Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 17 Σεπτεμβρίου 2020

Με τέσσερις νέες ταινίες και δύο επανεκδόσεις ξεκινά απόψε η νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζει η νέα ταινία της Σάλι Πότερ «Οι Ζωές που δεν Έζησα» με τον Χαβιέ Μπαρδέμ καθώς και οι ταινίες «Ακαταμάχητος» του Τζον Στιούαρτ με τον Στιβ Καρέλ και το «Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο» του Ρικ Ρόμαν Γουό με τον Τζέραρντ Μπάτλερ.

Οι σινεφίλ μπορούν να απολαύσουν δύο κλασικές επανεκδόσεις, την ταινία του Φεντερίκο Φελίνι «Ιουλιέτα των Πνευμάτων» και το «Τραγούδι του Δρόμου» του Σατγιαζίτ Ράι.

«Οι Ζωές που δεν Έζησα» με τους Χαβιέ Μπαρδέμ, Ελ Φάνινγκ και Σάλμα Χάγιεκ

Οι Χαβιέ Μπαρδέμ, Ελ Φάνινγκ και Σάλμα Χάγιεκ πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία της Σάλι Πότερ, που είχε επίσημη συμμετοχή στο 70ό Φεστιβάλ Βερολίνου.

Πρόκειται για την ιστορία ενός πατέρα και της κόρης του σε μια μέρα στη ζωή τους στην Νέα Υόρκη, στην διάρκεια της οποίας η ψυχολογική κατάσταση εκείνου μοιάζει να ξεπερνάει τα όρια της λογικής. Η σκέψη του ταξιδεύει σε διαφορετικές πραγματικότητες που θα μπορούσε να έχει ζήσει, από τον γάμο του με την παλιά του αγαπημένη στο Μεξικό, την πιθανή καριέρα του ως ντράμερ στη Νέα Υόρκη ή ακόμη και στη μοναχική ζωή του σε ένα απομακρυσμένο ελληνικό νησί.

The Roads Not Taken



Σκηνοθεσία: Σάλι Πότερ



Ηθοποιοί: Χαβιέ Μπαρδέμ, Σάλμα Χάγιεκ, Ελ Φάνινγκ, Λόρα Λίνεϊ



Διάρκεια: 85 λεπτά



Είδος ταινίας: Δραματική

Δείτε το τρέιλερ:



«Ακαταμάχητος» του Τζον Στιούαρτ με τον Στιβ Καρέλ

Ο Στιβ Καρέλ υποδύεται έναν φιλόδοξο ήρωα που οργανώνει τη στρατηγική επικοινωνίας για το στρατόπεδο των Δημοκρατικών. Στα κεντρικά του αμερικάνικου φιλελεύθερου κόμματος αντιλαμβάνονται ότι οι θέσεις τους βρίσκουν αντίκρισμα μόνο στην αστική ιντελιγκέντσια και στη λεγόμενη ελίτ. Προσπαθούν επομένως να απευθυνθούν στον απλό επαρχιώτη και στον καθημερινό άνθρωπο του μόχθου.

Ο πρωταγωνιστής θα ανακαλύψει έναν εκκολαπτόμενο λαϊκό ήρωα, στο πρόσωπο ενός πρώην πεζοναύτη (τον ερμηνεύει άψογα ο Κρις Κούπερ), τον οποίον θα αναλάβει να στρατολογήσει ώστε να κατέβει υποψήφιος στις εκλογές και να «πιάσει» επικοινωνιακά τα λαϊκά στρώματα εκ των έσω. Στο επιτελείο του φιλόδοξου πρωταγωνιστή θα βρεθεί η κόρη του αγνού επαρχιώτη ήρωα και πολλοί εθελοντές που νοιάζονται για το μέλλον της μικρής κοινότητας. Στην πορεία βέβαια, όλα θα κυλήσουν απρόβλεπτα και οι εκπλήξεις θα είναι πολύ περισσότερες από ένα εκλογικό αποτέλεσμα.

Irresistible



Σκηνοθεσία: Τζον Στιούαρτ



Πρωταγωνιστούν: Στιβ Καρέλ, Ρόουζ Μπερν, Κρις Κούπερ, Μακένζι Ντέιβις



Διάρκεια: 101 λεπτά



Είδος ταινίας: Σατιρική κωμωδία

Δείτε το τρέιλερ:

«Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο» με τον Τζέραρντ Μπάτλερ

Ο Τζέραρντ Μπάτλερ προσπαθεί να σώσει την οικογένειά του από την απειλή ενός κομήτη. Ένας κομήτης απειλεί τη Γη με αφανισμό. Ο Tζον θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να προστατέψει τη γυναίκα και τον μικρό του γιο και να βρεθούν όλοι μαζί σε ένα ασφαλές καταφύγιο. Καθώς η ώρα μηδέν για τη σύγκρουση πλησιάζει η οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με πολλά εμπόδια που την κρατούν μακριά από τη σωτηρία.

Δείτε το βίντεο:

Περιπέτεια 2020

Διάρκεια: 119'

Αγγλοαμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ρικ Ρόμαν Γουό με τους: Τζέραρντ Μπάτλερ, Μορένα Μπακάριν, Ρότζερ Ντέιλ Φλόιντ.

«Scooby-Doo» -Μία επική περιπέτεια με ξεκαρδιστικές και καταιγιστικές σκηνές δράσης

Ετοιμαστείτε για ένα απολαυστικό ταξίδι στην ιστορία του Σκούμπι και της αγαπημένης του παρέας, όπως δεν το έχετε ξαναδεί. Η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων Scooby-Doo! για όλη την οικογένεια, έρχεται για να διηγηθεί την άγνωστη ιστορία της προέλευσης του Σκούμπι Ντου και της εταιρείας εξιχνίασης μυστηρίων Mystery Inc. Μία επική περιπέτεια με ξεκαρδιστικές στιγμές, πολλές αιφνιδιαστικές αποκαλύψεις, διαδρομές σε όλο τον κόσμο και καταιγιστικές σκηνές δράσης.

Σύνοψη

Πώς ξεκίνησε μία από τις πιο διάσημες φιλίες της ιστορίας; Όταν ένα αδέσποτο, αξιαγάπητο κουτάβι συνάντησε ένα μοναχικό αγόρι με το όνομα Σάγκι. Οι δυο τους ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους επίδοξους, νεαρούς ντετέκτιβ Φρεντ, Βίλμα και Δάφνη για να δημιουργήσουν τη φημισμένη Mystery Inc. Τώρα, έπειτα από εκατοντάδες εξιχνιάσεις μυστηρίων, ο Σκούμπι Ντου και η παρέα του έρχονται αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο και πιο σκοτεινό μυστήριο της καριέρας τους: μία πλεκτάνη που ετοιμάζεται να εξαπολύσει στον κόσμο ένα επικίνδυνο σκύλο φάντασμα, τον διαβόητο Κέρβερο. Αυτός ο αγώνας δρόμου, για να αποφευχθεί το τέλος του κόσμου, οδηγεί στην απρόσμενη ανακάλυψη ότι ο Σκούμπι Ντου δεν είναι απλώς ένα αδέσποτο, αλλά ένας ήρωας με επικό πεπρωμένο.

Σε σκηνοθεσία: Τόνι Σερβό και σενάριο: Άνταμ Στικιλ, Τζακ Σ. Ντόλαντσον, Ντέρεκ Έλιοτ, Ματ Λίμπερμαν

Ακούγονται: Γουίλ Φόρτε, Μαρκ Γουόλμπεργκ, Τζέισον Άιζακς, Τζίνα Ροντρίγκεζ, Ζακ Έφρον, Αμάντα Σέιφριντ, Φρανκ Γουέλκε

Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται: Χρήστος Θάνος, Σοφία Καψαμπέλη, Γιάννης Στεφόπουλος, Σταύρος Σιούλης, Μελίνα Κατσακούλη, Υρώ Μιχαλάκου, Αλεξάνδρα Λέρτα, Θοδωρής Σμέρος, Παύλος Πιέρρος, Θανάσης Κουρλαμπάς, Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Σωτήρης Δουβρής, Βασίλης Τουρκομένης, Μαρία Ζερβού, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Βασίλης Μήλιος.

Δείτε το τρέιλερ:

«Οι Άγνωστοι Αθηναίοι», μια ταινία της Αγγελικής Αντωνίου για τα αδέσποτα της Αθήνας

Η ταινία της Αγγελικής Αντωνίου παρακολουθεί επί 6 χρόνια τη ζωή των σκύλων στο κέντρο της Αθήνας και τη σχέση τους με τους ανθρώπους και τον χώρο γύρω τους. «Οι Άγνωστοι Αθηναίοι» είναι ένα συγκινητικό ταξίδι στις διαδρομές ανθρώπων και ζώων και ταυτόχρονα ένα ολοζώντανο, απρόβλεπτο πορτρέτο που αποκαλύπτει την καρδιά της αυθεντικής Αθήνας, μιας Αθήνας που συνεχώς παίρνει νέα μορφή.

Η ταινία της Αγγελικής Αντωνίου ήταν υποψήφια για τον «Χρυσό Αλέξανδρο» στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2020.

Οι Άγνωστοι Αθηναίοι (2020) Ελλάδα-Γερμανία, DCP, έγχρωμο, Διάρκεια: 76'.

Μουσική: Σεραφείμ Γιαννακόπουλος (Planet of Zeus)

Δείτε το βίντεο:

«Ιουλιέτα των Πνευμάτων» του Φεντερίκο Φελίνι σε επανέκδοση



Η Ιουλιέτα, μια μεσόκοπη κυρία του καλού ιταλικού κόσμου την οποία απατά ο σύζυγός της, μάχεται με τα φαντάσματα των νεανικών της αναμνήσεων, αλλά και με αληθινά πνεύματα που την έχουν στοιχειώσει, οδηγώντας την σε κρίση ταυτότητας.

Giulietta Degli Spiriti



Σινεφίλ 1965

Διάρκεια: 137'

Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία Φεντερίκο Φελίνι με τους: Τζουλιέτα Μασίνα, Σάντρα Μίλο, Σίλβα Κοσίνα.

Δείτε το τρέιλερ:

«Το Τραγούδι του Δρόμου» του Σατγιαζίτ Ράι σε επανέκδοση

Η ζωή του μικρού Άπου, γιου ενός φτωχού αγρότη, σε ένα χωριό των Ινδιών στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.

Pather Panchali



Δραματική 1955

Διάρκεια: 125'

Ινδική ταινία, σκηνοθεσία Σατγιαζίτ Ράι με τους: Ούμα Ντας Γκούπτα, Κάνου Μπανερτζί, Σουμπίρ Μπανερτζί.

Δείτε το τρέιλερ: