation video game από τη Naughty Dog με τον Τομ Χόλαντ και τον Μαρκ Γουόλμπεργκ

Ο ερασιτέχνης κλέφτης Nathan Drake (Tom Holland) στρατολογείται από τον έμπειρο κυνηγό θησαυρών Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) για την εύρεση του χαμένου θησαυρού του Ferdinand Magellan πριν από 500 χρόνια. Αυτό που ξεκινά ως μια απλή ληστεία για το δίδυμο, γίνεται μια πολυταξιδεμένη περιπέτεια να φτάσουν πρώτοι πριν τον αδίστακτο Moncanda (Antonio Banderas) ο οποίος και θεωρεί πως είναι ο νόμιμος κληρονόμος του. Αν ο Nate και o Sully καταφέρουν να απαντήσουν τους γρίφους και λύσουν ένα από τα παλαιότερα μυστήρια στον κόσμο, μπορούν όχι μόνο να διεκδικήσουν λεία αξίας 5 δις δολλαρίων αλλά ίσως να βρουν και τον χαμένο αδερφό του Nate. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αντέξουν ο ένας τον άλλο.

Η ταινία βασίζεται στο PlayStation video game από την Naughty Dog..

Σκηνοθεσία: Ρούμπεν Φλέτσερ

Ηθοποιοί: : Τομ Χόλαντ, Μαρκ Γουόλμπεργκ, Σοφία Τέιλορ Άλι, Τάτι Γκαμπριέλ, Αντόνιο Μπαντέρας

Διάρκεια: 106 λεπτά

Είδος ταινίας: Περιπέτεια Φαντασίας



Δείτε το τρέιλερ:

«Φύλακας Αδελφός» του Φερίτ Καραχάν

Ένα συγκινητικό δράμα για την αφοσίωση και το κουράγιο ενός παιδιού να βοηθήσει τον φίλο και συμμαθητή του σε πολύ αντίξοες συνθήκες, στα βάθη της Ανατολίας είναι ο «Φύλακας Αδελφός» του σκηνοθέτη Φερίτ Καραχάν.

Σε ένα αυστηρό οικοτροφείο για παιδιά Κούρδων στην ορεινή Ανατολία, ο Μέμο, ο καλύτερος φίλος και συμμαθητής του Γιουσούφ ξαφνικά αρχίζει να μην νιώθει καθόλου καλά, και όσο προχωράει αυτή η παγωμένη, δύσκολη μέρα, αισθάνεται όλο και χειρότερα. Ο Γιουσούφ, θορυβημένος από την ραγδαία επιδείνωση της υγείας του φίλου του, που δυσκολεύεται ακόμα και να σταθεί στα πόδια του, προσπαθεί με κάθε διαθέσιμο μέσο να ενεργοποιήσει τους δασκάλους και τον διευθυντή του δημοτικού σχολείου, ώστε να κάνουν κάτι για τον φίλο του.

Όμως η ευθυνοφοβία και η αδιαφορία των διδασκόντων, ενισχυμένη από μια απίστευτη γραφειοκρατία, ορθώνουν ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο στις αγωνιώδεις προσπάθειες του μικρού να βοηθήσει αποτελεσματικά τον συμμαθητή του. Όταν κάποια στιγμή ο μηχανισμός του σχολείου επιτέλους κινητοποιείται, η ίδια η Φύση κάνει δυσκολότερα τα πράγματα: μια αιφνίδια και σφοδρή χιονόπτωση αποκλείει το σχολείο, κάνοντας αδύνατη την πρόσβαση στο κοντινότερο νοσοκομείο...

Brother's Keeper

Δραματική ταινία, τουρκικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Φερίτ Καραχάν, με τους Σαμέτ Γιλντίζ, Εκίν Κος, Μαχίρ Ιπέκ, Μελίχ Σελτζούκ κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:

«Τα Μυστικά της Αδερφής μου» της Αϊτέν Αμίν

Ιστορία ενηλικίωσης με φόντο τη σύγχρονη Αίγυπτο, γυρισμένη από την Αϊτέν Αμίν το 2020 και με πρωταγωνίστρια την Μπασάντ Άχμεντ.

Σε μια παραθαλάσσια αιγυπτιακή πόλη, η 19χρονη Σουάντ ζει διπλή ζωή: αυτήν που καθορίζεται από τη συντηρητική, θεοκρατική κοινωνία και εκείνη των social media. Μια σειρά γεγονότων θα οδηγήσουν τη μικρότερη αδελφή της Ραμπάμπ στην αναζήτηση των δραματικών μυστικών της.

Souad

Παίζουν Χουσεΐν Γκανέμ, Μπασάντ Άχμεντ, Μπασμάλα Ελγκαές

Δείτε το τρέιλερ: