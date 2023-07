Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 13 Ιουλίου

Με έξι ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζει η ταινία δράσης «Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση Μέρος Πρώτο» με τον Τομ Κρουζ και η κωμωδία του Μαρκ Φιτουσί με άρωμα Αιγαίου «Δύο Εισιτήρια για Κυκλάδες». Επίσης, προβάλλονται σε επανέκδοση οι αριστουργηματικές ταινίες «Το Καταραμένο Σκιάχτρο» του Ρόμπιν Χάρντι, και «Μ. Ο Δράκος του Ντίσελντορφ» του Φριτς Λανγκ.

«Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση Μέρος Πρώτο»: Ο Τομ Κρουζ επιστρέφει ως Ίθαν Χαντ και κόβει την ανάσα

Στην ταινία «Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση Μέρος Πρώτο», o Ίθαν Χαντ (Τομ Κρουζ) και η IMF ομάδα του αναλαμβάνουν την πιο επικίνδυνη αποστολή της καριέρας τους: Πρέπει να εντοπίσουν ένα τρομακτικό νέο όπλο που απειλεί την ανθρωπότητα προτού αυτό πέσει στα λάθος χέρια. Έτσι ξεκινά μια θανάσιμη καταδίωξη ανά την υφήλιο, καθώς ο έλεγχος του μέλλοντος και η μοίρα του κόσμου απειλούνται. Όταν βρεθεί αντιμέτωπος με έναν μυστηριώδη, πανίσχυρο εχθρό, ο Ethan αναγκάζεται να θέσει την επιτυχία της αποστολής πάνω από όλους και όλα, ακόμα και από τις ζωές των ανθρώπων που αγαπά.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Μακουάρι



Ηθοποιοί: Τομ Κρουζ, Χέιλι Άτγουελ, Βινγκ Ρέιμς, Σάιμον Πεγκ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον.



Διάρκεια: 2.36’



Είδος ταινίας: Περιπέτεια



Δείτε το τρέιλερ:

«Δύο Εισιτήρια για Κυκλάδες»: Μια κωμωδία του Μαρκ Φιτουσί με άρωμα Αιγαίου

Η ταινία του Μαρκ Φιτουσί «Δύο Εισιτήρια για Κυκλάδες» με τις εκπληκτικές Λορ Καλαμί, Ολίβια Κοτ και Κριστίν Σκοτ-Τόμας και τις επεισοδιακές διακοπές τους στα ελληνικά νησιά γυρίστηκε στην Αμοργό, όπου στο παρελθόν ο Λικ Μπεσόν κινηματογράφησε το Απέραντο γαλάζιο.

Η ταινία θα προβάλλεται με ελληνικούς ή ελληνικούς/αγγλικούς υπότιτλους.

Υπόθεση

Έφηβες, η Μπλαντίν και η Μαγκαλί ήταν αχώριστες, όμως καθώς πέρασαν τα χρόνια, χάθηκαν. Μια μέρα ξανασυναντιούνται, θυμούνται τα παλιά και αποφασίζουν να εκπληρώσουν ένα παλιό τους όνειρο και να κάνουν επιτέλους το ταξίδι που είχαν υποσχεθεί η μία στην άλλη. Προορισμός τους η Ελλάδα, ο ήλιος της και τα νησιά της, όμως το ταξίδι προκύπτει επεισοδιακό καθώς οι δύο παλιές φίλες, έχουν εντελώς διαφορετική αντίληψη του τι σημαίνουν οι διακοπές -αλλά και η ζωή! Η μία είναι μαζεμένη, μετριοπαθής και ταλαιπωρημένη από έναν χωρισμό, ενώ η άλλη, ατρόμητη, ηδονίστρια και πληθωρική… Κάπου στην πορεία εμφανίζεται και η τρίτη της παρέας, που έχει σχέση με έναν Έλληνα και ζει πια μόνιμα στη Μύκονο.

Μία ακαταμάχητη κωμωδία με μία αξέχαστη γυναικοπαρέα, τις περιπέτειες τους στην Ελλάδα, και ό, τι συνεπάγεται αυτό: φλερτ, μαγευτικά τοπία, βουτιές σε γαλαζοπράσινα νερά, καΐκια, φιλόξενοι ντόπιοι, αισθησιακοί σέρφερ, οτοστόπ σε καρότσες αγροτικών -όλα δηλαδή τα κλισέ που συνοδεύουν το ελληνικό καλοκαίρι (στο μυαλό των ξένων, αν μη τι άλλο), αλλά όχι μόνο: ουκ ολίγα απρόοπτα προσθέτουν το απαραίτητο αλατοπίπερο στην ταινία, κάνοντάς την, όπως αναφέρουν οι Γάλλοι, «το απόλυτο αντίδοτο στην κατάθλιψη του χειμώνα». Μια ταινία που, στο βάθος της, μιλά για την γυναικεία φιλία, τις νεανικές υποσχέσεις, αλλά και τις διαψεύσεις που φέρνει μαζί του ο πανδαμάτωρ χρόνος…

Σκηνοθεσία: Μαρκ Φιτουσί

Ηθοποιοί: Λορ Καλαμί, Ολίβια Κοτ, Κριστίν Σκοτ-Τόμας, Πάνος Κορώνης.

Διάρκεια: 110’

Έτος παραγωγής: 2022

Χώρες παραγωγής: Γαλλία, Βέλγιο, Ελλάδα

Δείτε το τρέιλερ:

«Ραμόνα»: Μια ρομαντική κομεντί της Αντρέα Μπάγκνι

Η Ραμόνα έχει μόλις μετακομίσει στη Μαδρίτη με το αγόρι της Νίκο με σκοπό να αρχίσει μια νέα ζωή από το μηδέν: θέλει να γίνει ηθοποιός, μητέρα και να ζήσει στο“Lavapies”, μία από τις πιο ιστορικές γειτονιές της Μαδρίτης. Μια μέρα πριν την πρώτη της ακρόαση γνωρίζει έναν μεγαλύτερο άντρα, τον Μπρούνο, με τον οποίο νιώθει κατευθείαν μια πολύ δυνατή έλξη. Παρόλα αυτά, τρομαγμένη από το πως αισθάνεται, το βάζει στα πόδια. Την επόμενη μέρα την περιμένει όμως μια έκπληξη… φτάνοντας στην ακρόαση ανακαλύπτει ότι ο Μπρούνο είναι ο σκηνοθέτης που πρέπει να συναντήσει. Η ευκαιρία είναι πολύ μεγάλη για να την προσπεράσει και με την προτροπή του φίλου της, Νίκο, αποφασίζει να την αρπάξει.

Μία αναζωογονητική ρομαντική κωμωδία που θέτει το σκηνικό για την αθάνατη κόντρα μεταξύ αίσθησης και ευαισθησίας.

Ramona

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Αντρέα Μπάγκνι



Πρωταγωνιστούν: Λούρντες Χερνάντες, Μπρούνο Λάστρα, Φραντσέσκο Καρίλ

Δείτε το τρέιλερ:

Ρίκι Ο Πελαργός & Το Μυστήριο Του Χαμένου Θησαυρού (Μεταγλ.)



Γερμανοβελγικό animation, σίκουελ του «A Stork's Journey» (2017). Απολαμβάνοντας τοn χειμώνα σε μια Μεγάλη λίμνη στη Βόρεια Αφρική, ο Ρίκι μαθαίνει ότι αυτή τη φορά δεν θα του ανατεθεί μια τόσο τιμητική και υπεύθυνη αποστολή, ώστε να ηγηθεί της πτήσης ενός κοπαδιού πελαργών προς το βορρά. Μη θέλοντας να το ανεχτεί αυτό, ξεκινάει ένα ανεξάρτητο ταξίδι γεμάτο κινδύνους και περιπέτειες. Στην πορεία, ο Ρίκι θα συναντήσει ένα κοπάδι από σπουργίτια σε μπελάδες, αιχμαλωτισμένα από τα κακά πουλιά marabou με επικεφαλής το άπληστο παγώνι Ζαμάνο. Για να αποκτήσουν ελευθερία, τα πουλιά θα πρέπει να γίνουν μια ομάδα, να δείξουν θάρρος, ευρηματικότητα και εφευρετικότητα για να λύσουν το παζλ που τους έχει ανατεθεί, και να βρουν έναν μυστηριώδη θησαυρό.

Richard The Stork & The Mystery Of The Lost Jewel



Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μύλης

Διάρκεια: 1.24'

Είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια



Δείτε το τρέιλερ:

«Το Καταραμένο Σκιάχτρο»: Επετειακή επανέκδοση για την εμβληματική ταινία τρόμου

Για τον εορτασμό της 50ης επετείου της cult ταινίας Το Καταραμένο Σκιάχτρο (The Wicker Man, 1973) σε σκηνοθεσία Ρόμπιν Χάρντι, που δημιούργησε σχεδόν μόνη της τον όρο Folk Horror, η Summer Classics παρουσιάζει στα θερινά σινεμά μια ολοκαίνουργια αποκατάσταση σε 4K!

Η ταινία είναι διάσημη όχι μόνο για την ανατριχιαστική ιστορία που αφηγείται και το συγκλονιστικό φινάλε της, αλλά και για την πρωτοποριακή αισθητική και το ιδιαίτερο σάουντρακ. Το κινηματογραφικό περιοδικό Cinefantastique την περιέγραψε ως «Ο Πολίτης Κέιν των ταινιών τρόμου», ενώ το 2004 το περιοδικό Total Film χαρακτήρισε Το Καταραμένο Σκιάχτρο ως την έκτη καλύτερη βρετανική ταινία όλων των εποχών.

Το The Wicker Man, που κυκλοφόρησε αρχικά τον Δεκέμβριο του 1973, σπάει τους συνήθεις κανόνες των ταινιών τρόμου, αφού στο φιλμ κυριαρχούν το φως του ήλιου και οι ανοιξιάτικες γιορτές, ενώ πολλά από τα πλάνα της θυμίζουν εξώφυλλα σε ροκ άλμπουμ της εποχής. Το σενάριο είναι του κορυφαίου θεατρικού συγγραφέα και σεναριογράφου Άντονι Σάφερ, εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα Τελετουργία του Ντέιβιντ Πίνερ, και ο Πολ Τζιοβάνι συνέθεσε τη μουσική της ταινίας, με στοιχειωτικές επανεκτελέσεις παραδοσιακών βρετανικών τραγουδιών που συμβάλλουν καθοριστικά στην ταυτόχρονα ερωτική και δυσοίωνη ατμόσφαιρα της ταινίας (το Spin κατέταξε το σάουντρακ στην 11η θέση της λίστας με τα “40 κινηματογραφικά σάουντρακ που άλλαξαν την εναλλακτική μουσική”).

Οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών Έντουαρντ Γούντγουορντ και Κρίστοφερ Λι (ως ο αστυνομικός που ερευνά μια υπόθεση εξαφάνισης σε μια απομακρυσμένη κοινότητα και ο αρχηγός της κοινότητας αντίστοιχα) είναι εξαιρετικές, ενώ όσα ανησυχητικά συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ταινίας θέτουν επίσης καίρια ερωτήματα σχετικά με τον ηθικό σχετικισμό, την ομαδική ψυχοπαθολογία αλλά και την ευθραυστότητα των νόμων και της λογικής μπροστά σε ένα αρχέγονο σύστημα πεποιθήσεων που παραμονεύει κάτω από όλη την προσποίηση εκλέπτυνσης της σύγχρονης κουλτούρας.

Σύνοψη:

Ένας πουριτανός χριστιανός αστυνομικός φτάνει σε ένα απομακρυσμένο σκωτσέζικο νησί για να αναζητήσει μετά από μια καταγγελία ένα αγνοούμενο κορίτσι, μόνο και μόνο για να βρει τους παγανιστές ντόπιους να ισχυρίζονται ότι δεν υπήρξε ποτέ. Όμως δεν πείθεται, και αποφασίζει να ερευνήσει σε βάθος την παράξενη ιστορία, με απρόβλεπτες συνέπειες…

The Wicker Man

Σκηνοθεσία: Ρόμπιν Χάρντι

Σενάριο: Άντονι Σάφερ

Πρωταγωνιστούν: Κρίστοφερ Λι, Έντουαρντ Γούντγουορντ, Μπριτ Έκλαντ

Μουσική: Πολ Τζιοβάνι



Διάρκεια: 86 λεπτά

Έτος παραγωγής: 1973

Χώρα Παραγωγής: Ηνωμένο Βασίλειο

Δείτε το τρέιλερ:

«Μ. Ο Δράκος του Ντίσελντορφ» του Φριτς Λανγκ σε επανέκδοση - Ο πρώτος serial killer στην ιστορία του σινεμά

Οι σινεφίλ μπορούν να απολαύσουν την αριστουργηματική ταινία «Μ, ο Δράκος του Ντίσελντορφ», του Φριτς Λανγκ με τον συγκλονιστικό Πίτερ Λόρε, σε ψηφιακή επανέκδοση.

Η τοπική κοινωνία του Ντίσελντορφ αναστατώνεται από την ύπαρξη ενός κατά εξακολούθηση δολοφόνου παιδιών, που καταφέρνει να ξεφεύγει συνεχώς. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποιος μπορεί να είναι, αλλά ο δολοφόνος έχει ένα χαρακτηριστικό: σφυρίζει πάντα έναν συγκεκριμένο σκοπό από ένα κομμάτι κλασικής μουσικής... Στο μεταξύ, η υποψία πλανάται στον αέρα και οι άνθρωποι ψάχνουν ανάμεσά τους τον στυγνό δολοφόνο. Η αστυνομία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τον δολοφόνο, φρουρεί κάθε δρόμο και ερευνά τις συνοικίες σπιθαμή προς σπιθαμή. Παράλληλα, ο υπόκοσμος της περιοχής αποφασίζει να αναλάβει δράση! Πράγματι, σύντομα ο δολοφόνος προδίδεται από τον μουσικό σκοπό που σφυρίζει, τον οποίο αναγνωρίζει ένας τυφλός ζητιάνος..

«M. Ο Δράκος του Ντίσελντορφ»

(«M») Δραματική ταινία μυστηρίου, γερμανικής παραγωγής του 1931, σε σκηνοθεσία Φριτς Λανγκ, με τους Πίτερ Λόρε, Έλεν Γουίντμαν, Ότο Βέρνικε, Ίγκε Λάντγκουντ, Γκούσταφ Γκρούντγκενς κα.

Δείτε το τρέιλερ: