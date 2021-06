Κινηματογραφικές πρεμιέρες: «Monday», «Minari», «Αμερικανική Προδοσία», «Διαρρήκτες» και τρεις επανεκδόσεις

Με τέσσερις νέες ταινίες, και τρεις επανεκδόσεις, ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα.

Από τις νέες ταινίες ξεχωρίζει το δράμα του Άιζακ Τσανγκ «Minari», το ισπανικό θρίλερ «Οι Διαρρήκτες» και η ταινία ελληνικής παραγωγής «Monday». Ακόμη οι φίλοι του κινηματογράφου μπορούν να απολαύσουν το δικαστικό δράμα, αμερικανικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Μάικλ Πόλις, «Αμερικάνικη Προδοσία».

Ωστόσο ακολουθούν και τρεις επανεκδόσεις, το φιλμ νουάρ του Ζαν Πιέρ Μελβίλ, «Ο Χαρτοπαίχτης», το δραματικό θρίλερ του Κλοντ Μιλέρ «Το Αίνιγμα», με τις εκπληκτικές ερμηνείες των Λίνο Βεντούρα, Μορίς Σερό και Ρόμι Σνάιντερ, καθώς και η τεράστια επιτυχία στην εποχή του «Μπλε Βελούδο» του Ντέιβιντ Λιντς.

«Monday» του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου

Από τα στενά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, μέχρι τα μπαρ των ελληνικών νησιών και από εκεί στην ατμοσφαιρική και πολυπολιτισμική Κυψέλη, το «Monday» παρουσιάζει την ιστορία του dj Μίκι (Σεμπάστιαν Σταν) και της δικηγόρου Κλόι (Ντενίζ Γκοφ), δύο Αμερικανών που ερωτεύονται στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού.



Η γνωριμία της με τον γοητευτικό Μίκι ωθεί την Κλόι να εγκαταλείψει την καριέρα της στην Αμερική και να μείνει μόνιμα στην Αθήνα. Όλα ανατρέπονται, όταν το καλοκαίρι τελειώνει και η παθιασμένη αυτή σχέση καλείται να επιβιώσει κόντρα στην καθημερινότητα και τους συμβιβασμούς της συμβίωσης. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο 2020, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.

Το σενάριο του «Monday» υπογράφουν από κοινού ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος και o Ρομπ Χέις, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται ο Σεμπάστιαν Σταν (Captain America, Black Panther και Avengers) και η Ντενίζ Γκoφ (Paula). Το πρωταγωνιστικό καστ της ταινίας συμπληρώνουν οι ηθοποιοί (αλφαβητικά): Ορφέας Αυγουστίδης, Σοφία Κόκκαλη, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Βαγγέλης Μουρίκης, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Σύλλας Τζουμέρκας, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Έλλη Τρίγγου και Dominique Tipper. Τη μουσική επένδυση της ταινίας υπογράφει ο βραβευμένος Αλέξης Γράψας (Empire, Revenge, Reckless, Land of Leopold).

Το «Monday» είναι μια παραγωγή της Faliro House Productions, σε συμπαραγωγή της COSMOTE TV, της Automatik, της DJ Films, της Oxymoron Films και της Blonde, ενώ τη διανομή έχει αναλάβει η Tulip Entertainment.

Δείτε το τρέιλερ:

«Οι Διαρρήκτες» του Χάουμε Μπαλαχουέρο

Η τράπεζα της Ισπανίας στεγάζεται σε ένα ιστορικό κτήριο που δεν έχει χάρτη, δεν έχει αποθηκευμένα δεδομένα της ασφάλειας της και επιπλέον βρίσκεται απέναντι από τα κεντρικά γραφεία του ισπανικού στρατού.

Ένας νεαρός μηχανικός, ο Τομ, είναι αποφασισμένος να καταφέρει το ακατόρθωτο και να ληστέψει την τράπεζα.

Μαζί με τους συνεργάτες του θα έχουν μόνο 105 λεπτά για να το καταφέρουν. Η αντίστροφη μέτρηση για την ληστεία του αιώνα, την ημέρα που η Ισπανία θα παίξει για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μόλις ξεκίνησε.

Σκηνοθεσία Χάουμε Μπαλαχουέρο. Παίζουν Φρέντι Χάιμορ, Αστρίντ Μπερζές - Φρίσμπι.

Δείτε το τρέιλερ:

«Minari» του Λι Αϊζακ Τσανγκ

Στη δεκαετία του '80, ο Ντέιβιντ, ο επτάχρονος γιος μιας κορεοαμερικάνικης οικογένειας, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα νέο περιβάλλον και έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, όταν ο πατέρας τους αποφασίζει να μετακομίσουν από τη δυτική ακτή στην επαρχία του Αρκάνσας. Η μητέρα του Μόνικα είναι σε απόγνωση από το γεγονός ότι αναγκάζονται να ζουν σε ένα τροχόσπιτο κι ο ατίθασος Ντέιβιντ και οι αδελφές του βαριούνται αφόρητα την νέα τους ζωή. Μέχρι τη στιγμή που η επίσης ζαβολιάρα γιαγιά τους, έρχεται από την Κορέα για να ζήσει μαζί τους και οι παράξενοι τρόποι της εξάπτουν την περιέργεια του Ντέιβιντ. Την ίδια στιγμή, ο πατέρας του αποφασισμένος να φτιάξει μια φάρμα στην καινούρια τους γη, θα διακινδυνεύσει τις οικονομίες τους, τον γάμο του και θα βάλει ολόκληρη την οικογένειά του σε κίνδυνο.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα προσωπική ιστορία του σκηνοθέτη Lee Isaac Chung

Όπως ο μικρός David της ταινίες, έτσι και ο ίδιος μεγάλωσε σε μία αγροτική περιοχή του Arkansas μαζί με τους Κορεάτες μετανάστες γονείς του και τη γιαγιά του. Τόσο για τον Chung, όσο και για το κοινό είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς την πλοκή του Minari. Κι αυτό γιατί δεν πρόκειται για μία ταινία με την αφήγηση που έχουμε συνηθίσει. Πολύ περισσότερο βρισκόμαστε ως θεατές να ακολουθούμε μία κάμερα που καταγράφει τη ζωή μίας οικογένειας και τις προσπάθειες τους να φτιάξουν κάτι από το μηδέν.

Αμερικανο-κορεάτικο δράμα. 2020

Σκηνοθεσία: Λι Αϊζακ Τσανγκ

Σενάριο: Λι Αϊζακ Τσανγκ



Πρωταγωνιστούν: Στίβεν Γιουέν, Χαν Γε-ρι, Αλαν Κιμ, Νόελ κέιτ, Τσο Γιουν, Γουίλ Πάτον

Διάρκεια: 115 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

«Αμερικανική προδοσία» - Ένα συναρπαστικό δικαστικό δράμα με τους Αλ Πατσίνο και Μίντοου Γουίλιαμς

Ήταν όμορφη. Ήταν ταλαντούχα. Ήταν Αμερικανίδα. Κατηγορήθηκε για προδοσία. Γνωστή ως η Σάλι του Άξονα. Η ιστορία της, όμως, άγνωστη. Για πρώτη φορά, η συνταρακτική ζωή της Μίλντρεντ Γκίλαρς εκτυλίσσεται στη μεγάλη οθόνη, καθώς αποκαλύπτονται οι λόγοι πίσω από τη διαβόητη συνεργασία της με τους Ναζί και τον αγώνα της να επιβιώσει σε μία από τις πιο σκληρές στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας.

Ένα συναρπαστικό δικαστικό δράμα βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, μία προσεγμένη ταινία εποχής με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο στον ρόλο του δικηγόρου υπεράσπισης μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες γυναίκες στην πρόσφατη ιστορία της Αμερικής. Τον ρόλο αναλαμβάνει η Μίντοου Γουίλιαμς (10 Minutes Gone) δίπλα στον Τόμας Κρέτσμαν (The Pianist) που υποδύεται τον διαβολικό Γιόζεφ Γκέμπελς. Σκηνοθετεί ο Μάικλ Πόλις (Force of Nature).

Σύνοψη

Το 1948, ο διάσημος δικηγόρος Τζέιμς Λόφλιν (Αλ Πατσίνο) αναλαμβάνει μία πολύκροτη υπόθεση: την υπεράσπιση της Αμερικανίδας Μίλντρεντ Γκίλαρς (Μίντοου Γουίλιαμς), μιας εκφωνήτριας ναζιστικής προπαγάνδας -γνωστή ως η Σάλι του Άξονα -που συνεργάστηκε με τον Γιόζεφ Γκέμπελς (Τόμας Κρέτσμαν). Είναι στο χέρι του Λόφλιν να αποδείξει ότι η Γκίλαρς και η Σάλι του Άξονα, η πιο μισητή γυναίκα στην Αμερική, δεν υπηρετούσαν τον ίδιο σκοπό.

Σε σκηνοθεσία: Μάικλ Πόλις και σε σενάριο (βασισμένο σε βιβλίο των Γουίλιαμ & Βανς Όουεν): Βανς Όουεν, Ντάριλ Χικς, Μάικλ Πόλις.

Πρωταγωνιστούν: Μίντοου Γουίλιαμς, Τόμας Κρέτσμαν, Αλ Πατσίνο, Κάρστεν Νόργκαρντ, Λάλα Κεντ, Μάρκους Ραφίνσκι.

Δείτε το τρέιλερ:

«Μπλε Βελούδο» του Ντέιβιντ Λιντς

Η ανακάλυψη ενός κομμένου αυτιού οδηγεί τον νεαρό Τζέφρι σε μια έρευνα για μια όμορφη, μυστηριώδη τραγουδίστρια και μια ομάδα εγκληματιών που έχουν απαγάγει το παιδί της.

Blue Velvet



Σινεφίλ 1986

Διάρκεια: 120'

Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ντέιβιντ Λιντς με τους: Κάιλ ΜακΛάχλαν, Ιζαμπέλα Ροσελίνι, Ντένις Χόπερ, Λόρα Ντερν, Χόουπ Λανζ, Ντιν Στόκγουελ.

Δείτε το τρέιλερ:

«Μπομπ ο Χαρτοπαίκτης» του Ζαν Πιέρ Μελβίλ

Ο Μπομπ, πρώην γκάνγκστερ και νυν παθιασμένος χαρτοπαίκτης, θα βρεθεί στριμωγμένος οικονομικά και θα θυμηθεί τα παλιά. Θα οργανώσει τη ληστεία ενός καζίνου στη Ντοβίλ, χωρίς να υποψιάζεται πως η αστυνομία γνωρίζει τις προθέσεις του.



Bob le Flambeur



Αστυνομική 1956

Διάρκεια: 98'

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ζαν Πιέρ Μελβίλ με τους: Ροζέρ Ντουσένς, Ιζαμπέλ Κορέι, Ντανιέλ Κοσί.

Δείτε το τρέιλερ:

«Το Αίνιγμα» του Κλοντ Μιλέρ

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ένας αστυνομικός επιθεωρητής ανακρίνει επίμονα έναν ευυπόληπτο δικηγόρο, ύποπτο για τη δολοφονία δύο μικρών κοριτσιών. Η βραδιά, όμως, θα εξελιχθεί εντελώς απρόβλεπτα και για τους δυο τους.

Garde a Vue / The Grilling



Δραματική 1981

Διάρκεια: 87'

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Κλοντ Μιλέρ με τους: Λίνο Βεντούρα, Μισέλ Σερό, Ρόμι Σνάιντερ.

Δείτε το τρέιλερ: