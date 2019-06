Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 13 Ιουνίου 2019

«Νουρέγιεφ: Το Λευκό Κοράκι» σε σκηνοθεσία Ρέιφ Φάινς



Η συναρπαστική ταινία «Νουρέγιεφ: Το Λευκό Κοράκι», η οποία αφηγείται την πολυτάραχη ζωή του κορυφαίου Ρώσου χορευτή Ρούντολφ Νουρέγιεφ έρχεται στις 13 Ιουνίου στους κινηματογράφους.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο υποψήφιος για δύο Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρέιφ Φάινς.



Λίγα λόγια για την ταινία:



O δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Ρέιφ Φάινς μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη ζωή του Ρώσου χορευτή Ρούντολφ Νουρέγιεφ (1938 – 1993), ο οποίος το 1961, στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου και ενώ τα μπαλέτα Κίροφ του Λένινγκραντ -στα οποία ήταν πρώτος χορευτής- βρίσκονταν σε περιοδεία στο Παρίσι, ζήτησε πολιτικό άσυλο στη Γαλλία.



Η ιστορία έγινε πρώτο θέμα στον Τύπο της εποχής, καθώς εκτός της πολιτικής διάστασης, άρχισαν να διαρρέουν και λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής.



Ο ταλαντούχος χορευτής με την εκρηκτική προσωπικότητα ένιωθε περιορισμένος από τη ζωή της δεκαετίας του 1950 στο Λένινγκραντ και ήθελε να ανοίξει τα φτερά του για τη Δύση.



Πήρε την τελική απόφαση ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο και τον πλησίασαν δύο πράκτορες της KGB. Κάλεσε σε βοήθεια Γάλλους αστυνομικούς, οι οποίοι και τον οδήγησαν στο Υπουργείο Εσωτερικών.



Ο Νουρέγιεφ κρίθηκε ανεπιθύμητος στην τότε Σοβιετική Ένωση και του απαγορεύθηκε η είσοδος στη χώρα. Μετά από 28 ολόκληρα χρόνια και κατόπιν προσωπικής παρέμβασης του τότε ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσώφ, του επετράπη η είσοδος προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας του.



Στο Παρίσι συνεργάστηκε με το Μεγάλο Μπαλέτο του Μαρκήσιου de Cuevas, αλλά τον επόμενο χρόνο πήγε στη Βρετανία, όπου απέκτησε τη βρετανική υπηκοότητα και συνεργάστηκε με τα Βασιλικά Μπαλέτα του Λονδίνου, γνωρίζοντας επιτυχία ως παρτενέρ της κατά 19 χρόνια μεγαλύτερής του, επίσης, θρυλικής χορεύτριας Μαργκότ Φοντέιν. Παρά την εικοσαετή συνεργασία του, ουδέποτε ενσωματώθηκε στο μπαλέτο, προτιμώντας τον ρόλο του προσκεκλημένου καλλιτέχνη, τίτλο που διατήρησε στις ανά τον κόσμο εμφανίσεις του.



Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, κι ενώ παρέμεινε στο χορό ακόμη και όταν πέρασε τα 50 χρόνια του, συνεργάστηκε με τα Βασιλικά Μπαλέτα της Σουηδίας, το Μπαλέτο της Σκάλας του Μιλάνου, το Μπαλέτο του Βερολίνου, ενώ διετέλεσε διευθυντής του Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού από το 1983 έως το 1989. Έκανε τηλεόραση, σινεμά -την κινηματογραφική εκδοχή του Δον Κιχώτη, αλλά και τον Ροδόλφο Βαλεντίνο.



Το αγόρι που γεννήθηκε σε ένα βαγόνι του Υπερσιβηρικού -και ο πατέρας του οποίου δεν ήθελε να γίνει χορευτής- έζησε μία ζωή συναρπαστική, έγραψε ιστορία στο μπαλέτο, έγινε ο ποπ σταρ του κλασικού χορού, έκανε παρέα με το διεθνές τζετ σετ -από τους Ρότσιλντ μέχρι την Τζάκι Κένεντι, τον Ωνάση, τη Μάρλεν Ντίτριχ και τον Αλέξανδρο Ιόλα- και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών. Όπως έγινε γνωστό, είχε προσβληθεί από τον ιό του AIDS.



Στην ταινία παίζουν ο 26χρονος Ουκρανός χορευτής και ηθοποιός Όλεγκ Ιβένκο -ενσαρκώνει τον Νουρέγιεφ- , η Αντέλ Εξαρχόπουλος, ο Ρέιφ Φάινς, ο Ραφαέλ Περσονάζ και το «κακό παιδί του μπαλέτου», Σεργκέι Πολούνιν.



Όσο για τον τίτλο της ταινίας, λευκό κοράκι ήταν το χαϊδευτικό που είχαν δώσει στον Ρούντολφ Χαμέτοβιτς Νουρέγιεφ όταν ήταν μικρός, επειδή ήταν ένα πραγματικά ασυνήθιστο παιδί.



Δείτε το τρέιλερ:



Οι άνδρες με τα μαύρα επιστρέφουν και αντιμετωπίζουν μια παγκόσμια απειλή



Ο Κρις Χέμσγουορθ και η Τέσα Τόμσον είναι οι νέοι MiB. Η κατασκοπική υπηρεσία των Αντρών με τα Μαύρα έχει εξαπλώσει τη δράση της σε κάθε άκρη του πλανήτη, το ίδιο όμως έχουν κάνει και τα εξωγήινα όντα που έχουν εισβάλει στη Γη. Δύο αποφασισμένοι πράκτορες πρέπει να συνεργαστούν για να σώσουν τον κόσμο από μια νέα παγκόσμια απειλή που μπορεί να αφανίσει την ανθρωπότητα.

Men in Black: International

Σκηνοθεσία: Γκάρι Γκρέι



Ηθοποιοί: Τέσα Τόμσον, Κρις Χέμσγουορθ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Λίαμ Νίσον, Έμμα Τόμσον.



Διάρκεια: 105 λεπτά



Είδος ταινίας: Περιπέτεια φαντασίας



Δείτε το τρέιλερ:



«Κολύμπα ή Αλλιώς Βυθίσου» - Μια ταινία για την κρίση της μέσης ηλικίας



Μια ταινία για την κρίση της μέσης ηλικίας, την αυτοεκτίμηση, τη φιλία, αλλά και για το νόημα της ζωής, μέσα από την ιστορία μιας παρέας 40άρηδων και κάτι (που δεν έχουν και λίγα προβλήματα ο καθένας, είτε οικογενειακά, είτε επαγγελματικά), οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν –για πρώτη φορά- μια ομάδα συγχρονισμένης κολύμβησης ανδρών με προπονήτρια μια ξεπεσμένη πρωταθλήτρια.

Η συγχρονισμένη κολύμβηση δεν είναι και κάτι εύκολο για τους άνδρες, οι οποίοι σημειωτέον δεν είναι και γυμνασμένοι. Αντιθέτως η φυσική τους κατάσταση είναι απογοητευτική, αλλά με βάση το αισιόδοξο σενάριο, αυτό που θέλουν δεν είναι και κάτι το ακατόρθωτο, εφόσον αποφασίσουν να συνεργαστούν κάτω από την πίεση μιας προπονήτριας, που αποδεικνύει ότι η θέληση είναι το παν.

Σκηνοθεσία: Ζιλ Λελούς

Με τους: Γκιγιόμ Κανέ, Ματιέ Αμαλρίκ, Μπενουά Πελβούρ και Φιλίπ Κατρίν.



Δείτε το τρέιλερ:



«Κορίτσια Κάποιας Ηλικίας» με τις Ντάιαν Κίτον και Τζάκι Γουίβερ



Κωμωδία με τις Ντάιαν Κίτον και Τζάκι Γουίβερ. Σε μια κοινότητα συνταξιούχων, δύο τολμηρές γυναίκες αποφασίζουν να δημιουργήσουν μια ομάδα … μαζορετών, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι ποτέ πολύ αργά για καινούργιες αρχές.

Εμπνευσμένη από μια αληθινή ιστορία, η απολαυστική κωμωδία της Ζάρα Χέις, από τους παραγωγούς της ταινίας «Book Club», επιστρατεύει ένα δυνατό γυναικείο καστ, που θα μας κάνει να ξεχάσουμε τους στρίπερς του Full Monty.

H ταινία επικεντρώνεται στον χαρακτήρα που ερμηνεύει η σπουδαία και βραβευμένη με Όσκαρ Νταιάν Κίτον, τη Μάρθα, μια γυναίκα που αποφασίζει να ξεκινήσει μια ομάδα με μαζορέτες, μαζί με μερικές ακόμη τολμηρές κυρίες που φιλοξενούνται στην κοινότητα συνταξιούχων στην οποία μόλις μετακόμισε.

Διάρκεια: 91 λεπτά.

Σκηνοθεσία: Ζάρα Χέις με τις: Νταϊάν Κίτον, Τζάκι Γουίβερ, Παμ Γκρίερ, Ρέα Πέρλμαν, κ.α.

Δείτε το τρέιλερ:



To δικαστικό θρίλερ «Μάρτυρας Κατηγορίας» του Μπίλι Γουάιλντερ με τους Τάιρον Πάουερ και Μαρλέν Ντίτριχ σε επανέκδοση



Ο Μπίλι Γουάιλντερ σκηνοθετεί τους Τάιρον Πάουερ και Μαρλέν Ντίτριχ, βασισμένος σε έργο της Αγκάθα Κρίστι. Όλα τα στοιχεία της δολοφονίας μιας πλούσιας και εκκεντρικής γυναίκας δείχνουν ως μοναδικό ένοχο τον προστατευόμενό της, με μόνη μάρτυρα υπεράσπισης τη σύζυγό του. Ωστόσο, ο δικηγόρος που αναλαμβάνει την υπόθεση έχει αμφιβολίες για την απλότητα της υπόθεσης.



Witness for the Prosecution

Δικαστικό Θρίλερ 1957



Διάρκεια: 116'



Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Μπίλι Γουάιλντερ με τους: Τάιρον Πάουερ, Μάρλεν Ντίτριχ, Τσαρλς Λότον, Έλσα Λάντσεστερ.



Δείτε το τρέιλερ:



«Booksmart» - Μια ταινία ενηλικίωσης της Ολίβια Ουάιλντ



Μια κομεντί ενηλικίωσης. Δύο κολλητές και αριστούχες μαθήτριες την παραμονή της αποφοίτησής τους συνειδητοποιούν πως έχουν χάσει πολλές ευκαιρίες να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες, γιατί διάβαζαν ασταμάτητα. Τότε αποφασίζουν να κερδίσουν τον χαμένο χρόνο και να ζήσουν όλα όσα έχασαν σε ένα και μόνο περιπετειώδες βράδυ.



Κομεντί 2019



Διάρκεια: 102'



Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ολίβια Ουάιλντ με τους: Κάιτλιν Ντέβερ, Σκάιλερ Γκιζόντο, Μπίνι Φέλντστεϊν, Μέισον Γκούντινγκ.



Δείτε το τρέιλερ:

Πόκεμον Ντετέκτιβ Πίκατσου



Ο Πίκατσου κι ένας 21χρονος προσπαθούν να λύσουν το αίνιγμα μιας μυστηριώδους εξαφάνισης. Όταν ένας ντετέκτιβ εξαφανίζεται μυστηριωδώς, ο γιος του μαζί με τον ντεντέκτιβ και συνεργάτης του Πίκατσου, αναλαμβάνουν την έρευνα για τον εντοπισμό του. Οι ενέργειές τους όμως αποκαλύπτουν μια μεγάλη συνομωσία που βάζει σε κίνδυνο τους ίδιους και το μέλλον όλων των Πόκεμον.

Pokémon Detective Pikachu

Περιπέτεια 2019



Διάρκεια: 104'



Αμερικανο-γιαπωνέζικη ταινία, σκηνοθεσία Ρομπ Λέτερμαν με τους: Μπιλ Νάι, Τζάστις Σμιθ, Κάθριν Νιούτον.



Δείτε το τρέιλερ:



Το Άλογο που Είμαι



Απλοί άνθρωποι, ψυχολόγοι και καλλιτέχνες καταθέτουν προσωπικά βιώματα κι επιστημονικές απόψεις, προσπαθώντας να ορίσουν τι χωρίζει την τρέλα από την πνευματική ισορροπία.



Η σχέση του ανθρώπου με το άφατο, την τρέλα και τον πόνο, μέσα από τις σκέψεις διαφορετικών προσωπικοτήτων όπως ο διδάκτωρ ψυχοπαθολογίας Φώτης Καγγελάρης και η ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.



Ντοκιμαντέρ 2019



Διάρκεια: 84'



Ελληνική ταινία, σκηνοθεσία Μένιος Καραγιάννης



Δείτε το τρέιλερ:



Diary of a Lost Girl



Κλασική βωβή ταινία του 1929, με τη Λουίζ Μπρουκς. Μια νεαρή γυναίκα εκδιώκεται από το σπίτι της και οδηγείται σε ένα αυστηρό παρθεναγωγείο, εξαιτίας της εγκυμοσύνης και της άρνησής της να παντρευτεί.



Diary of a Lost Girl



Tagebuch einer Verlorenen

Δραματική 1930



Διάρκεια: 104'



Γερμανική ταινία, σκηνοθεσία Γκέοργκ Βίλχελμ Παμπστ με τους: Λουίζ Μπρουκς, Φριτς Ρασπ , Γιόζεφ Ροβένσκι.



Δείτε το τρέιλερ:



Ορφέας και Ευρυδίκη



Λυρικό δράμα του Ζαν Κοκτό του 1950. Ένας ποιητής παθιάζεται με την Πριγκίπισσα του Κάτω Κόσμου που προσωποποιεί τον Θάνατο, και η οποία του δίνει την ευκαιρία να πάει στον Άδη ώστε να σώσει τη σύζυγό του Ευρυδίκη.



Orphée

Σινεφίλ 1950



Διάρκεια: 95'



Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ζαν Κοκτό με τους: Ζαν Μαρέ, Φρανσουά Περιέ, Μαρία Κάσαρες.



Δείτε το βίντεο: