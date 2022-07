Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 14 Ιουλίου

Με δύο νέες ταινίες και μία επανέκδοση ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Πρόκειται για την ενδιαφέρουσα δραματική νορβηγική ταινία «Ο Χειρότερος Άνθρωπος στον Κόσμο» του Γιοακίμ Τρίερ και την πολυαναμενόμενη περιπέτεια του Netflix «The Gray Man» με τον Ράιαν Γκόσλινγκ.

Ακόμη, οι σινεφίλ μπορούν να απολαύσουν την ταινία «Ο Άνθρωπος που Έβλεπε τα Τρένα να Περνούν» σε επανέκδοση.

«The Gray Man»: Οι Ράιαν Γκόσλινγκ, Κρις Έβανς και η Άνα ντε Άρμας πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία δράσης του Netflix

Ο «Gray Man» είναι ο πράκτορας της CIA Κόρτ Τζέντρι (Ράιαν Γκόσλινγκ), γνωστός και ως «Σιέρα Σιξ». Ο Τζέντρι, που ήταν κάποτε ένας εξαιρετικά ικανός κι εγκεκριμένος από την Υπηρεσία έμπορος θανάτου, απελευθερώνεται από ένα ομοσπονδιακό σωφρονιστικό ίδρυμα και στρατολογείται από τον προϊστάμενό του, Ντόναλντ Φιτζρόι (Μπίλι Μπομπ Θόρντον). Όμως τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και ο Σιξ είναι ο στόχος, τον οποίο κυνηγά σε όλο τον κόσμο ο Λόιντ Χάνσεν (Κρις Έβανς), πρώην συνεργάτης του στη CIA, που δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα μέχρι να τον εξουδετερώσει. Η πράκτορας Ντάνι Μιράντα (Άνα ντε Άρμας) φροντίζει για την προστασία του. Θα τη χρειαστεί.

Σκηνοθεσία: Άντονι Ρούσο, Τζο Ρούσο

Ηθοποιοί: Ράιαν Γκόσλινγκ, Κρις Έβανς, Άνα ντε Άρμας, Τζέσικα Χένγουικ, Βάγκνερ Μόουρα, Ντανούς, Μπίλι Μπομπ Θόρντον, Άλφρι Γούνταρντ, Ρεγκέ Τζιν Πέιτζ, Τζούλια Μπάτερς, Έμι Εκουάκορ, Σκοτ Χέιζ.

Διάρκεια: 122 λεπτά

Είδος ταινίας: Δράσης, Θρίλερ

Δείτε το τρέιλερ:

«Ο Χειρότερος Άνθρωπος του Κόσμου» του Γιοακίμ Τρίερ με την υπέροχη Ρενάτε Ρέινσβε

Μια ενδιαφέρουσα νορβηγική δραματική ταινία του Γιοακίμ Τρίερ με την εξαιρετική Ρενάτε Ρέινσβε.

Η τριαντάχρονη Τζούλι δεν ξέρει τι γυρεύει από τη ζωή της. Κι ενώ ο φίλος της θέλει να κάνουν οικογένεια, εκείνη ερωτεύεται ξαφνικά κάποιον άλλο. Η απρόβλεπτη φύση του έρωτα και τα μυστήρια της επιθυμίας γίνονται πνευματώδης και γουντιαλενικών αποχρώσεων κομεντί στα χέρια του καταξιωμένου σκηνοθέτη της Thelma ο οποίος υπογράφει την feelgood έκπληξη της χρονιάς. Πανάξιο βραβείο Ερμηνείας του Φεστιβάλ Καννών στην πρωταγωνίστρια – αποκάλυψη.

Το χρονικό τεσσάρων χρόνων από την ζωή μιας νεαρής γυναίκας, η οποία καλείται να εξερευνήσει τα περίπλοκα μονοπάτια της ζωής και του έρωτα ενώ παλεύει για την καριέρα της. Όλα αυτά θα την κάνουν να καταλάβει καλύτερα τον εαυτό της και θα την φέρουν αντιμέτωπη με μια πιο ρεαλιστική εικόνα για το ποια πραγματικά είναι.

Ο Γιοακίμ Τριερ αντιμετωπίζει τον έρωτα με απόλυτη ειλικρίνεια και δεν διστάζει να φανερώσει ακόμα και τις πιο δύσκολες πτυχές του.

Μια από τις καλύτερες ρομαντικές κομεντί των τελευταίων χρόνων! Μια ταινία που ξεχειλίζει από ζωή!

The Worst Person in the World

Δραματική ταινία, νορβηγικής (γαλλικής και σουηδικής) παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Γιοακίμ Τρίερ, με τους Ρενάτε Ράινσβε, Άντερς Ντάνιελσεν Λι, Χέρμπερτ Νόρντρουμ, Μαρία Γκράτσια ντι Ματέο κ.ά.

Διάρκεια: 127′

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Άνθρωπος που Έβλεπε τα Τρένα να Περνούν

H ταινία Ο Άνθρωπος που Έβλεπε τα Τρένα να Περνούν του Γίρι Μένζελ, κέρδισε το 1966 Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

Πρόκειται για μία δραματική-κωμική ταινία ενηλικίωσης, που επίκεντρό της είναι ένας έφηβος σταθμάρχης, κατά την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής στην Τσεχοσλοβακία. Ο αθώος αυτός έφηβος ξεκινάει ένα ταξίδι σεξουαλικής αφύπνισης και ωρίμανσης.

Closely Watched Trains

Με τους έξοχους Βάτσλαβ Νέτσκαρ, Γίτκα Μπέντοβα, Βλαντιμίρ Βαλέντα και Βλαντιμίρ Μπρόντσκι.

Δείτε το τρέιλερ: