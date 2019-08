Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 1 Αυγούστου 2019

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε σε μία νέα ταινία δράσης - «Σχέδιο Απόδρασης: Προσωπική Υπόθεση»

Θέλοντας να εκδικηθούν τον δημιουργό της φυλακής υψηλής τεχνολογίας από την οποία μόλις απέδρασαν, ο Ρέι Μπρέσλιν (Σιλβέστερ Σταλόνε) και η ομάδα του διασταυρώνονται με τον Σεν, έναν ακόμα περιβόητο δραπέτη και σύμμαχο που αναζητεί την απαχθείσα κόρη ενός Κινέζου δισεκατομμυριούχου. Η δίψα τους για εκδίκηση και η νέα τους αποστολή θα συγκρουστούν όταν διαρρήξουν το Devil’s Station, μια αδιαπέραστη γοτθική φυλακή, όπου το κορίτσι κρατείται όμηρος. Μια σκοτεινή φυλακή που δημιουργήθηκε από τον ορκισμένο εχθρό τους.



Escape Plan: The Extractors

Σκηνοθεσία: Τζον Χέρτζφελντ

Ηθοποιοί: Σιλβέστερ Σταλόνε, Ντέιβ Μπαουτίστα, Ζανγκ Τζιν, Τζέιμι Κινγκ, 50 Cent.

Διάρκεια: 97 λεπτά

Είδος ταινίας: Δράσης



Δείτε το τρέιλερ:

«Η Πτώση Της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας» - Μια ευφυής ταινία του Denys Arcand



Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας (Η Επέλαση των Βαρβάρων) Denys Arcand γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί μια ευφυή ταινία με επίκεντρο την κυριαρχία των χρημάτων σε μία κοινωνία, όπου όλες οι άλλες αξίες παραγκωνίζονται. Με όχημα έναν απένταρο διανοούμενο που βρίσκεται μπροστά σε μία αναπάντεχη -και καθόλου αθώα- ευκαιρία να πλουτίσει, ο εξαιρετικός Γαλλοκαναδός δημιουργός ξετυλίγει μία καυστική, δραματική κωμωδία με πολλά μηνύματα, ηθικά διλήμματα, ανατροπές και σπαρταριστές στιγμές.

Σύνοψη

Ο 36χρονος Pierre-Paul Daoust (Αlexandre Landry), ένας διανοούμενος με διδακτορικό στη φιλοσοφία, αναγκάζεται να εργαστεί ως κούριερ για να τα βγάλει πέρα. Μία μέρα, εν ώρα εργασίας, γίνεται αυτόπτης μάρτυρας μίας ένοπλης ληστείας που πάει στραβά: δύο νεκροί και τσάντες γεμάτες εκατομμύρια πεταμένες κάτω. O Pierre-Paul έρχεται αντιμέτωπος με το δίλημμα του να φύγει με άδεια χέρια ή να πάρει τα λεφτά και να φύγει.

Συντελεστές

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Denys Arcand

Ηθοποιοί: Αlexandre Landry, Maripier Morin, Remy Girard, Louis Morissette, Maxim Roy, Pierre Curzi, Vincent Leclerc, Patrick Emmanuel Abellard, Florence Longpre, Eddy King.

Δείτε το τρέιλερ:



«Δεσμοί Αίματος» - Ένα ψυχολογικό θρίλερ του Μιγκέλ Κόαν



Δύο ιστορίες. Μόνο μία αλήθεια. Ένα αγωνιώδες ψυχολογικό θρίλερ με ευφυή πλοκή που ξετυλίγεται μεθοδικά από τον Αργεντίνο σκηνοθέτη Μιγκέλ Κόαν, έναν από τους εμπορικά πιο επιτυχημένους δημιουργούς της χώρας του. Συναρπαστικές ανατροπές, οικογενειακά μυστικά, εξαιρετικές ερμηνείες είναι στον πυρήνα αυτής της αριστοτεχνικά δομημένης ταινίας με έντονο σασπένς και καταλυτικές λεπτομέρειες.

Σύνοψη

Μετά τον θάνατο της συζύγου του Ελίας, η κάποτε στενά δεμένη οικογένεια δοκιμάζεται. Ένας ασφυκτικός ιστός υφαίνεται, όλα μοιάζουν ύποπτα και η αμφιβολία κυριαρχεί.

Σκηνοθεσία: Μιγκέλ Κόαν

Πρωταγωνιστούν: Όσκαρ Μαρτίνεζ, Ντολόρες Φόνζι, Παουλίνα Γκαρσία, Λουίς Νιέκο.

Δείτε το τρέιλερ:



«Τα Παράπονά Σας Στον Έφορο» - Μια κωμωδία του Μοχαμέντ Αμιντί με τον Ζιλ Λελούς



Ο Φρεντ είναι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας που έχει μπλέξει άσχημα. Μόλις έκλεισε το σπουδαιότερο συμβόλαιο της καριέρας του αλλά οι ελεγκτές της εφορίας απειλούν να του κλείσουν την εταιρεία εξαιτίας μίας φορολογικής απάτης…ενώ η λύση του προβλήματος είναι χειρότερη από το ίδιο το πρόβλημα! Ο Φρεντ και οι «trendy» συνεργάτες του, πρέπει να μετακομίσουν την επιχείρηση σε μία οικονομικά υποβαθμισμένη ζώνη έξω από το Παρίσι. Και μόνο η σκέψη να πάνε σε ένα τέτοιο μέρος τους τρομοκρατεί.

Jusqu'ici Tout Va Bien / New Biz in the Hood!



Κωμωδία 2019

Διάρκεια: 90'

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Μοχαμέντ Αμιντί με τους: Ζιλ Λελούς, Μαλίκ Μπενταλά, Σαμπρινά Ουαζανί.

Δείτε το τρέιλερ:



«Όταν Λείπει η Μαμά» του Αλεσάντρο Τζενοβέζι



Ο Κάρλο και η Τζούλια είναι παντρεμένοι και έχουν τρία παιδιά. Ο Κάρλο είναι εντελώς απορροφημένος από τη δουλειά του και έτσι λείπει συνεχώς από το σπίτι, ενώ η Τζούλια έχει εγκαταλείψει τη δουλειά της για να μεγαλώσει τα παιδιά. Κουρασμένη από την καθημερινότητα, η Τζούλια αποφασίζει να κάνει δώρο στον εαυτό της 10 μέρες διακοπές χωρίς την οικογένεια. Ο Κάρλο θα πρέπει τώρα να αναλάβει τον ρόλο της και αυτό δεν είναι εύκολο… Όταν η μητέρα επιστρέψει, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Καβγάδες, καταστροφές και πολλά ευτράπελα, συνθέτουν μια ξεκαρδιστική καλοκαιρινή κωμωδία για όλη την οικογένεια.



Σκηνοθεσία: Αλεσάντρο Τζενοβέζι

Πρωταγωνιστούν: Φάμπιο Ντε Λουίτζι, Βαλεντίνα Λοντοβίνι, Νίκολο Σένι.



Δείτε το τρέιλερ:



«Η Έβδομη Σφραγίδα» - Μια κορυφαία ταινία του Μπέργκμαν σε επανέκδοση



Ένας ιππότης και ο ιπποκόμος του, επιστρέφοντας από τις Σταυροφορίες σε μια Σουηδία αφανισμένη από την πανούκλα, συναντούν τον Θάνατο. Ο ιππότης του προτείνει μια παρτίδα σκάκι ως τελευταία προθεσμία για να βρει απάντηση στα μεταφυσικά ερωτήματα που τον βασανίζουν.

Det Sjunde Inseglet / The Seventh Seal

Σινεφίλ 1967



Διάρκεια: 96'



Σουηδική ταινία, σκηνοθεσία Ίνγκμαρ Μπέργκμαν με τους: Μπίμπι Άντερσον, Μαξ Φον Σίντοφ, Γκούναρ Μπγιέρνστραντ, Γκούνελ Λίντμπλομ, Νιλς Πόπε.



Δείτε το τρέιλερ:



«Ο Χορός Της Ζωής Μου»

Εμπνευσμένο από τη ζωή του σπουδαίου Κουβανού χορευτή Κάρλος Ακόστα και βασισμένο στην αυτοβιογραφία του, ”Ο Χορός της Ζωής μου” της Ιθίαρ Μπογιαΐν (“Η Ελιά”, “Ακόμα κι η βροχή”) είναι το χρονικό μιας συγκλονιστικής ζωής. Από τους δρόμους της Αβάνας, στο Βασιλικό Μπαλέτο του Λονδίνου, ο κορυφαίος χορευτής της γενιάς του, που απολαύσαμε πρόσφατα και στην Αθήνα, έπρεπε να ξεπεράσει τεράστιες δυσκολίες και να σπάσει φοβερά ταμπού, για να γίνει ο θρύλος που είναι σήμερα. Το σενάριο (που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν) υπογράφει ο βραβευμένος σεναριογράφος του Κεν Λόουτς, Πολ Λάβερτι (“Ο Άνεμος χορέυει το κριθάρι”, “Εγώ ο Ντάνιελ Μπλέικ”). Ο ίδιος ο Κάρλος Ακόστα ερμηνεύει τον εαυτό του στο σήμερα, ενώ ο μικρός –αποκάλυψη Έντισον Μανουέλ Ολβέρα, ενσαρκώνει μοναδικά τον χορευτή στα παιδικά του χρόνια.



Σκηνοθεσία: Ισιάρ Μπολέιν



Πρωταγωνιστούν οι: Κάρλος Ακόστα, Σαντιάγκο Αλφόνσο

Δείτε το τρέιλερ:

Η αριστουργηματική ταινία «8 ½» του Φελίνι με τους Μαρτσέλο Μαστρογιάννι και Κλαούντια Καρντινάλε σε επανέκδοση



Ο Γκουίντο Ανσέλμι, σκηνοθέτης σε υπαρξιακή κρίση, ετοιμάζει μια νέα ταινία, προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τη σχέση του με τη γυναίκα του και τις ερωμένες του, ενώ ταυτόχρονα βασανίζεται από εφιάλτες και αναμνήσεις των παιδικών του χρόνων. Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας (1964) και μια μεγάλη στιγμή του Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, που μετατρέπεται στο alter ego του Φελίνι στους ρυθμούς της μουσικής του Νίνο Ρότα.



Otto e Mezzo

Σινεφίλ 1963



Διάρκεια: 138'



Ιταλο-γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Φεντερίκο Φελίνι με τους: Μαρτσέλο Μαστρογιάννι, Ανούκ Αιμέ, Κλαούντια Καρντινάλε, Σάντρα Μίλο, Μπάρμπαρα Στιλ.



Δείτε το τρέιλερ:



«Οι Δεκατρείς» του Μίκαϊλ Ρομ

Σοβιετική πολεμική ταινία του Μίκαϊλ Ρομ πάνω στις περιπέτειες μιας διμοιρίας του Κόκκινου Στρατού στην έρημο του Καρακούμ κατά τη διάρκεια του Σοβιετικού Εμφυλίου.



Ο διοικητής του Κόκκινου Στρατού Ιβάν Ζουράβλεβ συνοδεύει δέκα στρατιώτες, που αποστρατεύτηκαν τιμής ένεκεν, στην επιστροφή τους για την πόλη. Βαθιά μέσα στην έρημο του Karakum, θα πέσουν πάνω σε ένα κρυμμένο πηγάδι που βρίσκεται κοντά σε έναν αρχαίο τύμβο. Εκεί θα ανακαλύψουν έναν ολοκαίνουργιο στρατιωτικό οπλισμό που ανήκει στον Σιρμάτ Καν και τους αντι-Μπολσεβίκους στασιαστές του, τους επονομαζόμενους basmachi. O Ζουράβλεβ διατάσσει τους άντρες του να περιμένουν τον Shirmat Khan και να τον πολεμήσουν μέχρι να καταφτάσουν οι τακτικές δυνάμεις του Κόκκινου Στρατού.

Σκηνοθεσία: Μιχαήλ Ρομ



Πρωταγωνιστούν: Ιβάν Νοβοσέλτσεφ, Γιελένα Κούζμινα.



Δείτε το τρέιλερ: