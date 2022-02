Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 10 Φεβρουαρίου

Με δύο νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα απόψε ξεκινά η κινηματογραφική εβδομάδα. Πρόκειται για το φιλμ μυστηρίου «Έγκλημα στον Νείλο» από τον Κένεθ Μπράνα και τη ρομαντική κομεντί «Παντρέψου με» με την Τζένιφερ Λόπεζ. Επίσης, προβάλλονται οι ταινίες «Φυσικό Φως», ένα πολεμικό δράμα από την Ουγγαρία και τον Ντένες Νάγκι και «Τελευταίοι και Πρώτοι Άνθρωποι», ένα ασυνήθιστο φουτουριστικό φιλμ από τον Ισλανδό συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής Γιόχαν Γιόχανσον, που πέθανε πρόωρα.

«Παντρέψου με»: Mια μοντέρνα ερωτική ιστορία για τη διασημότητα, τον γάμο και τα social media, με την Τζένιφερ Λόπεζ

Γεμάτο με καινούρια τραγούδια της Τζένιφερ Λόπεζ και του Λατίνου μουσικού αστέρα, Maluma! Στο Παντρέψου Με βλέπουμε τη Λόπεζ στον ρόλο μιας σούπερ σταρ, της Κατ Βαλντέζ και τον Όουεν Γουίλσον στον ρόλο του Τσάρλι Γκίλμπερτ, ενός καθηγητή μαθηματικών. Πρόκειται για δύο ξένους που συμφωνούν πρώτα να παντρευτούν και μετά να γνωριστούν. Ένα απρόσμενο ρομάντζο γύρω από δύο

ολότελα διαφορετικούς ανθρώπους που αναζητούν κάτι αληθινό σε έναν κόσμο όπου οι αξίες βασίζονται σε "like" και followers. Το Παντρέψου Με είναι μια μοντέρνα ερωτική ιστορία για τη διασημότητα, τον γάμο και τα social media.

Σκηνοθεσία: Κατ Κόιρο

Ηθοποιοί: Τζένιφερ Λόπεζ, Όουεν Ουίλσον, Maluma, Τζον Μπράντλεϊ, Σάρα Σίλβερμαν

Διάρκεια: 112 λεπτά

Είδος ταινίας: Ρομαντική Κομεντί



Marry Me

Δείτε το τρέιλερ:

«Έγκλημα στον Νείλο» με τον Κένεθ Μπράνα

Στην ταινία «Έγκλημα στον Νείλο», βρίσκουμε τον διάσημο Βέλγο ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό να ταξιδεύει στην Αίγυπτο με ένα εντυπωσιακό ατμόπλοιο. Όταν ο φαινομενικά τέλειος και ειδυλλιακός μήνας του μέλιτος ενός ζευγαριού διακόπτεται απότομα από βίαιους θανάτους, το ταξίδι του Πουαρό μετατρέπεται σε περιπέτεια, καθώς καλείται να ανακαλύψει για ακόμη μια φορά τον δολοφόνο.



Πολλαπλά θύματα, πολλαπλοί δολοφόνοι και το ακροατήριο να προσπαθεί να μαντέψει μέχρι τελευταία στιγμή τη συγκλονιστική αλήθεια. Η ταινία «Έγκλημα στον Νείλο» επανενώνει την ομάδα παραγωγής της παγκόσμιας επιτυχίας του 2017 «Έγκλημα στο Orient Express», με πρωταγωνιστή τον πέντε φορές προτεινόμενο για Oscar Kenneth Branagh ως τον εμβληματικό Ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό. Τους ύποπτους της ιστορίας υποδύονται οι διάσημοι συμπρωταγωνιστές του: Tom Bateman, η τέσσερις φορές προτεινόμενη για Oscar Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders και Letitia Wright.

Death on the Nile

Σκηνοθεσία: Κένεθ Μπράνα

Ηθοποιοί: Κένεθ Μπράνα, Τομ Μπέιτμαν, Ανέτ Μπένινγκ, Ράσελ Μπραντ, Αλί Φαζάλ, Ντόουν Φρεντς, Γκαλ Γκαντότ, Άρμι Χάμερ, Ρόουζ Λέσλι, Έμα Μακέι, Σόφι Οκονέντο, Τζένιφερ Σάουντερς, Λετίσα Ράιτ

Διάρκεια: 113 λεπτά

Είδος ταινίας: Μυστηρίου



Δείτε το τρέιλερ:

Τελευταίοι και Πρώτοι Άνθρωποι

Βασισμένη στο προφητικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του Όλαφ Στέιπλεντον, σε αφήγηση της Τίλντα Σουίντον, κινηματογραφημένη σε φιλμ στην τέως Γιουγκοσλαβία, η πρώτη και τελευταία ταινία του θρυλικού συνθέτη Γιόχαν Γιόχανσον (που υπογράφει τα σάουντρακ ταινιών όπως το "Σικάριο" , η "Επαφή", η "Μητέρα" και η "Θεωρία των πάντων", ενώ διαθέτει και μια πλούσια δισκογραφία πρωτοποριακής ηλεκτρονικής μουσικής), αποτελεί μια σπαραχτική όσο και επίκαιρη υπερβατική, φιλμική εμπειρία για το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας.

Δύο δισεκατομμύρια γήινα χρόνια μετά, στο μέλλον, η τελευταία γενιά ανθρώπων βρίσκεται στο χείλος του αφανισμού. Από τον μακρινό, εποικισμένο τους πλανήτη, στέλνουν ένα ύστατο κινηματογραφημένο μήνυμα στους σημερινούς κατοίκους της γης.



Last and First Men

Επιστημονικής φαντασίας, ισλανδικής παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Γιόχαν Γιόχανσον.

Φυσικό Φως

Η ταινία, σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ντένες Νάγκι, απέσπασε την Αργυρή Άρκτο-Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Βερολίνου 2020. «Συγκλονιστική και πανέμορφα γυρισμένη, μαγευτικές εικόνες, σπουδαία σκηνοθεσία και αριστοτεχνικός έλεγχος κάθε πλευράς της κινηματογραφικής τέχνης, με μια αφήγηση που ξεπερνά το ιστορικό της πλαίσιο. Ένα πορτρέτο του πολέμου, μέσα στο οποίο το παρατηρητικό βλέμμα του σκηνοθέτη μας θυμίζει την ανάγκη της επιλογής ανάμεσα στην παθητικότητα και στην ανάληψη της προσωπικής ευθύνης», σύμφωνα με την Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ Βερολίνου.

Μια ομάδα στρατιωτών από την Ουγγαρία (που ήταν με το μέρος της Γερμανίας) ψάχνει για αντάρτες σε χωριά κατά τη διάρκεια του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου. Μία ιστορία για το τι σημαίνει να βρίσκεσαι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας, αλλά ταυτόχρονα και μια λεπτομερής απεικόνιση της φρίκης (που λαμβάνει χώρα εκτός οθόνης).

Natural Light

Πολεμικό δράμα, ουγγαρέζικης, γαλλικής και γερμανικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Ντένες Νάγκι, με τους Φέρενς Ζάμπο, Ταμάς Γκαρμπάτζ κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ: