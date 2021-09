Κινηματογραφικές πρεμιέρες: «Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών», «Οι Εκκεντρικοί», ακόμη τέσσερις ταινίες και τρεις επανεκδόσεις

Με έξι ταινίες, και τρεις επανεκδόσεις, ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Από τις νέες ταινίες ξεχωρίζει η ταινία «Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών» του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, η μαύρη κωμωδία του Άντερς Τόμας Γιένσεν με τον Μαντς Μίκελσεν οι «Εκκεντρικοί» καθώς και οι ταινίες «Ο Πράσινος Ιππότης» και «Best Sellers» με τονΜάικλ Κέιν. Ωστόσο ας δούμε και τις εννέα ταινίες που η κάθε μία ξεχωριστά αποτελεί μια καλή κινηματογραφική πρόταση για αυτήν την εβδομάδα.

«Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών»

Ο «Shang-Chi και ο Θρύλος τον Δέκα Δαχτυλιδιών» (Shang-Chi & The Legend of TheTen Rings) είναι μια νέα ταινία υπερηρώων, βασισμένη στον ομώνυμο υπερήρωα της Marvel, Shang-Chi. Είναι η εικοστή πέμπτη ταινία του Marvel Cinematic Universe και η δεύτερη ταινία της Τέταρτης Φάσης.

Η ιστορία θα επικεντρωθεί στον Shang-Chi, των «Μάστερ του Κουνγκ-Φου», τον οποίο υποδύεται ο ηθοποιός Simu Liu. Ο Shang-Chi είναι ο καλύτερος μαχητής στο σύμπαν της Marvel, ο οποίος επιστρέφει σε έναν κόσμο διαφορετικό από ότι τον άφησε, γεμάτο θάνατο και καταστροφή. Τα μυστικά του παρελθόντος του θα αποκαλυφθούν και θα αλλάξουν τη ζωή του για πάντα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον.

Παίζουν Σίμου Λιου, Τόνι Λιουνγκ, Μενγκέρ Ζανγκ.

Δείτε το τρέιλερ:

Οι «Εκκεντρικοί», μια μαύρη κωμωδία του Άντερς Τόμας Γιένσεν με τον Μαντς Μίκελσεν

Ο Μαντς Μίκελσεν («Άσπρο Πάτο», «Το Κυνήγι») ηγείται της ομάδας των Εκκεντρικών σε μια απολαυστική μαύρη κωμωδία αντάξια του σινεμά των αδελφών Κοέν! Ταινία έναρξης του Φεστιβάλ του Ρότερνταμ και τεράστια εμπορική επιτυχία στη Δανία, με το πρώτο Σαββατοκύριακο να καταγράφεται ως ένα από τα πιο πετυχημένα κινηματογραφικά ανοίγματα όλων των εποχών στη χώρα.

Στην υπόθεση της ταινίας, ένας μισθοφόρος στο Αφγανιστάν επιστρέφει στη Δανία, όταν η γυναίκα του σκοτώνεται σε δυστύχημα στο μετρό. Προσπαθώντας να τα βρει με την αποξενωμένη κόρη του, θα δεχτεί την επίσκεψη δύο παράξενων αγνώστων, οι οποίοι θα τον κάνουν να σκεφτεί πως το δυστύχημα, ίσως, ήταν μια προσεκτικά ενορχηστρωμένη δολοφονία, με τη γυναίκα του να είναι μια τυχαία παράπλευρη απώλεια…

Σκηνοθεσία: Άντερς Τόμας Γιένσεν

Παίζουν: Μαντς Μίκελσεν, Νικολάι Λιε Κάας, Αντρέα Χάικ Γκάντεμπεργκ, Μάρτιν Μπρίγκμαν, Νίκολας Μπρο.

Δείτε το τρέιλερ:

«Ο Πράσινος Ιππότης», μια συναρπαστική περιπέτεια επικής φαντασίας του Ντέιβιντ Λόουερ

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λόουερι (The Old Man & the Gun, A Ghost Story) επιστρέφει με μια συναρπαστική περιπέτεια επικής φαντασίας, μία τολμηρή προσέγγιση ενός μεσαιωνικού ποιήματος του 14ου αιώνα με πρωταγωνιστή τον Ντεβ Πατέλ (Slumdog Millionaire) στον ρόλο ενός νεαρού από την αυλή του Βασιλιά Αρθούρου, που ξεκινά ένα αξέχαστο ταξίδι αυτογνωσίας. Η ταινία τιμά τη λαϊκή παράδοση της Αγγλίας και της Ουαλίας και ξετυλίγει έναν διαχρονικό και σκοτεινό μύθο μέσα από τη καθηλωτική ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής. Στην ταινία συμπρωταγωνιστεί η Αλίσια Βικάντερ (Από Μηχανής) και ο Τζόελ Έτζερτον (Διαγραφή Ταυτότητας).

Σύνοψη

Ο Σερ Γκογουέιν (Ντεβ Πατέλ), ο απερίσκεπτος και πεισματάρης ανιψιός του βασιλιά Αρθούρου ξεκινά ένα τολμηρό ταξίδι για να συναντήσει τον διαβόητο Πράσινο Ιππότη, που βάζει σε δοκιμασίες τη γενναιότητα των αντρών. Στο διάβα του, θα αναμετρηθεί με φαντάσματα, γίγαντες, κλέφτες και δολοπλόκους σε ένα βαθύτερο ταξίδι αυτογνωσίας με σκοπό να αποδείξει την αξία του στα μάτια της οικογένειας. Αποστολή του να πληρώσει το τίμημα ενός παράτολμου παζαριού: να παραδώσει το κεφάλι του έναν χρόνο μετά τον αποκεφαλισμό του μυστηριώδη Πράσινου Ιππότη.

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Ντέιβιντ Λόουερι

Πρωταγωνιστούν: Ντεβ Πατέλ, Αλίσια Βικάντερ, Τζόελ Έτζερτον, Μπάρι Κέογκαν, Σαρίτα Τσάντχερι

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Άντριου Ντροζ Παλέρμο

Μοντάζ: Ντέιβιντ Λόουερι

Μουσική:Ντάνιελ Χαρτ

Διάρκεια: 2 ώρες και 6 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:



«Best Sellers» με τον Μάικλ Κέιν και την Όμπρεϊ Πλάζα

Ένας γκρινιάρης, αλλόκοτος και συνταξιούχος συγγραφέας συμμετέχει με μεγάλη απροθυμία σε μία τελευταία περιοδεία βιβλίου, προκειμένου να βοηθήσει έναν μικρό εκδοτικό οίκο.

Η Λούσι έχει κληρονομήσει τον εκδοτικό οίκο του πατέρα της χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Όταν ανακαλύπτει ότι ένας ερημίτης, στρυφνός και αλκοολικός συγγραφέας, o Χάρις Σο, χρωστάει ένα ακόμα βιβλίο στον οίκο, του απευθύνεται σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να σώσει την επιχείρηση. Η συγκυρία φαίνεται να την ευνοεί, καθώς ο Χάρις χρωστάει λεφτά και τυχαίνει να έχει έτοιμο ένα καινούριο βιβλίο, το οποίο μισεί.

Η Λούσι εκστασιάζεται μέχρι που ανακαλύπτει ότι το συμβόλαιο του Χάρις δεν επιτρέπει σε κανέναν να επιμεληθεί το έργο του. Ως αντάλλαγμα, τον πείθει να κάνουν περιοδεία για την προώθηση του. Έτσι ξεκινάει μία κολασμένη τουρνέ, όπου η φήμη δεν συνεπάγεται περιουσία και η κληρονομιά, που προσπαθεί η Λούσι να περισώσει, κρύβει μυστικά έτοιμα να αποκαλυφθούν.

O δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ (ηλικίας 88 χρόνων) Μάικλ Κέιν με την Όμπρεϊ Πλάζα είναι ένα αταίριαστο δίδυμο που πρέπει να συνεργαστεί, παρά το αγεφύρωτο χάσμα γενεών με αφορμή μία περιοδεία για την προώθηση ενός μυθιστορήματος. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.

Σκηνοθετικό ντεμπούτο μεγάλου μήκους της ανερχόμενης ηθοποιού και σεναριογράφου Λίνα Ρόσλερ που έχει ήδη βραβευτεί για τις ταινίες μικρού μήκους της σε διεθνή φεστιβάλ (Little Whispers: The Vow).

Σκηνοθεσία: Λίνα Ρόσλερ

Παίζουν Μάικλ Κέιν, Όμπρεϊ Πλάζα, Σκοτ Σπίντμαν, Έλεν Γουόνγκ.

Δείτε το τρέιλερ:

«Ταξίδι στην Κριμαία»

Έχοντας χάσει τον μεγάλο του γιο στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, ο Μουσταφά αποφασίζει να πάρει τη σορό του και να τη θάψει στον τόπο που γεννήθηκε, την Κριμαία. Στο πλάι του νεότερου γιου του ξεκινάει ένα μακρύ κι επικίνδυνο ταξίδι.



Evge



Δραματική 2019

Διάρκεια: 96'

Ουκρανική ταινία, σκηνοθεσία Ναριμάν Αλίεφ με τους: Ακτέμ Σεϊταμπλάεφ, Ρεμζί Μπιλιάλοφ, Βίκτορ Ζντάνοφ.

Δείτε το τρέιλερ:

«Αυτά που λέμε και αυτά που κάνουμε»

Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ημερών, η Νταφνέ και ο Μαξίμ, ξάδελφος του συντρόφου της που απουσιάζει για δουλειές, γνωρίζονται σιγά σιγά και εκμυστηρεύονται ο ένας στον άλλο ιστορίες, όλο και πιο προσωπικές, για τις παλιές και πρόσφατες ερωτικές τους περιπέτειες.

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait



Κομεντί 2020

Διάρκεια: 122'

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Εμανουέλ Μουρέ με τους: Νιλς Σνάιντερ, Βενσάν Μακέν, Εμιλί Ντεκέν, Καμιλιά Ζορντανά.

Δείτε το τρέιλερ:



«Οι εραστές του Αρκτικού Κύκλου» σε επανέκδοση

Η Άννα και ο Ότο γνωρίζονται σε ηλικία οκτώ ετών. Είναι η αρχή μιας μοναδικής ερωτικής ιστορίας, η οποία θα εξελιχθεί με περιπετειώδη τρόπο, για να κλείσει 17 χρόνια αργότερα στον αρκτικό κύκλο.

Los Amantes del Circulo Polar



Δραματική 1998

Διάρκεια: 112'

Ισπανική ταινία, σκηνοθεσία Χούλιο Μέντεμ με τους: Νάγια Νίμρι, Φέλε Μαρτίνεθ, Νάντσο Νόβο, Μαρού Βαλντιβίεζο.

Η Άννα και ο Ότο γνωρίζονται σε ηλικία οκτώ ετών. Είναι η αρχή μιας μοναδικής ερωτικής ιστορίας, η οποία θα εξελιχθεί με περιπετειώδη τρόπο, για να κλείσει 17 χρόνια αργότερα στον αρκτικό κύκλο.

Δείτε το τρέιλερ:



«Η Τροτέζα» σε επανέκδοση

Ένας καλόκαρδος Παριζιάνος πρώην αστυνομικός ερωτεύεται μια πόρνη και προσπαθεί να τη βγάλει από αυτήν τη ζωή υποδυόμενος έναν πλούσιο λόρδο που την πληρώνει για όλο το ωράριό της



Irma la Douce

Κωμωδία 1963

Διάρκεια: 147'

Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Μπίλι Γουάιλντερ με τους: Τζακ Λέμον, Λου Τζακόμπι, Σίρλεϊ Μακ Λέιν.

Δείτε το τρέιλερ:

«Μη Ζητάς Ανθρώπινη Αγάπη» σε επανέκδοση

Ο συνταξιούχος Ιβάν Ιβάνοβιτς, βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, υιοθετεί ένα μικρό σέτερ, με το οποίο γίνονται αχώριστοι. Όταν όμως εκείνος μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ο Μπιμ θα ξεκινήσει ένα περιπετειώδες ταξίδι αναζήτησής του.

Belyy Bim Chernoe Ukho / White Bim Black ear



Δραματική 1977

Διάρκεια: 182'

Σοβιετική ταινία, σκηνοθεσία Στάνισλαβ Ροστότσκι με τους: Βιάτσεσλαβ Τιχόνοφ, Βαλεντίνα Βλαντιμίροβα, Μίκαϊλ Ντάντικο

Δείτε το τρέιλερ: