Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 19 Δεκεμβρίου 2019

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά απόψε με δύο ταινίες που αναμένεται να γεμίσουν τις κινηματογραφικές αίθουσες. Πρόκειται για τη δραματική βιογραφία της κορυφαίας στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου και την ταινία επιστημονικής φαντασίας «Star Wars: Skywalker Η Άνοδος», με το πολυπληθές κοινό της. Από τις υπόλοιπες ταινίες που βγαίνουν απόψε ξεχωρίζει το τουρκικό δράμα «Οι Τρεις Αδερφές», το φιλμ τρόμου «Το Εγχειρίδιο του Κακού» και το ντοκιμαντέρ «Ντοκουμέντο - Η Μάχη της Αθήνας».

«Star Wars: Skywalker Η Άνοδος»: Η ιστορία μιας ολόκληρης γενιάς φτάνει στο τέλος της



Η τελευταία ταινία της sci-fi τριλογίας «Skywalker Η Άνοδος» κλείνει την αφήγηση της επικής ιστορίας των Skywalker.



Παλιοί και νέοι ηθοποιοί θα ενωθούν για το τελευταίο μέρος της ιστορίας του Skywalker. Ανάμεσα στους παλιούς ηθοποιούς είναι οι Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo και Billie Lourd.



Μαζί τους για το Επεισόδιο ΙΧ θα είναι οι Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, οι οποίοι θα έχουν μαζί και τους βετεράνους ηθοποιούς του Πολέμου των Άστρων Mark Hamill, Anthony Daniels και Billy Dee Williams ‒ο τελευταίος θα υποδυθεί ξανά τον ρόλο του ως Λάντο Καλρίσιαν.



Τον ρόλο της Λέια Οργκάνα για άλλη μια φορά θα παίξει η Carrie Fisher χρησιμοποιώντας ένα πλάνο που δεν είχε κυκλοφορήσει στην ταινία Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει. «Αγαπήσαμε απεγνωσμένα την Carrie Fisher», λέει ο Abrams. «Βρίσκοντας ένα πραγματικά ικανοποιητικό κλείσιμο για την ιστορία του Σκάιγουώκερ δεν την αφήσαμε να ξεγλιστρήσει. Δεν είχαμε ποτέ σκοπό να δώσουμε τον ρόλο σε άλλη ή να χρησιμοποιήσουμε έναν χαρακτήρα μέσω υπολογιστή. Με την υποστήριξη και την ευλογία της κόρης της, Billie, βρήκαμε έναν τρόπο να τιμήσουμε την κληρονομιά και τον ρόλο της Carrie ως Λέια στο Επεισόδιο ΙΧ χρησιμοποιώντας μη προβεβλημένο υλικό που τραβήξαμε μαζί στο Επεισόδιο VII».



Στην ταινία Star Wars: Επεισόδιο IX, η παραγωγή θα είναι των Kathleen Kennedy, J.J. Abrams και Michelle Rejwan με υπεύθυνους παραγωγής τους Callum Greene και Jason McGatlin.



Star Wars The Rise Of The Skywalker



Σκηνοθεσία: Τζέι Τζέι Άμπραμς



Ηθοποιοί: Κάρι Φίσερ, Μαρκ Χάμιλ, Άνταμ Ντράιβερ, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Τζον Μπογιέγκα, Όσκαρ Άιζακ, Άντονι Ντάνιελς, Ναόμι Άκι, Ντόναλ Γκλίσον, Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, Λουπίτα Νιόνγκο, Κέρι Ράσελ, Κέλλυ Μαρί Τραν, Ίαν ΜακΝτίαρμιντ, Μπίλλυ Ντι Ουίλιαμς.



Διάρκεια: 155 λεπτά



Είδος ταινίας: Περιπέτεια Φανασίας



Δείτε το τρέιλερ:

«Ευτυχία»



Βιογραφία της στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου.

Βασισμένη στον ταραχώδη βίο και το σπουδαίο έργο που κληρονόμησε η ελληνική μουσική από τη μεγαλειώδη πένα της στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, η ταινία, σε σενάριο της Κατερίνας Μπέη, αντλεί έμπνευση από τα πάθη και τις αδυναμίες αυτής της πληθωρικής, αντισυμβατικής και πρωτοπόρου γυναίκας, που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στο λαϊκό τραγούδι. Η μοναδική της προσωπικότητα αποτυπώθηκε στους στίχους της που έγιναν μερικές από τις μεγαλύτερες και διαχρονικότερες επιτυχίες, όπως τα «Περασμένες μου αγάπες», «Όνειρο απατηλό», «Είμαι αϊτός χωρίς φτερά», «Ηλιοβασιλέματα», «Η φαντασία», «Είσαι η ζωή μου», «Μαντουμπάλα», «Στ΄ Αποστόλη το κουτούκι», «Πετραδάκι, πετραδάκι», «Μου σπάσανε τον μπαγλαμά», «Δύο πόρτες έχει η ζωή» («Το τελευταίο βράδυ μου»), «Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι».

Ο ιδιοσυγκρασιακός σκηνοθέτης Άγγελος Φραντζής συναντά την ασυμβίβαστη Ευτυχία στο πρόσωπο της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη και της Κάτιας Γκουλιώνη, που υποδύονται τη στιχουργό σε δύο διαφορετικές ηλικίες.

Στο πλάι αυτής της καθαρόαιμης καλλιτέχνιδας στέκονταν οι πιο κοντινοί της άνθρωποι χάρη στους οποίους κατόρθωνε να ισορροπεί το δημιουργικό της δαιμόνιο με την αιρετική -για την εποχή- προσωπικότητα και ζωή της. Τους ρόλους αυτούς αναλαμβάνουν οι Ντίνα Μιχαηλίδου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Θάνος Τοκάκης, Παύλος Ορκόπουλος, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λίλα Μπακλέση, Ευγενία Σαμαρά και Γιάννης Δρακόπουλος.

Γνωστές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού κόσμου της εποχής ζωντανεύουν μέσα από ένα επιτελείο γνωστών ηθοποιών, όπως οι Ανδρέας Κωνσταντίνου, Αντώνης Λουδάρος, Κρατερός Κατσούλης, η Ματθίλδη Μαγγίρα, Χρύσα Ρώπα, Χάρης Μαυρουδής, Λεωνίδας Κακούρης, Κατερίνα Διδασκάλου και ο τραγουδοποιός Φοίβος Δεληβοριάς.



Σύνοψη

Ένα κορίτσι, μικροπαντρεμένο, ταξιδεύει από το Αϊδίνι στην Ελλάδα με τη μητέρα και τις δύο της κόρες. Στο πλοίο του ξενιτεμού παίρνει απόφαση να μην αφήσει τη ζωή να την προσπεράσει, αλλά να τη ζήσει, όπως θέλει. Και τη ζει! Γράφει ακατάπαυστα σε ό,τι πιάνει το μελάνι, από χαρτοπετσέτες και κουτιά από τσιγάρα μέχρι υπόλοιπα λογαριασμών. Καπνίζει, ερωτεύεται με πάθος, χαρτοπαίζει με θράσος σε πολυτελή σαλόνια, αλλά και σε παράνομα υπόγεια. Μία δασκάλα που γίνεται ηθοποιός στα μπουλούκια και στο θέατρο, μία ποιήτρια που γίνεται η μεγαλύτερη Ελληνίδα στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού. Συνεργάζεται με όλες τις διάσημες μουσικές προσωπικότητες της χώρας, από τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Απόστολο Καλδάρα, ως τον Μανώλη Χιώτη, τον Αντώνη Ρεπάνη και τον Μάνο Χατζιδάκι, υψώνοντας θαρραλέα ανάστημα, σε έναν σκληρό και τυπικά ανδροκρατούμενο κόσμο.



Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής

Ηθοποιοί: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Θάνος Τοκάκης, Ντίνα Μιχαηλίδου, Παύλος Ορκόπουλος, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λίλα Μπακλέση, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ευγενία Σαμαρά, Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Λουδάρος, Κρατερός Κατσούλης, Ματθίλδη Μαγγίρα, Χρύσα Ρώπα, Φοίβος Δεληβοριάς, Χάρης Μαυρουδής, Λεωνίδας Κακούρης, Κατερίνα Διδασκάλου.



Δείτε το τρέιλερ:

«Τρεις Αδερφές» του Εμίν Αλπέρ



Τούρκικη διασκευή του θεατρικού του Άντον Τσέχοφ.



Τρεις αδερφές οι οποίες έζησαν για πολλά χρόνια ως παρακόρες σε πλούσιες οικογένειες, αναγκάζονται για διαφορετικούς λόγους να επιστρέψουν στο πατρικό τους σε ένα φτωχό χωριό της Ανατολίας. Εκεί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον αυταρχικό πατέρα τους την ώρα που επαναλαμβάνουν λάθη του παρελθόντος τους.



Kiz Kardesler / A Tale of Three Sisters



Δραματική 2019



Διάρκεια: 108'



Τούρκικη ταινία, σκηνοθεσία Εμίν Αλπέρ με τους: Σεμρέ Εμπουζίγια, Ετσέ Γιουκσέλ, Ελίν Καντεμίρ.



Δείτε το τρέιλερ:

«Μετά τον Γάμο» με τους Τζούλιαν Μουρ, Μισέλ Oυίλιαμς

Στα περίχωρα της ερειπωμένης, αρχαίας πόλης της Καλκούτα βρίσκεται ένα ορφανοτροφείο. Η Ίζαμπελ έχει δουλέψει σκληρά για να φροντίζει τα παιδιά που ζουν εκεί. Όντας σε απελπιστική οικονομική ανάγκη για να κρατήσει το ορφανοτροφείο σε λειτουργία, έχει φαινομενικά βρει τον τέλειο ευεργέτη και πρέπει να ταξιδέψει στην Νέα Υόρκη για να συναντήσει τη γυναίκα που προθυμοποιήθηκε να τη βοηθήσει. Ριμέικ της ομώνυμης δανέζικης ταινίας (After the Wedding - Etter Bryllupet) της Σούζαν Μπίερ, η οποία είχε διεκδικήσει το 2007 το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Με τη βραβευμένη με Όσκαρ Τζούλιαν Μουρ και την τέσσερις φορές υποψήφια για Όσκαρ Μισέλ Oυίλιαμς.

After the Wedding

Σκηνοθεσία: Μπαρτ Φρέντλιχ

Ηθοποιοί: Τζούλιαν Μουρ, Μισέλ Oυίλιαμς, Μπίλι Κράνταπ, Έιμπι Κουίν, Γουίλ Τσέις.

Διάρκεια: 112 λεπτά

Είδος ταινίας: Δραματική

Δείτε το τρέιλερ:

«Playmobil: Η Ταινία»



Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, αμερικανικής και γαλλικής παραγωγής του 2019, σε σκηνοθεσία Λίνο Ντι Σάλβο.



Ακόμη μία παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, αυτήν τη φορά από τα Playmobil, που μπαίνουν σε μια περιπέτεια απ' αυτές που απευθύνονται αποκλειστικά στο πολυπληθές νηπιακό και παιδικό κοινό. Πλέον, έχει γίνει παράδοση εδώ και κάποια χρόνια κάθε εταιρία παιχνιδιών, που κυριαρχεί στην αγορά, να κάνει και τη δική της ταινία, πλασάροντας το προϊόν της, με τη δύναμη της εικόνας.

«Playmobil: The Movie»



Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.



Με λίγα λόγια… Όταν ο μικρότερος αδελφός του Τσάρλι εξαφανίζεται απροσδόκητα στο μαγευτικό, κινούμενο σύμπαν του Playmobil, η Μάρλα καταβάλει όλες της τις προσπάθειες για να επιστρέψει σπίτι. Ενώ ξεκινάει το φανταστικό της ταξίδι στους εντυπωσιακούς νέους κόσμους, η Μάρλα συνεργάζεται με μερικούς απίθανους και ηρωικούς νέους φίλους: τον ομαλό οδηγό τροχόσπιτων Ντελ, τον αστείρευτο και χαρισματικό μυστικό πράκτορα Ρεξ Ντάσερ, ένα ολόψυχο ρομπότ, μία νεράιδα και πολλούς άλλους. Μέσα από τη ζωντανή τους περιπέτεια, η Μάρλα και ο Τσάρλι συνειδητοποιούν ότι ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στη ζωή, ο καθένας μπορεί να επιτύχει το οτιδήποτε όταν πιστεύει στον εαυτό του!

Δείτε το τρέιλερ:

«Μέχρι τη Θάλασσα» του Μάρκου Γκαστίν

Ντοκιμαντέρ του Μάρκου Γκαστίν πάνω στην ελπίδα και την αποδοχή. Μια διεισδυτική ματιά στη ζωή ασθενών της κλινικής φυσικής αποκατάστασης του ΚΑΤ, οι οποίοι νοσηλεύονται εκεί για μήνες προσπαθώντας να αναρρώσουν και να περπατήσουν ξανά.

Ντοκιμαντέρ 2019

Διάρκεια: 112'

Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Μαρκ Γκαστίν



Δείτε το τρέιλερ:

/Uploads/Media/Zougla/Video/2019/Dec/15/mexri_ti_thalassa.jpg

«Το Εγχειρίδιο του Κακού»



Σπονδυλωτή ταινία τρόμου εννέα νέων σκηνοθετών απ’ όλο τον κόσμο. Πίτερ Στρίκλαντ, Ανιέσκα Σμοζίνσκα, Τσαν Εβρενόλ αλλά και ο Γιάννης Βεσλεμές, είναι μερικοί από τους σκηνοθέτες οι οποίοι συμμετέχουν σε μια ιδιαίτερη σινε-ανθολογία τρόμου. Οι δημιουργοί εμπνέονται από τις παραδόσεις, τα στοιχειά και τους μύθους και σκαρφίζονται ανατριχιαστικές ιστορίες που δίνουν αλλόκοσμες διαστάσεις στο κακό.



The Field Guide to Evil

Τρόμου 2018



Διάρκεια: 117'



Νεοζηλανδική ταινία, σκηνοθεσία Γιάννης Βεσλεμές, Πίτερ Στρίκλαντ, Ανιέσκα Σμοζίνσκα, Ασίμ Αχλουάλα, Καν Έβρενολ, Σεβερίν Φιαλά, Βερόνικα Φραντς, Κατρίν Γκέμπε, Κάλβιν Ρίντερ με τους: Βαγγέλη Μουρίκη, Τόμας Σούμπερτ, Μαρλένε Χάουζερ.



Δείτε το τρέιλερ:

Ντοκουμέντο – Η Μάχη της Αθήνας



Ιστορικό ντοκιμαντέρ του Τάσου Λέτρα σε επανέκδοση. Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα στην Ελλάδα από την 4η Αυγούστου 1936 έως και την 4η Δεκεμβρίου 1944, μέσα από αρχειακό υλικό και επίκαιρα της εποχής, τα οποία ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια παραγωγής της ταινίας.

