Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 14 Νοεμβρίου 2019

H κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά απόψε με επτά νέες ενδιαφέρουσες ταινίες. Το γαλλικό κοινωνικό αστυνομικό δράμα «Οι Άθλιοι» ξεχωρίζει, ενώ δεν θα χάσουν και όσοι επιλέξουν ανάμεσα στο ψυχαγωγικό και εμπορικό «Κόντρα σε Όλα», το δραματικό «Μια Ευτυχισμένη Γυναίκα», το δραματικό θρίλερ «Ένας Καλός Ψεύτης» και την ταινία για όλη την οικογένεια «Χωρίς Οικογένεια». Για όσους θέλουν να μπουν στο κλίμα των Χριστουγέννων υπάρχει το «Last Christmas», αλλά και η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων «Σκυλομπελάς». Επίσης, υπάρχει και η επανέκδοση της εβδομάδας, μια σοβιετική παραγωγή του 1938, «Ο Μαξίμ στην Εξουσία».

«Οι Άθλιοι» του Λαντζ Λι



Βραβευμένο στις Κάνες γαλλικό κοινωνικό δράμα. Μια συνηθισμένη αστυνομική περιπολία στα παρισινά προάστια οδηγείται σε μια βίαιη αντιπαράθεση, την οποία καταγράφει η κάμερα από το drone ενός νεαρού. Για διαφορετικούς λόγους, πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να πάρουν το επίμαχο, επιβαρυντικό για την αστυνομία βίντεο στα χέρια τους.



Les Miserables



Αστυνομική 2019

Διάρκεια: 102'

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Λαντζ Λι με τους: Νταμιέν Μπονάρ, Αλεξίς Μανεντί, Ντζεμπρίλ Ζονγκά.



Δείτε το βίντεο:



«Κόντρα σε Όλα» με τους Ματ Ντέιμον, Κρίστιαν Μπέιλ

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ Ματ Ντέιμον και Κρίστιαν Μπέιλ πρωταγωνιστούν στο «Κόντρα σε Όλα» που είναι βασισμένο στην αληθινή ιστορία του οραματιστή Αμερικανού σχεδιαστή αυτοκινήτων Κάρολ Σέλμπι (Ντέιμον) και του ατρόμητου Βρετανού οδηγού Κεν Μάιλς (Μπέιλ), οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους και εναντιώθηκαν στις εταιρικές παρεμβάσεις, τους νόμους της φυσικής και τους προσωπικούς τους δαίμονες προκειμένου να κατασκευάσουν ένα επαναστατικό αγωνιστικό αυτοκίνητο για την εταιρεία Ford Motor και να αναμετρηθούν με τα πανίσχυρα αγωνιστικά αυτοκίνητα του Έντσο Φερράρι στο 24ωρο πρωτάθλημα του Λε Μανς στη Γαλλία το 1966.

Le Mans ’66

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Μάνγκολντ

Ηθοποιοί: Ματ Ντέιμον, Κρίστιαν Μπέιλ, Τζον Μπέρνταλ, Κατρίνα Μπαλφ.

Διάρκεια: 152 λεπτά

Είδος ταινίας: Δραματική / Βιογραφική

Δείτε το τρέιλερ:



«Ένας Καλός Ψεύτης» με τους Έλεν Μίρεν, Ίαν Μακ Κέλεν



Δύο θρύλοι, η βραβευμένη με Όσκαρ Έλεν Μίρεν (The Queen) και ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Ίαν ΜακΚέλεν (Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, Gods and Monsters) συμπρωταγωνιστούν σε ταινία για πρώτη φορά και μάλιστα σε ένα ευφυέστατο, αγωνιώδες θρίλερ για τα μυστικά που κρύβουν οι άνθρωποι και τα ψέματα που βιώνουν.

Την ταινία σκηνοθετεί ο Μπιλ Κόντον, ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος του Gods and Monsters, ενώ το σενάριο του Τζέφρι Χάτσερ (Mr. Holmes) μεταφέρει στο πανί το συναρπαστικό μπεστ σέλερ του Νίκολας Σερλ.



Σύνοψη

Ο Ρόι Κόρτνεϊ (Ίαν ΜακΚέλεν), ένας επαγγελματίας απατεώνας, έχει βάλει στο μάτι τον επόμενο στόχο του: τη χήρα Μπέτι ΜακΛις (Έλεν Μίρεν) με τεράστια περιουσία στη διάθεση της. Και ο Ρόι σκοπεύει να πάρει ό,τι της ανήκει. Από την πρώτη τους συνάντηση, ο Ρόι αρχίζει να βομβαρδίζει την Μπέτι με τα δοκιμασμένα κόλπα του και η Μπέτι, που μοιάζει γοητευμένη, παρασύρεται. Αλλά αυτήν τη φορά, αυτό που ξεκίνησε σαν μια ακόμα κομπίνα κλιμακώνεται σε ένα κυνηγητό γάτας-ποντικιού όπου παίζονται όλα για όλα. Αποκαλύψεις ενός δόλου πιο σκοτεινού τους οδηγούν σε ένα ναρκοπέδιο κινδύνου, ίντριγκας και προδοσίας.



Ψάξε ανάμεσα στα ψέματα

«Η ταινία πραγματεύεται τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης με χιούμορ μακάβριο» λέει ο σκηνοθέτης Μπιλ Κόντον για αυτήν τη συναρπαστική ιστορία, όπου λίγα είναι αυτό που δείχνουν. «Είναι ένα χιτσκοκικό θρίλερ, που υφαίνει μυστήριο, έγκλημα και ανθρώπινο δράμα μαζί. Στο επίκεντρο είναι δύο καταπληκτικοί σύνθετοι χαρακτήρες τους οποίους υποδύονται δύο από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών, στην κορύφωση της τέχνης τους, που μας αφήνουν να αναρωτιόμαστε μέχρι τέλους, όπως συμβαίνει στις κλασικές ιστορίας μυστηρίου. Είναι διεστραμμένα αστείο».



Στην πραγματικότητα, σύντομα φαίνεται ότι αυτοί οι δύο τα βρίσκουν, δύο άνθρωποι που ψάχνουν κάτι ξεχωριστό, που έχουν αποφασίσει να δώσουν μια ευκαιρία. Η ταινία εξερευνά όχι μόνο την τέχνη της εξαπάτησης, αλλά και των σχέσεων, αναγνωρίζοντας με μία δόση κυνισμού ότι η επιτυχία συχνά εξαρτάται από τις κοινές δεξιότητες αυτών που συμμετέχουν.

Σκηνοθεσία: Μπιλ Κόντον

Πρωταγωνιστούν: Ίαν ΜακΚέλεν, Έλεν Μίρεν, Ράσελ Τόβεϊ, Τζιμ Κάρτερ.



Διάρκεια: 1 ώρα και 49 λεπτά



Δείτε το τρέιλερ:



Μια Ευτυχισμένη Γυναίκα



Η Τζέμα Άρτερτον αναλαμβάνει δράση. Η Τάρα μια νοικοκυρά στα προάστια του Λονδίνου, ζει μια ζωή που δεν είναι πια δική της: ανήκει στον εργασιομανή, εγωκεντρικό σύζυγό της (Ντόμινικ Κούπερ), στον νεαρό γιο και στην κόρη της, και στη ληθαργική ρουτίνα των δουλειών του σπιτιού και της φροντίδας των παιδιών. Βρισκόμενη σε δεινή θέση και αποζητώντας μια αλλαγή, μία μέρα η Τάρα παίρνει μια θαρραλέα απόφαση. Αγοράζει ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή για το Παρίσι και αφήνει τα πάντα πίσω της ώστε να προσπαθήσει να ξαναβρεί τον εαυτό της σε μια καινούργια πόλη. Αλλά το να εγκαταλείψεις τα πάντα στη ζωή σου δεν είναι τόσο απλό...

The Escape

Διάρκεια: 101', Ετος Παραγωγής: 2017, Χώρα παραγωγής: Βρετανία

Σκηνοθεσία: Ντόμινικ Σάβατζ

Πρωταγωνιστούν: Τζέμα Άρτερτον, Ντόμινικ Κούπερ, Φράνσις Μπάρμπερ



Δείτε το τρέιλερ:



Χωρίς Οικογένεια - Μια συγκινητική ταινία του Αντουάν Μπλοσιέ



Το γνωστό μυθιστόρημα του Έκτορος Μαλό μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη γλυκύτητα των δυο ηρώων, του μικρού Ρεμί και του μέντορά του και προστάτη του Βιταλίς, στη σχέση αγάπης και εκτίμησης που θα αναπτυχθεί μεταξύ τους. Η ιστορία λίγο-πολύ γνωστή, ένα δεκάχρονο χαρισματικό αγόρι, που έχει περιμαζέψει ένα πάμφτωχο ζευγάρι, θα γλυτώσει το ορφανοτροφείο όταν θα βρεθεί στο δρόμο του ένας περιπλανώμενος μουζικάντης, ο οποίος μαζί με ένα σκύλο και μια μαϊμού ζει από τις υπαίθριες παραστάσεις που δίνει.



Ο Remi, ένα ορφανό αγόρι, μεγαλώνει με τη θετή του μητέρα, την ευγενική Mrs. Barberin, μέχρι που την αποχωρίζεται στα δέκα του χρόνια και βρίσκεται υπό την επιμέλεια του Vitalis, ενός μυστηριώδους περιπλανώμενου θιασάρχη. Κοντά του, ο Remi σκληραγωγείται στη δύσκολη ζωή του περιπλανώμενου θιάσου, όπου τραγουδάει για να κερδίσει το ψωμί του. Με παρέα τον πιστό του σκύλο Capi και τη μικρή μαϊμού Joli-Coeur, ο Remi θα περιηγηθεί στη Γαλλία και μέσα από γνωριμίες, φιλίες, αλλά και μοναξιά, θα καταλήξει να μάθει το μυστικό της καταγωγής του.



Remi Sans Famille

Δραματική περιπέτεια, γαλλικής παραγωγής του 2018, σε σκηνοθεσία Αντουάν Μπλοσιέ, με τους Ντανιέλ Οτέιγ, Μαλόμ Πακέν, Ζακ Περέν, Τζόναθαν Τζακάι, Βιρζινί Λαντουαγέν, Λουντιβίν Σανιέ κα.

Δείτε το βίντεο:

«Last Christmas» με την Εμίλια Κλάρκ

Η Κέιτ (Εμίλια Κλάρκ) βρίσκεται στο Λονδίνο και τριγυρνάει δυσαρεστημένη, παρέα με μια στοίβα κακών αποφάσεων που έχει πάρει στη ζωή της, ακούγοντας το χτύπημα των κουδουνιών στα παπούτσια της - μια άλλη ενοχλητική συνέπεια από τη δουλειά της ως Ξωτικό σε ένα χριστουγεννιάτικο κατάστημα. Ο Τομ (Χένρι Γκόλντινγκ) φαίνεται πολύ καλός για να είναι αληθινός, όταν μπαίνει στη ζωή της και αρχίζει να βλέπει και να καταλαβαίνει πολλούς από τους εσωτερικούς φραγμούς της. Καθώς το Λονδίνο μεταμορφώνεται στην πιο υπέροχη εποχή του χρόνου, τίποτα δεν φαίνεται να λειτουργεί για τους δυο τους. Αλλά, μερικές φορές, πρέπει να αφήσεις το χιόνι να πέσει όπου μπορεί, πρέπει να ακούσεις την καρδιά σου ... και πρέπει να έχεις πίστη.



Σκηνοθεσία: Πολ Φέιγκ



Πρωταγωνιστούν οι: Εμίλια Κλάρκ, Χένρι Γκόλντινγκ, Μισέλ Γιο και Έμα Τόμσον.

Δείτε το τρέιλερ:

Σκυλομπελάς



Animation με ήρωα ένα σκυλάκι που είναι κάτι παραπάνω από απλός φίλος του ανθρώπου. Ένα χνουδωτό σκυλάκι γίνεται κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας της ιδιοκτήτριάς του, προς τεράστια απογοήτευση των ανιψιών της οι οποίοι ανυπομονούσαν να απλώσουν τα χέρια στα πλούτη της. Όμως όταν μαθαίνουν ότι δεν είναι εκείνοι οι τυχεροί κληρονόμοι είναι πλέον αργά, μιας και έχουν διώξει το ανήξερο σκυλί το οποίο πλέον τριγυρνά στους δρόμους. Μόνη τους επιλογή να το βρουν πριν είναι πολύ αργά.

Σκηνοθεσία: Kevin Johnson

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Μαξίμ στην Εξουσία



Με την επικράτηση της Οκτωβριανής Επανάστασης, ο Μαξίμ αναλαμβάνει διευθυντής τράπεζας και προσπαθεί να ασκήσει την εξουσία του με επαναστατικό τρόπο, αντίθετο στις συνήθειες του παρελθόντος.

Vyborgskaya Storona

Κοινωνική 1939



Διάρκεια: 105'



Σοβιετική ταινία, σκηνοθεσία Γκριγκόρι Κόζιντσεφ, Λεονίντ Τράουμπεργκ με τους: Μπόρις Τσιρκόφ, Βαλεντίνα Κιμπάρντινα, Μαξίμ Στράουκ.