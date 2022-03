Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 10 Μαρτίου

Με πέντε ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα.Πρόκειται για τα δραματικά φιλμ «Σημείο Βρασμού», με τον Στίβεν Γκράχαμ, «Μετά τον Γιανγκ», με τον Κόλιν Φαρέλ, «Η Μπαλάντα της Λευκής Αγελάδας» από το Ιράν και το αυστραλιανό ντοκιμαντέρ «River». Επίσης, προβάλλεται και το παιδικό animation «Πάντα στο Κόκκινο».

«Σημείο Βρασμού», του Φίλιπ Μπαραντίνι

Εντυπωσιακά δομημένη ως ένα περίτεχνο μονοπλάνο και πιο αληθινή από οποιοδήποτε reality μαγειρικής έχει υπάρξει ποτέ, η ταινία-δυναμίτης του Φίλιπ Μπαραντίνι, «Σημείο Βρασμού», με πρωταγωνιστή τον Στίβεν Γκράχαμ (Line of Duty, This is England, Venom 2) είναι ένα συναρπαστικό θρίλερ-πραγματικός εφιάλτης στην κουζίνα.

Σύνοψη

Ο Άντι, σεφ ενός διακεκριμένου εστιατορίου φτάνει αργοπορημένος για να διαπιστώσει ότι όλα έχουν πάει πίσω λόγω μιας ξαφνικής επιθεώρησης από το υγειονομικό. Και τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί. Μέσα στη διάρκεια μίας και μόνο βάρδιας, ο Άντι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του εστιατορίου καλούνται να αντιμετωπίσουν παράλογους πελάτες, τσακωμούς ανάμεσα στο προσωπικό, ατυχήματα, τραυματισμούς, ανοιχτούς λογαριασμούς από το παρελθόν και όλα αυτά με τις παραγγελίες να τρέχουν και την κουζίνα να πρέπει να ανταπεξέλθει. Θα τα καταφέρει να ανταποκριθεί σε άλλη μια βραδιά εξοντωτικής πίεσης; Σε αυτήν την κουζίνα τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται…

Σκηνοθεσία: Φίλιπ Μπαραντίνι



Πρωταγωνιστούν: Στίβεν Γκράχαμ, Τζέισον Φλέμινγκ, Ρέι Πάνθακι, Χάνα Γουόλτερς.

Δείτε το τρέιλερ:

«Μετά τον Γιανγκ»: Η συγκινητική ταινία του Κογκονάντα με τον Κόλιν Φάρελ

Ο ιδιαίτερος δημιουργός από τη Νότιο Κορέα, που έχει κλέψει τις καρδιές του κοινού και των κριτικών με το σκηνοθετικό του ντεμπούτο Columbus, επιστρέφει με τη δεύτερη ταινία του, μία συγκινητική και λυρική εξερεύνηση της φύσης της ψυχής και της μνήμης. Ο Κογκονάντα σκηνοθετεί τον Κόλιν Φάρελ βασισμένος σε ένα φουτουριστικό διήγημα όπου τα ανθρωπόμορφα ρομπότ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας. Η εύθραυστη ερμηνεία του Κόλιν Φάρελ συνοδεύεται από τους εξαιρετικούς Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ, Τζάστιν Μιν, Μαλέα Έμμα Τζαντραγουιτζάζα, Σαρίτα Τσάντχερι, Κλίφτον Κόλινς Τζούνιορ, Ρίτσι Κόστερ και Χάλεϊ Λου Ρίτσαρντσον. Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ των Καννών στα πλαίσια του τμήματος Ένα Κάποιο Βλέμμα, ενώ προβλήθηκε και στο Φεστιβάλ Σάντανς.

Σύνοψη



Όταν ο Γιανγκ, το αγαπημένο και πολύτιμο ανδροειδές που συντροφεύει την κόρη του Τζέικ (ΚόλινΦάρελ) παθαίνει σοβαρή βλάβη, ο ανήσυχος πατέρας αναζητεί τρόπο να τον επισκευάσει. Στην πορεία, ο Τζέικ ανακαλύπτει ότι η ζωή τον προσπερνά και αναζητά να συνδεθεί ουσιαστικά με τη σύζυγο του (Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ) και την κόρη του.

Στην καρδιά της νέας ταινίας εδρεύει ο ουμανισμός του Columbus εναρμονισμένος με τις κυριολεκτικές και συναισθηματικές αποστάσεις, με τις υποχρεώσεις της οικογενειακής ζωής και τα εσωτερικά πεδία της μνήμης, του χρόνου και της ταυτότητας.



«Το αλλόκοτο στοιχείο της επιστημονικής φαντασίας ήταν μία πρόκληση για εμένα, γιατί αποκαλύπτει απίστευτες αλήθειες που ξεπερνάνε το παρόν» λέει ο σκηνοθέτης. «Προτιμώ αλήθειες που εδρεύουν στην κανονικότητα. Κι αυτό μου άρεσε στο διήγημα του Αλεξάντερ Γουάινστιν».

Σκηνοθεσία/Σενάριο/Μοντάζ: Κογκονάντα



Πρωταγωνιστούν: Κόλιν Φάρελ, Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ, Τζάστιν Μιν, Μαλέα Έμμα Τζαντραγουιτζάζα, Σαρίτα Τσάντχερι, Κλίφτον Κόλινς Τζούνιορ, Ρίτσι Κόστερ, Χάλεϊ Λου Ρίτσαρντσον.



Διάρκεια:1 ώρα και 41 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

Η Μπαλάντα της Λευκής Αγελάδας των Μπεχτάς Σαναέχα και Μαριάμ Μογκαντάμ

Η ζωή της Μίνας ανατρέπεται όταν μαθαίνει ότι ο σύζυγός της, ο Μπαμπάκ, αποδείχτηκε αθώος για το έγκλημα για το οποίο εκτελέστηκε. Οι αρχές απολογούνται για το λάθος τους και προσφέρουν αποζημίωση, αλλά τότε η Μίνα ξεκινά μια βουβή μάχη κόντρα σ' ένα κυνικό σύστημα για το καλό της ίδιας και της κόρης της. Όταν ξεμένει από χρήματα, ένας άγνωστος με το όνομα Ρεζά χτυπάει την πόρτα της, λέγοντας ότι έχει έρθει για να ξεπληρώσει το χρέος του στον Μπαμπάκ. Η Μίνα στην αρχή είναι επιφυλακτική, αλλά αφήνει όλο και περισσότερο τον Ρεζά στη ζωή της, αγνοώντας το μυστικό που τους συνδέει.

Ballad of a White Cow

Δραματική ταινία, ιρανικής και γαλλικής παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Μπεχτάς Σαναέχα και Μαριάμ Μογκαντάμ, με τους Σανί Φαρ, Μαριάμ Μογκαντάμ, Πούρια Ραχίμι Σαμ, Λιλί Φαρχαντπούρ κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:

River της Τζένιφερ Πίντομ

Εντυπωσιακά εικονογραφημένο ντοκιμαντέρ, αυστραλιανής παραγωγής του 2021 και σε σκηνοθεσία της Τζένιφερ Πίντομ και σε αφήγηση Γουίλεμ Νταφόε.

Ένα ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο, το οποίο εκτείνεται σε 39 χώρες και τις πέντε ηπείρους, με ανεπανάληπτες εικόνες, χρησιμοποιώντας ακόμη και δορυφορικά πλάνα, μια ωδή στον φυσικό κόσμο και μια αναθεώρηση της ιστορίας τόσο των ποταμών όσο και του ανθρώπινου πολιτισμού.

Δείτε το τρέιλερ:

Πάντα Στο Κόκκινο (Μεταγλ.)

Μπορεί η 13χρονη Μέιλιν να ξεχωρίζει με την έντονη προσωπικότητά της, όμως, τίποτα δεν συγκρίνεται με το γιγάντιο κόκκινο πάντα στο οποίο μεταμορφώνεται κάθε φορά που την κατακλύζει ένα έντονο συναίσθημα. Πάντα δηλαδή, αν κρίνουμε από το πέρασμά της στην εφηβεία! Το γεγονός ότι η υπερπροστατευτική μητέρα της, Μινγκ, μπλέκεται συνεχώς στα πόδια της, δεν βελτιώνει την ανεξέλεγκτη κατάσταση της Μέιλιν.



Turning Red



Σκηνοθεσία: Domee Shi

Ακούγονται οι: Πέγκυ Μανωλά, Βίκυ Νικολαΐδου, Εριέττα Σαούγκου, Λυδία Τζανουδάκη,Μαρτίνα Δημοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Βούλα Κώστα, Παναγιώτης Κλάδης, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Έλλη Πρόκου, Σοφία Καψαμπέλη, Μαρία Ζερβού, Χρήστος Συριώτης, Σωτήρης Δούβρης, Μιχάλης Βλαβιανός, Μαρία Ζερβού.



Διάρκεια: 100 λεπτά

Είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια

Καταλληλότητα ταινίας: Κατάλληλη

Δείτε το τρέιλερ: