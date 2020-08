Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 13 Αυγούστου 2020

«Η Παρθένος του Αυγούστου» του Χονάς Τρουέμπα



Μια δραματική ταινία του Χονάς Τρουέμπα. Λίγο προτού κλείσει τα 33, μια γυναίκα προτιμά να μείνει στην άδεια αυγουστιάτικη Μαδρίτη παρά να πάει διακοπές. Είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψει από την αρχή τον εαυτό της, αλλά και όλα τα απρόβλεπτα που έχει να τις προσφέρει η ισπανική πρωτεύουσα όταν τον πρώτο λόγο στους ρυθμούς της πόλης έχουν οι υψηλές θερμοκρασίες

La Virgen de Agosto

Δραματική 2019



Διάρκεια: 129'



Ισπανική ταινία, σκηνοθεσία Χονάς Τρουέμπα με τους: Ιτσάσο Αράνα, Βίτο Σαντζ, Ισαμπέλ Στοφέλ.



Δείτε το τρέιλερ:

«Οι Δολοφόνοι του Γκόγια» - Ένα ισπανικό θρίλερ με τους: Μαριμπέλ Βερντού, Ρομπέρτο Άλαμο



Ένας κατά συρροή δολοφόνος βάζει στο στόχαστρό του πλούσιους συλλέκτες τέχνης σε μια διάσημη συνοικία της Μαδρίτης. Ο τρόπος που τοποθετεί τα θύματά του παραπέμπει σε έργα του σπουδαίου ζωγράφου Φρανσίσκο Γκόγια, στα οποία σατιρίζεται η ανηθικότητα της τότε ισπανικής κοινωνίας. Όσο ο εγκληματίας βρίσκεται ασύλληπτος, δύο αινιγματικές ντετέκτιβ αναλαμβάνουν την περίπλοκη υπόθεση και να αφήσουν στην άκρη τις μεταξύ τους διαφορές.

El Asesino de los Caprichos / The Goya Murders

Θρίλερ 2019



Διάρκεια: 95'



Ισπανική ταινία, σκηνοθεσία Γκεράρντο Χερέρο με τους: Μαριμπέλ Βερντού, Ρομπέρτο Άλαμο, Άουρα Γαρίδο, Ντανιέλ Γκράο.

Δείτε το τρέιλερ:



«Γάτα στον Τοίχο»



Μια αληθινή ιστορία με φόντο το Brexit και μια γάτα που αναστατώνει τις ζωές μεταναστών. Στο σύγχρονο Λονδίνο, μια βουλγαρικής καταγωγής γυναίκα δουλεύει όλη μέρα για να συντηρήσει την οικογένειά της, με την οποία ζει στο μικρό διαμέρισμα μιας πολυπολιτισμικής πολυκατοικίας. Οι ένοικοι θα κληθούν να βρουν κοινό κώδικα επικοινωνίας όταν οι αταξίες μιας γάτας κάνουν τις ζωές τους άνω κάτω.

Cat in the Wall

Δραματική 2019



Διάρκεια: 92'



Βουλγαρο-αγγλο-γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Βεσέλα Καζακόβα, Μίνα Μιλέβα με τους: Ιρίνα Ατανάσοβα, Άνγκελ Γκένοβ, Ορλίν Αρσένοβ.



Δείτε το τρέιλερ:

«Εμείς οι δύο» - Μια συγκινητική ταινία του Φίλιπο Μενεγκέτι



Ένα λεπτοδουλεμένο κοινωνικό μελόδραμα, με επιδέξιες πινελιές αγωνίας, για την αγάπη που επιμένει παρά τα όσα εμπόδια σε σκηνοθεσία του Φίλιπο Μενεγκέτι.

Η Νίνα μένει ακριβώς απέναντι από τη Μαντλέν, με την οποία διατηρεί μακροχρόνιο δεσμό από τότε που πέθανε ο σύζυγός της. Οι δύο γυναίκες περνούν τον περισσότερο χρόνο τους μαζί στο σπίτι της Μαντλέν, ώσπου ένα καρδιακό επεισόδιο αναγκάζει τη Νίνα να απομακρυνθεί από τη σύντροφό της και να επιστρέψει στο δικό της διαμέρισμα. Με το πρόσχημα της φίλης-γειτόνισσας, η Νίνα πασχίζει να είναι από κοντά στη δύσκολη ανάρρωση της Μαντλέν, η οποία περιστοιχίζεται διαρκώς απ’ τα παιδιά της, που δεν γνωρίζουν τίποτα για την ερωτική της σχέση.

Deux

Σκηνοθεσία: Φίλιπο Μενεγκέτι

Πρωταγωνιστούν: Μπάρμπαρα Σούκοβα, Μαρτίν Σεβαλιέ, Λέα Ντρούκερ, Μίριελ Μπεναζεράφ.

Δείτε το τρέιλερ:



Οι Ευχούληδες 2: Παγκόσμια Περιοδεία (Μεταγλ.)

Οι Ευχούληδες: Παγκόσμια Περιοδεία είναι μια μουσική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων. Αυτή η φανταστική ιστορία, θα ταξιδέψει την Πόπη και τον Μπράντς σε μέρη που δεν έχουν καν φανταστεί, και θα ανακαλύψουν ότι η φυλή τους είναι μόλις μία από τις έξι φυλές των Ευχούληδων, οι οποίες είναι διασκορπισμένες σε έξι διαφορετικές τοποθεσίες και που η καθεμία τους είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής: Φανκ, Κάντρι, Τέκνο, Κλασική, Ποπ και Ροκ.



Ο κόσμος των Ευχούληδων με αυτό το ταξίδι, όχι μόνο θα μεγαλώσει, αλλά θα αποκτήσει νέο ρυθμό και πολλή ένταση.

Trolls World Tour



Σκηνοθεσία: Γουόλτ Ντόρν



Ακούγονται οι: Πάνος Μουζουράκης



Διάρκεια: 105 λεπτά



Είδος ταινίας: Μουσική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων



Δείτε το τρέιλερ:

«Το Τρένο θα Σφυρίξει Τρεις Φορές» με τους Γκάρι Κούπερ, Γκρέις Κέλι σε επανέκδοση

Αγνοώντας τις παροτρύνσεις της γυναίκας του και των συμπολιτών του, ένας σερίφης αποφασίζει να αντιμετωπίσει μία επικίνδυνη συμμορία και τον αρχηγό της, που έρχονται στην πόλη με το τρένο, αποφασισμένοι να πάρουν εκδίκηση. Ένα από τα πιο γνωστά και σημαντικά γουέστερν της δεκαετίας του '50, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Γκάρι Κούπερ και Γκρέις Κέλι, και φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του σπουδαίου Φρεντ Τσίνεμαν.



High Noon



Σκηνοθεσία: Φρεντ Τσίνεμαν

Ηθοποιοί: Γκάρι Κούπερ, Γκρέις Κέλι, Κάθριν Μακόλ, Κάτι Τζουράντο, Λόιντ Μπρίτζες, Λον Τσάνεϊ, Λι Βαν Κλιφ.



Διάρκεια: 85 λεπτά



Είδος ταινίας: Θρίλερ

Δείτε το τρέιλερ:

«Inception - 10th Anniversary» με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο σε επανέκδοση

Η Warner Bros. Pictures συνεργάζεται με τους κινηματογράφους για να προσκαλέσει το κοινό σε όλο τον κόσμο να γιορτάσουν την 10η επέτειο της επανέκδοσης της ταινίας Inception του Κρίστοφερ Νόλαν, που έκανε αίσθηση στο box-office. "Inception", είναι μια ταινία δράσης επιστημονικής φαντασίας του 2010 που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Νόλαν, ο οποίος παρήγαγε επίσης την ταινία με την Έμμα Τόμας. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί ως επαγγελματίας κλέφτης που συλλέγει πληροφορίες διεισδύοντας στο υποσυνείδητο των στόχων του. Του προσφέρεται η ευκαιρία να διαγραφεί η εγκληματική του ιστορία ως πληρωμή για την εμφύτευση της ιδέας ενός άλλου ατόμου στο υποσυνείδητο ενός στόχου.

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν



Ηθοποιοί: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Κέν Γουατάναμπε, Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, Μαριόν Κοτιγιάρ, Έλεν Πέιτζ, Κίλιαν Μέρφι,Τομ Χάρντι, Μάικλ Κέιν.



Διάρκεια: 148 λεπτά



Είδος ταινίας: Περιπέτεια φαντασίας

Δείτε το τρέιλερ:

«Η Συμμορία των Εντιμότατων» σε επανέκδοση



Διαχρονικά απολαυστική κωμωδία των θρυλικών Ealing Studios. Ένας φιλήσυχος τραπεζικός υπάλληλος καταστρώνει ένα παμπόνηρο σχέδιο: επειδή κανείς δεν θα τον υποψιαστεί, να κλέψει τις ράβδους χρυσού που έχει προσληφθεί να προστατεύει, με τη βοήθεια ανυποψίαστων συνεργατών.

Όσκαρ καλύτερου σεναρίου το 1953 και BAFTA καλύτερης ταινίας.

The Lavender Hill Mob

Κωμωδία 1950



Διάρκεια: 78'



Αγγλική ταινία, σκηνοθεσία Τσαρλς Κράιτον με τους: Άλεκ Γκίνες, Άλφι Μπας, Στάνλεϊ Χόλογουεϊ, Όντρεϊ Χέπμπορν.



Δείτε το τρέιλερ:



«Η Χρονιά με τα 13 Φεγγάρια» του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ σε επανέκδοση



Έπειτα από έναν τραυματικό χωρισμό, μια τρανς έρχεται αντιμέτωπη με τα λάθη του παρελθόντος της, σε μια προσπάθεια να ανανεώσει τη θέλησή της για ζωή.

In Einem Jahr mit 13 Monden / In a Year with 13 Moons

Δραματική 1978



Διάρκεια: 124'



Γερμανική ταινία, σκηνοθεσία Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ με τους: Φόλκερ Σπένγκλερ, Ίνγκριντ Κάβεν, Γκότφριντ Τζον.



Δείτε το τρέιλερ: