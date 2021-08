Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 12 Αυγούστου 2021

Με εννέα ταινίες, και δύο επανεκδόσεις, ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Από τις νέες ταινίες ξεχωρίζει η καταιγιστική περιπέτεια του Ρόσντι Ζεμ «Persona non Grata» και η πολυβραβευμένη δραματική ταινία «Ιδρώτας» του Μάγκνους Φον Χορν. Ωστόσο ας δούμε και τις έντεκα ταινίες που η κάθε μία ξεχωριστά αποτελεί μια καλή κινηματογραφική πρόταση για αυτήν την εβδομάδα.

«Persona non Grata» - Ένα καταιγιστικό γαλλικό θρίλερ του Ρόσντι Ζεμ

Δύο συνεργάτες και φίλοι αναθέτουν σε έναν άγνωστο να δολοφονήσει τον εργοδότη τους. Όμως γρήγορα θα συνειδητοποιήσουν πως έκαναν συμφωνία με τον διάβολο… Μια καταιγιστική περιπέτεια που υπογράφει ένας από τους πιο ταλαντούχους Γάλλους ηθοποιούς και σκηνοθέτες της γενιάς του, ο βραβευμένος στις Κάνες Ρόσντι Ζεμ.

Το τρομερό παιδί του γαλλικού κινηματογράφου, ο βραβευμένος στις Κάνες Ροσντί Ζεμ, θα καταλάβει εξ εφόδου τις οθόνες των θερινών σινεμά από τις 12 Αυγούστου, με ένα δυνατό θρίλερ, το Persona non Grata: ο Ζεμ, εκτός από σκηνοθέτης της ταινίας, είναι επίσης συν-σεναριογράφος, αλλά και συμπρωταγωνιστής στον ρόλο του «κακού», τον οποίο προσλαμβάνουν δύο ταλαιπωρημένοι υπάλληλοι, για να βγάλει από τη μέση το αφεντικό τους, χωρίς να ξέρουν τι τους περιμένει…

Υπόθεση

Υπάρχουν πολλές παροιμίες για να περιγράψει κανείς τη βασική ιδέα της πλοκής της ταινίας: «έβαλαν την αλεπού στο κοτέτσι», «με τα χεράκια τους βγάλαν τα ματάκια τους», «τους γύρισε μπούμερανγκ»… Όμως ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: δύο συνάδελφοι και στενοί φίλοι που εργάζονται σε εταιρεία ακινήτων υποφέρουν από τον καταπιεστικό τους προϊστάμενο.

Όταν φτάνουν στο ως εδώ και μη παρέκει, αποφασίζουν να προσλάβουν ένα επαγγελματία δολοφόνο για να τους απαλλάξει από την τυραννία του αφεντικού τους. Πράγματι, ο κομψός, γοητευτικός, πλην ψυχωτικός φονιάς, τον οποίο ενσαρκώνει απολαυστικά ο ίδιος ο Ζεμ, εκπληρώνει το συμβόλαιο που έχει συνάψει με τους εργοδότες του. Όμως, τότε αρχίζουν τα πραγματικά προβλήματά τους, διότι ο δολοφόνος αρχίζει να επιβάλει την παρουσία του τόσο στην εταιρεία, όσο και στη ζωή των δύο συναδέλφων, οι οποίοι το μετανιώνουν, αλλά είναι πλέον αργά.

Σκηνοθεσία: Ρόσντι Ζεμ

Ηθοποιοί: Νικολά Ντιβοσέλ, Ραφαέλ Περσονάζ, Ρόσντι Ζεμ.

Δείτε το τρέιλερ:

«Ιδρώτας» του Μάγκνους Φον Χορν

Ένα λαμπερό και γεμάτο ζωντάνια δράμα που ξεκινάει σαν μία απεικόνιση της τρέλας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά κάποια στιγμή παίρνει μια πιο σκοτεινή και αναπάντεχη στροφή.

Μια γοητευτική γυμνάστρια και διάσημη influencer λυγίζει από το βάρος της υπερέκθεσης στα social media και αναζητεί απεγνωσμένα λίγη αληθινή οικειότητα.

Ο Μάγκνους Φον Χορν με τη δεύτερη ταινία του μετά το Επέκεινα – The Here After (Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών – Φεστιβάλ Καννών) επιβεβαιώνει ότι αποτελεί ένα από τα πλέον ανερχόμενα ταλέντα του ευρωπαϊκού σινεμά καθοδηγώντας την πρωτοεμφανιζόμενη Μαγκνταλένα Κόλεσνικ σε μια ακαταμάχητη ερμηνεία που γοητεύει τη μεγάλη οθόνη με το απόλυτα πειστικό πορτρέτο της ματαιοδοξίας αλλά και της μοναξιάς, ενός περίπλοκου χαρακτήρα που μας αποκαλύπτεται χωρίς ενοχές και ταμπού.

Sweat



Δραματική 2020

Διάρκεια: 106'

Πολωνοσουηδική ταινία, σκηνοθεσία Μάγκνους Φον Χορν με τους: Μαγκνταλένα Κόλεσνικ, Γιούλιαν Σβιεζέφσκι, Αλεξάντρα Κονιέζκα.

Δείτε το τρέιλερ:

«Free Guy» με τους Ράιαν Ρέινολντς, Τζόντι Κόμερ

Ο εξαιρετικός κωμικός Ράιαν Ρέινολντς, (Deadpool) πρωταγωνιστεί ως απολαυστικός αντι-ήρωας σε μια εντυπωσιακή περιπέτεια ανάμεσα στον ψηφιακό και τον πραγματικό κόσμο, που σκηνοθετεί ο μαέστρος Σον Λέβι (Μία Νύχτα στο Μουσείο) σε σενάριο των Matt Lieberman (Adams Family) και Zak Penn (Ready Player One).

Στην ταινία «Free Guy», ένας τραπεζίτης ανακαλύπτει πως στην πραγματικότητα συμμετέχει σε ένα open-world video game και αποφασίζει να γίνει ο ήρωας της δικής του ιστορίας… την οποία διαμορφώνει ο ίδιος. Σε ένα κόσμο όπου δεν υπάρχουν όρια, έχει αποφασίσει να γίνει ο ήρωας που σώζει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο… πριν να είναι πολύ αργά.

Σκηνοθεσία: Σον Λέβι

Ηθοποιοί: Ράιαν Ρέινολντς, Τζόντι Κόμερ, Τζο Κίρι, Λιλ Ρελ Χάουερι, Ούτκαρς Αμπούντκαρ και Τάικα Γουαϊτίτι.



Διάρκεια: 135 λεπτά

Είδος ταινίας: Περιπέτεια, Κωμωδία

Δείτε το τρέιλερ:

«Οι Σπεσιαλίστες» με τον Πιρς Μπρόσναν

Ο πασίγνωστος και χαρισματικός εγκληματίας Richard Pace στρατολογείται από μία ομάδα ασυνήθιστων διεθνών ληστών για μία επιχείρηση κλοπής χρυσού σε μία παράξενη τοποθεσία. Η εκτέλεση της αποστολής τους θα είναι τόσο συναρπαστική όσο τα κλοπιμαία!

Περιπέτεια 2021



Σκηνοθεσία: Ρένι Χάρλιν

Πρωταγωνιστούν: Πιρς Μπρόσναν, Τιμ Ροθ, Νικ Κάνον, Ράμι Τζάμπερ, Ερμιόν Κόρφιλντ.

Δείτε το τρέιλερ:

Ντε Γκωλ του Γκαμπριέλ Λε Μπομάν

Την ώρα που οι ναζιστικές δυνάμεις χτυπούν την πόρτα του Παρισιού κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας άγνωστος ακόμα στρατηγός, ο Σαρλ Ντε Γκωλ, αναλαμβάνει δράση για να σώσει τη Γαλλία με κάθε κόστος.

De Gaulle



Δραματική 2020

Διάρκεια: 110'

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Γκαμπριέλ Λε Μπομάν με τους: Λαμπέρ Γουιλσόν, Ιζαμπέλ Καρέ, Ολιβιέ Γκουρμέ

Δείτε το τρέιλερ:



«Ο Βιρτουόζος» του Νικ Σταλιάνο με τον Άντονι Χόπκινς

Έχοντας στα χέρια του μονάχα το πού, το πότε κι ένα κρυπτογραφικό στοιχείο, ένας μεθοδικός πληρωμένος εκτελεστής πρέπει να αναγνωρίσει τον στόχο του μέσα από διάφορους πιθανούς, συμπεριλαμβανομένου και του τοπικού σερίφη. Την ίδια ώρα, η τυχαία συνάντηση με μια ελκυστική γυναίκα στο στέκι της επαρχιακής πόλης απειλεί να εκτροχιάσει την αποστολή του.

The Virtuoso

Θρίλερ 2021

Διάρκεια: 110'

Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Νικ Σταλιάνο με τους: Άνσον Μάουντ, Άμπι Κόρνις, Άντονι Χόπκινς, Ντέιβιντ Μορς.

Δείτε το τρέιλερ:

«Η Πεθερά Χτυπάει την Πόρτα» του Έρικ Λαβέν

Όσο το διαμέρισμά της ανακαινίζεται, η Ζακλίν είναι ενθουσιασμένη που θα μετακομίσει για «λίγες μέρες» στο σπίτι της κόρης της, Κάρολ, και του γαμπρού της. H Ζακλίν αμέσως νιώθει σαν στο σπίτι της, και οι «λίγες μέρες» γίνονται «λίγοι μήνες». Αναδιοργανώνει την κουζίνα, μονοπωλεί το τηλεκοντρόλ και έχει άποψη για όλα. Τελικά, η Ζακλίν ήρθε για να μείνει!

Un Tour chez ma Fille



Κομεντί 2021

Διάρκεια: 88'

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Έρικ Λαβέν με τους: Ζοσιάν Μπαλασκό, Ματίλντ Σενιέ, Ζερόμ Κομαντέρ.

Δείτε το τρέιλερ:

Σπίριτ: Ο Ατίθασος

Το άγριο άλογο Σπίριτ διασταυρώνεται τυχαία με ένα κορίτσι που μεγαλώνει σε ένα καταπιεσμένο περιβάλλον και μαζί του αναπτύσσει μια δυνατή φιλία η οποία θα δοκιμαστεί όταν ο Σπίριτ βρεθεί σε κίνδυνο.

Spirit Untamed



Animation 2021

Διάρκεια: 88'

Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ιλέιν Μπόγκαν, Ένιο Τορεσάν.

Δείτε το τρέιλερ:

Τα Κόκκινα Γοβάκια και οι Επτά Νάνοι

Η Χιονάτη, καθώς αναζητεί το βασιλιά-πατέρα της, ανακαλύπτει ένα ζευγάρι μαγικά γοβάκια, που όταν τα φοράει της αλλάζουν την όψη, κάνοντάς την εκθαμβωτικά όμορφη. Ταυτόχρονα, επτά πρώην ήρωες και νυν νάνοι πρέπει να την εντοπίσουν για να λύσουν τα μάγια τους, αλλά και να τη βοηθήσουν στην αποστολή της.

Red Shoes and the Seven Dwarfs



Animation 2019

Διάρκεια: 92'

Νοτιοκορεατική ταινία, σκηνοθεσία Σουνγκ-χο Χονγκ, Μου-Χιούν Γιάνγκ, Γιάνγκ Σικ Ουμ.

Δείτε το τρέιλερ:

«Ο Μεγάλος Δικτάτωρ» του Τσάρλι Τσάπλιν σε επανέκδοση

Ένας Εβραίος κουρέας εμπλέκεται σε μια σειρά από κωμικές παρεξηγήσεις εξαιτίας της τεράστιας ομοιότητάς του με τον δικτάτορα Χίνκελ.

The Great Dictator



Κωμωδία 1940

Διάρκεια: 124'

Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τσάρλι Τσάπλιν με τους: Τσάρλι Τσάπλιν, Πολέτ Γκοντάρ, Τζακ Όκι

Δείτε το τρέιλερ:



Μπίλι ο Ψεύτης σε επανέκδοση

Ένας ονειροπόλος νέος αναζητεί διαφυγή από την πνιγηρή καθημερινότητά του στην επαρχιακή Αγγλία, χωρίς όμως να καταφέρνει να αποφύγει τις οικογενειακές, επαγγελματικές και ρομαντικές υποχρεώσεις του.

Billy Liar



Δραματική 1963

Διάρκεια: 98'

Αγγλική ταινία, σκηνοθεσία Τζον Σλέσινγκερ με τους: Τομ Κόρτνεϊ, Τζούλι Κρίστι, Γουίλφρεντ Πικλς.

Δείτε το τρέιλερ: