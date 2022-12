Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 15 Δεκεμβρίου

Με εννέα ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν η δραματική ταινία «Νυχτερινοί Επισκέπτες» με τη Σαρλότ Γκενσμπούρ, η ταινία «Ραμπιγιέ Κουρνάζ Εναντίον Τζορτζ Μπους», και το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία(ες) του Σινεμά», μια ωδή στην 7η Τέχνη, του Γκοντάρ.

«Avatar: The Way of Water»: Το πολυαναμενόμενο σίκουελ του Τζέιμς Κάμερον

Η πρώτη follow-up ταινία της πλέον επιτυχημένης ταινίας όλων των εποχών με την υπογραφή του James Cameron θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες σήμερα (15 Δεκεμβρίου του 2022).

Μια δεκαετία σχεδόν έπειτα από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, η νέα ταινία «Avatar: The Way of Water» ξεκινά να μας αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Sully (του Jake, της Neytiri και των παιδιών τους), τα προβλήματά τους, τους αγώνες που κάνουν να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που βιώνουν.



Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κάμερον



Ηθοποιοί: Ζόε Σαλντάνα, Σαμ Γουόρθινγκτον, Σιγκούρνι Γουίβερ, Στίβεν Λανγκ, Κλιφ Κέρτις, Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Σ.Σ.Χ.Πάουντερ, Έντι Φάλκο, Τζεμέιν Κλεμέντ, Κέιτ Γουίνσλετ.

Διάρκεια: 192 λεπτά



Είδος ταινίας: Περιπέτεια φαντασίας



Δείτε το τρέιλερ:

«Χειροπαλαιστής»: Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Μαγνητικά Πεδία» καταγράφει με μία κάμερα τον αδελφό του

Μετά τον θρίαμβο της χρονιάς με τα Μαγνητικά Πεδία, ο Γιώργος Γούσης στρέφει την κάμερα στη ζωή του αδερφού του, μας συστήνει στον αθέατο κόσμο του μπρα ντε φερ και μας προσκαλεί σε έναν αγώνα για έναν. Βραβεία στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για το πορτρέτο ενός ονειροπόλου ταξιδευτή της ζωής που μοιάζει να έχει κολλήσει προσωρινά στην ίδια στάση.

Ο Παναγιώτης, ένας χειροπαλαιστής που ζει στην επαρχία, δεν αντέχει άλλο τη νοοτροπία της μικρής κοινωνίας και αποφασίζει να μετακομίσει στην Αθήνα για να κυνηγήσει τα όνειρά του και να ασχοληθεί πιο επαγγελματικά με το άθλημα της χειροπάλης. Εκεί, οι επιλογές του και τα νέα προβλήματα που θα συναντήσει, θα τον φέρουν αντιμέτωπο σε αγώνα μπρα ντε φερ με τον πιο δύσκολο αντίπαλό, τον εαυτό του.

Arm Wrestler

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γούσης

Πρωταγωνιστούν: Παναγιώτης Γούσης, Στεφανία Καλομοίρη

Διάρκεια: 77’



Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα



Έτος Παραγωγής: 2022

Δείτε το τρέιλερ:

«Νυχτερινοί Επισκέπτες»: Μια συγκινητική ταινία του Μίκαελ Χερς με την εκπληκτική Σαρλότ Γκεϊνσμπούρ

Η One from the Heart παρουσιάζει την ταινία του Μίκαελ Χερς (Mikhaël Hers), «Νυχτερινοί Επισκέπτες» (Les Passagers de la Nuit). Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βερολίνου, ενώ έχει προβληθεί και στα Φεστιβάλ Μελβούρνης, Ταϊπέι, Ιερουσαλήμ, Κάρλοβι Βάρι, Βιέννης, Σικάγο ανάμεσα σε άλλα, προβλήθηκε επιπλέον στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου και πρόσφατα κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στο Φεστιβάλ του Βαγιαδολίδ στην Ισπανία. Στην Ελλάδα η ταινία έκανε πρεμιέρα στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσία της πρωταγωνίστριας Σαρλότ Γκενσμπούργκ.

Σύνοψη

Τη βραδιά των εκλογών του 1981, οι εορτασμοί κρατούν γερά στους δρόμους και υπάρχει ένας αέρας αλλαγής και ελπίδας σε όλο το Παρίσι. Αλλά για την Ελιζαμπέτ, ο γάμος της μόλις έχει τελειώσει και τώρα πρέπει να βρει μια δουλειά για να στηρίξει τον εαυτό της και τα δύο παιδιά της που είναι στην εφηβεία. Βρίσκει μια θέση στην αγαπημένη της βραδινή ραδιοφωνική εκπομπή όπου συναντά μια μοναχική κοπέλα, την Ταλούλα, την οποία καλεί στο σπίτι της. Μαζί τους το κορίτσι θα νιώσει τη ζεστασιά μιας οικογένειας για πρώτη φορά, διευρύνοντάς την με ένα μοναδικό τρόπο.

Σκηνοθεσία: Μικαέλ Ερς



Πρωταγωνιστούν: Σαρλότ Γκενσμπούρ, Νοέ Αμπιτά, Εμανουέλ Μπεάρ

Διάρκεια: 111 λεπτά



Χώρα παραγωγής: Γαλλία



Έτος παραγωγής: 2022

Δείτε το τρέιλερ:

«Zombi Child»: Μια ανατρεπτική ταινία από τον Μπερτράν Μπονελό

Τα ζόμπι γίνονται δούλοι σε φυτείες της Αϊτής σε μία ανατρεπτική ταινία που συνδέει ευρηματικά την κουλτούρα του βουντού με την κριτική στην αποικιοκρατία.

Αϊτή, 1962. Ένας άνδρας επιστρέφει από τους νεκρούς μόνο για να βρεθεί σκλάβος σε μια φυτεία ζαχαροκάλαμων. Μισό αιώνα μετά, σε ένα έγκριτο σχολείο του Παρισιού, η εγγονή του ομολογεί ένα παλιό οικογενειακό μυστικό στις νέες φίλες της, χωρίς να υπολογίζει τα όσα αδιανόητα πρόκειται να ακολουθήσουν.

Η ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών (Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών) και στις Νύχτες Πρεμιέρας.

H δράση μοιράζεται σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους και σε δύο χώρες: στη σημερινή Γαλλία και στην Αϊτή του 1962.

Μια έφηβη κοπέλα, μαθήτρια σε ένα έγκριτο σχολείο του Παρισιού που βιώνει μία ερωτική απογοήτευση, μαθαίνει ένα τρομακτικό μυστικό από μία συμμαθήτριά της με καταγωγή από την Αϊτή. Όμως η κοπέλα αποκαλύπτει την οικογενειακή της ιστορία χωρίς να υπολογίζει όσα αδιανόητα πρόκειται να ακολουθήσουν. Εξήντα χρόνια νωρίτερα, ο παππούς της γυρίζει πίσω από τους νεκρούς ως ζόμπι μόνο για να βρεθεί σκλάβος σε μια φυτεία ζαχαροκάλαμων.

Σκηνοθεσία: Mπερτράν Μπονελό



Ηθοποιοί: Λουίζ Λαμπέκ, Ουισλάντα Λουιμάτ, Μακένσον Μπιζού, Κατιάνα Μιλφόρ.

Δείτε το τρέιλερ:

«Το Πολικό Εξπρές» του Ρόμπερτ Ζεμέκις: Μια χριστουγεννιάτικη ταινία για μικρούς και μεγάλους



Άραγε πόσοι πιστεύουν ακόμα στον Άγιο Βασίλη; Όχι πάντως ο μικρός ήρωας της ταινίας μας. Μέχρι που ένας παράξενος θόρυβος και μια λάμψη τον ξυπνούν το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων. Έξω από την πόρτα του δεν βρίσκονται οι τάρανδοι και το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, αλλά ένα τρένο που τον προσκαλεί σε ένα μακρινό ταξίδι στον Βόρειο Πόλο. Τόσο ο οδηγός της μυστηριώδους αμαξοστοιχίας, όσο και οι μικροί επιβάτες του, φορώντας όλοι τις πιτζάμες τους, θα ζήσουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία που θα τους κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι τα θαύματα είναι αληθινά, μόνο για όσους πραγματικά πιστεύουν. Ένα ταξίδι στη χαμένη μαγεία των Χριστουγέννων, που θα συγκινήσει μικρούς και μεγάλους.

The Polar Express (Μεταγλ.)



Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Ζεμέκις

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Πάρις Σκαρτσολιάς, Λουκάς Φραγκούλης, Πέτρος Δαμουλής, Υρώ Λούπη, Κώστας Αποστολίδης, Άρης Αντωνόπουλος, Νίνα Βάμβουρα, Παναγιώτης Φιλιππαίος, Σταύρος Μαυρίδης, Άνναλι Βάμβουρα.



Διάρκεια: 100 λεπτά



Είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια



Δείτε το τρέιλερ:

Ραμπιγιέ Κουρνάζ εναντίον Τζορτζ Μπους

Γερμανική δραμεντί βραβευμένη στην 72η Μπερλινάλε με τα βραβεία σεναρίου και γυναικείας ερμηνείας. Ο γιος μιας τουρκικής καταγωγής γυναίκας, βρίσκεται φυλακισμένος στο Γκουαντάναμο. Τότε, η ιδιοσυγκρασιακή μητέρα του αποφασίζει να βάλει τα δυνατά της για να τον απελευθερώσει, αδιαφορώντας για το κόστος, έχοντας στο πλευρό της έναν πιστό δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μια ιστορία, βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, που ο Ντρέσεν θα χειριστεί με κωμική διάθεση, αποφεύγοντας τους μελοδραματισμούς και τις σοβαροφανείς καταγγελτικές ρητορείες.

Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush

Δραματική κομεντί, γερμανικής και γαλλικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Αντρέας Ντρέσεν, με τους Μελτέμ Καπτάν, Αλεξάντερ Σιρ, Τσάρλι Χούμπνερ, Μεχμέτ Γιλμάζ, Σεβντά Πολάτ κα.

Δείτε το τρέιλερ:

Delicieux: Το Πρώτο Εστιατόριο

Στη Γαλλία του 1789, λίγο πριν την Επανάσταση, η γαστρονομία αποτελεί αυστηρά τομέα των αριστοκρατών. Πράγματι, το κύρος ενός αριστοκρατικού οίκου εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα και τη φήμη του τραπεζιού του. Οπότε, όταν ο ταλαντούχος μάγειρας Μανσερόν σερβίρει ένα μη εγκεκριμένο πιάτο δικής του εμπνεύσεως, οι επιπτώσεις είναι σκληρές και απολύεται γοργά. Ο πληγωμένος Μανσερόν απαρνιέται το πάθος του και αποσύρεται σε ένα περιφερειακό πανδοχείο. Αλλά όταν καταφθάνει μια μυστηριώδης γυναίκα και προτείνει να γίνει μαθητευόμενή του, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια τρελά απολαυστική ιστορία αναζωπυρωμένου πάθους, καθοδήγησης και εκδίκησης… και της δημιουργίας του πρώτου εστιατορίου.

Μια λαχταριστή νέα ιστορική κομεντί στην κατηγορία ταινιών όπως Η Μεγάλη Βραδιά, Chocolat και Η Γιορτή της Μπαμπέτ, με τη χαρωπή απεικόνιση της προετοιμασίας και της αγάπης για την εκλεκτή κουζίνα, το Délicieux είναι, όπως λέει και το όνομά του, απολαυστικό.

Delicieux

Ιστορικό δράμα, γαλλικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Ερίκ Μπεσνάρ, με τους Γκρέγκορι Γκαντεμπουά, Ιζαμπέλ Καρέ, Μπέντζαμιν Λαβερνέ, Λορέντζο Λαφέμπρ κα.

Δείτε το τρέιλερ:

Μήδεια: Η κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού δράματος του Ευριπίδη από τον Δημήτρη Αθανίτη

Η 10η ταινία του Δημήτρη Αθανίτη, Μήδεια (2022), είναι βασισμένη στο αριστούργημα του Ευριπίδη, με πρωταγωνίστρια την Αλεξάνδρα Καζάζου.

Η Μήδεια και ο Ιάσων με τα δύο παιδιά τους, είναι τώρα πρόσφυγες στην Κόρινθο. Ο Ιάσων τους εγκαταλείπει για να παντρευτεί την κόρη του βασιλιά Κρέοντα. Μετά από αυτό, η Μήδεια διατάζεται να φύγει αμέσως, μαζί με τα παιδιά της, επί ποινή θανάτου.

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αθανίτης

Πρωταγωνιστούν: Αλεξάνδρα Καζάζου. Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κώστας Καζανάς, Λευτέρης Τσάτσης, Ελένη Τζαγκαράκη, Νικολίτσα Ντρίζη, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Στέλιος Δημόπουλος.

Δείτε το τρέιλερ:

Ιστορία(-ες) του Κινηματογράφου σε επανέκδοση

Το αριστουργηματικό ντοκιμαντέρ του Ζαν-Λιγκ Γκοντάρ για το σινεμά. Οκτώ επεισόδια συνολικής διάρκειας τεσσάρων ωρών, στα οποία ο εμβληματικός Γάλλος σκηνοθέτης ανατρέχει μέσω μιας πειραματικής αφηγηματικής προσέγγισης την ιστορία του κινηματογράφου, από τη γέννηση έως το μέλλον του.

Histoire(s) du Cinéma") Ντοκιμαντέρ, γαλλικής και ελβετικής παραγωγής του 1988, σε σκηνοθεσία Ζαν Λικ Γκοντάρ.

Δείτε το τρέιλερ: