Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 16 Ιουνίου

Με πέντε νέες ταινίες, και τρεις επανεκδόσεις, ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζει η ισπανική σάτιρα του Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα «Το Τέλειο Αφεντικό», με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ, τα φιλμ «Καλή Τύχη Λίο Γκράντε», μια ρομαντική κομεντί με την Έμα Τόμσον και η ελληνική δραματική ταινία «Επιστροφή στην Κανονικότητα» του Κώστα Κολλημένου.

Οι σινεφίλ μπορούν να απολαύσουν την αξεπέραστη κωμωδία του Μπίλι Γουάιλντερ «Μερικοί το Προτιμούν Καυτό» καθώς και το θρίλερ του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Ο Άγνωστος του Εξπρές».

«Επιστροφή στην Κανονικότητα» του Κώστα Κολημένου

Δράμα γύρω από την πανδημία του Κώστα Κολημένου. Μια κοπέλα αφήνει το Λονδίνο ακριβώς πάνω στο πρώτο lockdown λόγω της πανδημικής κρίσης το 2020 για να ζήσει στο χωριό της μητέρας της, ένα μέρος που δεν γνωρίζει, αλλά νιώθει πως είναι η μοναδική διέξοδος από το παγκόσμιο χάος, από την έλλειψη επαφής, από την επικείμενη οικολογική καταστροφή του πλανήτη. Εκεί θα αρχίσει να γνωρίζει τι σημαίνει ζωή στη φύση, να μαθαίνει την ιστορία των προγόνων της, την αξία των τοπικών προϊόντων, τον έρωτα και τις διαχρονικές αξίες της καλοσύνης, της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, βιώνοντας έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής που θα της αλλάξει τη ζωή.

Δραματική ταινία, ελληνικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Κώστα Κολλημένου, με τους Κωνσταντίνα Τσιούρη, Αντώνη Μουλά, Σελένα Προδρομίδου, Κώστα Κολλημένο, Πάνο Κορίζη κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:

Καλή Τύχη Λίο Γκράντε: Μια απολαυστική κωμωδία με πρωταγωνίστρια την Έμα Τόμσον

Η αφοπλιστική Έμα Τόμσον (Λογική και Ευαισθησία) αναλαμβάνει έναν ακόμα απαιτητικό ρόλο στη μέχρι τώρα σαρωτική καριέρα της και πρωταγωνιστεί με τον Ντάριλ ΜακΚόρμακ (The Wheel of Time) σε μία απολαυστική, αστεία και συγκινητική ταινία για τη σεξουαλικότητα και τα στερεότυπα που μας παγιδεύουν. Οι κεντημένοι διάλογοι που εκτυλίσσονται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες είναι μία τολμηρή, σύγχρονη και απελευθερωτική εξερεύνηση των ανθρώπινων σχέσεων πέρα από τα συνηθισμένα. Η χημεία των δύο πρωταγωνιστών συνεισφέρει καταλυτικά στις εξαιρετικές ερμηνείες και απογειώνει τις διακυμάνσεις και αποχρώσεις του εξαιρετικού σεναρίου.

Η Νάνσι Στόουκς (Έμα Τόμσον) είναι μία συνταξιούχος εκπαιδευτικός, που λαχταρά λίγη δράση και σεξ. Καλό σεξ. Παρόλο που ο σύζυγός της, ο Ρόμπερτ, ήταν ένας καλός σύντροφος, δεν ήταν ποτέ ένας καλός εραστής. Ο ίδιος πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή και η Νάνσι αναζητά την περιπέτεια με τον Λίο Γκράντε (Ντάριλ ΜακΚόρμακ), έναν σεξεργάτη. Ούτε που φανταζόταν πως θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν πέραν της συνεύρεσής τους, όμως η Νάνσι νομίζει ότι της αρέσει. Και ακριβώς το ίδιο αισθάνεται και αυτός για εκείνη. Μετά από κάθε ραντεβού τους, η δυναμική τους μεταβάλλεται και οι μάσκες πέφτουν.

Good Luck to You Leo Grande

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες σήμερα (Πέμπτη 16 Ιουνίου) από την Tanweer.

Σκηνοθεσία: Σόφι Χάιντ

Σενάριο: Κέιτι Μπραντ

Πρωταγωνιστούν: Έμα Τόμσον, Ντάριλ ΜακΚόρμακ

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Μπράιαν Μέισον

Σχεδιασμός Παραγωγής: Μιρέν Μαρανιόν

Μοντάζ: Μπράιαν Μέισον

Διάρκεια: 1 ώρα και 37 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

«Το Τέλειο Αφεντικό» του Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ

Ο Blanco είναι ο χαρισματικός ιδιοκτήτης μιας οικογενειακής επιχείρησης που επιδιώκει να κερδίσει έναν διαγωνισμό «Επιχειρηματικής Αριστείας». Όλα πρέπει να είναι τέλεια! Αλλά η εικόνα της τέλειας εταιρείας καταρρέει καθώς ο Blanco πρέπει να διαχειριστεί μια σειρά από έκρυθμες καταστάσεις, όπως την εκδικητικότητα ενός απολυμένου υπαλλήλου, την κατάθλιψη του διευθυντή, και το ξεμυάλισμα ενός φιλόδοξου ειδικευόμενου.

Προκειμένου να κερδίσει τον διαγωνισμό, το «τέλειο αφεντικό» εισβάλει απροκάλυπτα στις ιδιωτικές ζωές των υπαλλήλων του πυροδοτώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση με ολέθριες συνέπειες.

The Good Boss

«Το Τέλειο Αφεντικό» The Good Boss Κωμωδία, ισπανικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα, με τους Χαβιέρ Μπαρδέμ, Μανόλο Σόλο, Αλμουντένια Αμόρ, Μαρία Ντε Νάτι κ.ά.

Δείτε το βίντεο:

«Υψηλή Ραπτική» της Σιλβί Οχαγιόν με τη Ναταλί Μπαγιέ

Η ταινία «Υψηλή Ραπτική» της Σιλβί Οχαγιόν με τη Ναταλί Μπαγιέ μας μεταφέρει στον τρελό κόσμο της Υψηλής Ραπτικής ενώ τα κοστούμια και τα σκηνικά της ταινίας επιμελήθηκε ο οίκος Dior.

Η Έσθερ είναι στο τέλος της καριέρας της ως βασική σχεδιάστρια μόδας στο εργαστήριο της Dior Avenue Montaigne. Μία μέρα, ένα εικοσάχρονο κορίτσι, η Τζέιντ, της ληστεύει την τσάντα στο μετρό. Αντί να καλέσει την αστυνομία η Έσθερ αποφασίζει να φροντίσει την Τζέιντ. Βλέπει σε εκείνη την πιθανότητα να της μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις της, την τέχνη της ραπτικής, τον μοναδικό της πλούτο.

Στον τρελό κόσμο της Υψηλής Ραπτικής που ο υπέρμετρος ανταγωνισμός είναι καθημερινότητα η Έσθερ θα ξεπεράσει τον εαυτό της και θα αλλάξει τα στερεότυπα.

Σκηνοθεσία: Σιλβί Οχαγιόν

Ηθοποιοί: Ναταλί Μπαγιέ, Λίνα Κουντρί, Πασκάλ Αρμπιλότ.

Διάρκεια: 100 λεπτά

Είδος ταινίας: Δράμα

Δείτε το τρέιλερ:

Lightyear: Η νέα ταινία των studios της Disney και της Pixar (Μεταγλ.)



Απολαύστε το ολοκαίνουργιο γεμάτο δράση τρέιλερ και την αφίσα από τη νέα ταινία των studios της Disney και της Pixar «Lightyear», μια πρωτότυπη ταινία animation που θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουνίου 2022. Η περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας αφηγείται την ιστορία του Buzz Lightyear - του ήρωα που είναι η πηγή έμπνευσης του ομώνυμου παιχνιδιού - συστήνοντας τον θρυλικό Space Ranger που κέρδισε γενιές οπαδών.

Σκηνοθεσία: Άνγκους Μακλέιν



Ηθοποιοί:



Διάρκεια: 96 λεπτά



Είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια



Δείτε το τρέιλερ:



Μερικοί το Προτιμούν Καυτό του Μπίλι Γουάιλντερ

Η απολαυστή ρομαντική κωμωδία του Μπίλ Γουάιλντερ «Μερικοί το Προτιμούν Καυτό» (1959) ξαναβγαίνει στα θερινά σινεμά.

Στο Σικάγο της ποτο-απαγόρευσης δύο απένταροι μουσικοί γίνονται χωρίς να το θέλουν μάρτυρες μιας γκαγκστερικής σφαγής κι αναγκάζονται να μεταμφιεστούν σε γυναίκες, για να φύγουν για το Μαιάμι μαζί με ένα συγκρότημα γυναικών μουσικών για να γλιτώσουν τη ζωή τους.

Σκηνοθεσία Μπίλι Γουάιλντερ.

Με τους: Μέριλιν Μονρόε, Τόνι Κέρτις και Τζακ Λέμον.

Some Like It Hot

Ο Άγνωστος του Εξπρές του Άλφρεντ Χίτσκοκ

O Άγνωστος του Εξπρές (Strangers on a Train). Το κλασικό αριστοτεχνικά γυρισμένο θρίλερ του Άλφρεντ Χίτσκοκ, σε επανέκδοση με νέες κόπιες.

Ο Γκάι, ένας διάσημος τενίστας με προβλήματα διαζυγίου, συναντά έναν άγνωστο στο τρένο ο οποίος του προτείνει να "ανταλλάξουν" μεταξύ τους φόνους για να έχουν το τέλειο άλλοθι. Παρά την άρνηση του Γκάι, ο άλλος προχωρά στην εκτέλεση του.

Ψυχολογικό θρίλερ παραγωγής 1951, σε σκηνοθεσία Άλφρεντ Χίτσκοκ, με τους Φάρλεϊ Γκρέιντζερ, Ρόμπερτ Γουόκερ και Ρουθ Ρόμαν. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ, το οποίο διασκεύασαν για τη μεγάλη οθόνη οι Ρέιμοντ Τσάντλερ, Γουίτφιλντ Κουκ και Ζένζι Όρμοντ.

Δείτε το τρέιλερ:

Η Κοιλάδα των Μελισσών

Η Κοιλάδα των Μελισσών (The Valley of the Bees). Ένα τσέχικο ιστορικό δράμα του 1968, σε σκηνοθεσία Φραντίσεκ Βλάτσιλ, με τους Πετρ Τσέπεκ, Γιαν Κάτσερ, Βέρα Γκαλατίκοβα κ.ά.

Ο νεαρός Οντρέι ενηλικιώνεται μέσα σε ένα αυστηρό θρησκευτικό τάγμα, όπου ένας βετεράνος Σταυροφόρος Τεύτονας Ιππότης γίνεται μέντοράς του. Ο Οντρέι εγκαταλείπει αυτή τη ζωή, επιστρέφει στο πατρικό του κάστρο και παντρεύεται τη νεαρή χήρα του πατέρα του. Μα ο ανελέητος μέντοράς του είναι έτοιμος να τον καταδιώξει μέχρι την άκρη του κόσμου.

Δείτε το τρέιλερ: