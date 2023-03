Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 2 Μαρτίου

Με πέντε ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζει η δραματική ταινία «Το Ήσυχο Κορίτσι» του Κόλουμ Μπερέιντ, που είναι υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, ενώ επίσης έχουν ενδιαφέρον η κωμωδία τρόμου «Cocaine Bear», το ερωτικό δράμα «Οι Δύο Όψεις του Ξυραφιού» με τη Ζιλιέτ Μπινός και τον Βενσάν Λεντόν και η δραματική ταινία «Κριντ 3». Ακόμη, σε επανέκδοση προβάλλονται «Οι Κυνηγοί» του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

«Οι δύο όψεις του ξυραφιού»: Το ερωτικό θρίλερ της Κλερ Ντενί με τη Ζιλιέτ Μπινός

Η Κλερ Ντενί σκηνοθετεί Ζιλιέτ Μπινός και Βενσάν Λιντόν στην πρώτη κοινή κινηματογραφική εμφάνισή τους. Ένα ερωτευμένο ζευγάρι βλέπει το μέχρι τότε ισχυρό δεσμό του να κλονίζεται, όταν ένα οικείο πρόσωπο από το παρελθόν τους επιστρέφει ορμητικά στις ζωές τους.

Οι παλιές αγάπες δύσκολα ξεχνιούνται, στο θερμόαιμο ερωτικό θρίλερ, «Οι δύο όψεις του ξυραφιού», όπου λάμπει η Ζιλιέτ Μπινός. Με την υπέροχη μουσική των Tindersticks!

Η Ζιλιέτ Μπινός ενσαρκώνει τη Σάρα, η οποία βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα σε δύο άντρες: ο ένας είναι ο σύντροφος της στη ζωή και ο άλλος είναι ο καλύτερος του φίλος -και άλλοτε εραστής της.

Το ερωτικό αυτό θρίλερ απέσπασε το βραβείο σκηνοθεσίας στο 72ο Φεστιβάλ Βερολίνου, ενώ προβλήθηκε εκτός συναγωνισμού στις Νύχτες Πρεμιέρας (Tα αγαπημένα των Φεστιβάλ / Festival darlings).

O αγγλικός τίτλος της ταινίας παραπέμπει στο ομώνυμο κομμάτι των Τindersticks που υπογράφουν το σάουντρακ.

Υπόθεση:

Οι Ζιλιέτ Μπινός και Βενσάν Λιντόν υποδύονται ένα ζευγάρι που βλέπει τον ισχυρό δεσμό του να κλονίζεται από την επιστροφή του προηγούμενου συντρόφου της Μπινός και άλλοτε κολλητού του Λιντόν –τον οποίο είχε εγκαταλείψει για τον φίλο του.

Η σκηνοθέτρια εστιάζει κυρίως στην ηρωίδα και τον σύζυγό της, που ζουν μαζί για μία δεκαετία, καλύπτοντας με ένα πέπλο μυστηρίου τον «εισβολέα» στην σχέση, που μόνο προς το τέλος της ταινίας αποκαλύπτεται ως τρισδιάστατος χαρακτήρας -μία σκόπιμη επιλογή που αφήνει πολλά στη φαντασία, εστιάζοντας κυρίως στην ψυχοσύνθεση και τις συναισθηματικές διακυμάνσεις της ηρωίδας, και στη σχέση της με τον τωρινό σύντροφό της, που αν και φαινομενικά υποδειγματική, αίφνης κλυδωνίζεται.

Πώς γίνεται μία παθιασμένη, και καθόλου τελματωμένη, σχέση, που βασίζεται σε μια αρμονική καθημερινότητα και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, να “ακυρώνεται” μέσα σε λίγα λεπτά, δίνοντάς τη θέση της στο ψέμα και την προδοσία; Γίνεται να αγαπάς ταυτόχρονα δύο άντρες; αναρωτιέται η Κλερ Ντενί, που γνωρίζει καλά να κλιμακώνει την ένταση και την ίντριγκα, και η οποία ρίχνει όλο το βάρος στην εκφραστική -και εδώ άκρως αινιγματική- μορφή της πάντα γοητευτικής Ζιλιέτ Μπινός. Εξίσου πολυδιάστατη, η ερμηνεία του Βενσάν Λιντόν καθηλώνει τον θεατή.

Ένα κοχλάζον ερωτικό δράμα με θέμα τα πάθη σε εκκρεμότητα και τα επαναλαμβανόμενα λάθη, με τους δύο σούπερ-σταρ του γαλλικού σινεμά να παίζουν για πρώτη φορά μαζί, σε δύο ερμηνείες κλάσης που φλογίζουν σε εσωτερικούς κυρίως χώρους…

Σκηνοθεσία: Κλερ Ντενί

Ηθοποιοί: Ζιλιέτ Μπινός, Βενσάν Λιντόν, Γκρεγκουάρ Κολίν.

Διάρκεια: 116’

Χώρα παραγωγής: Γαλλία

Έτος παραγωγής: 2022

Δείτε το τρέιλερ:

«Το Ήσυχο Κορίτσι» του Κόλουμ Μπερέιντ

Λόγω της εγκυμοσύνης της μητέρας μιας φτωχής, πολυμελούς οικογένειας, η μικρή κόρη, ένα πραγματικά ήσυχο 9χρονο κορίτσι, θα περάσει το καλοκαίρι με ανάδοχους γονείς. Χάρη στη φροντίδα τους, θα βρει σιγά σιγά τη φωνή της στο ειδυλλιακό σκηνικό της ιρλανδικής υπαίθρου. Ενώ όμως μεταξύ των μελών της νέας της οικογένειας υποτίθεται πως δεν υπάρχουν μυστικά, εκείνη θα ανακαλύψει ένα.

Η ταινία του Κόλουμ Μπερέιντ, κινηματογραφική μεταφορά της βραβευμένος νουβέλας «Foster» (2010) της Κλερ Κίγκαν, είναι υποψήφια για Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, ενώ ήταν και υποψήφια για BAFTA Διασκευασμένου Σεναρίου. Το 2022 συμμετείχε στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

The Quiet Girl

Δραματική ταινία ιρλανδικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Κόλουμ Μπερέιντ, με τους Κάθριν Κλιντς, Άντριου Μπένετ, Κάρι Κρόουλι, Μίκαελ Πάτρικ, Κάρολι Μπράκεν κά.

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Άντονις Κριντ επιστρέφει στο ρινγκ με το συναρπαστικό «Creed III»

Το τρίτο κεφάλαιο του σαρωτικού Κριντ, βρίσκει τον μάχιμο και παντοδύναμο Μάικλ Μπ.Τζόρνταν όχι μόνο στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά και στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο. Το αντίπαλο δέος του ικανότατου Τζόρνταν υποδύεται ο Τζόναθαν Μέιτζορς (“Da 5 Bloods”, “Lovecraft Country”) στον ρόλο ενός παιδικού και διψασμένου για αίμα φίλου του Άντονις.

Σε αυτή την ιστορία εκδίκησης πρωταγωνιστούν επίσης η Τέσα Τόμσον (franchise “ΚΡΙΝΤ”, “Passing”), ο Γουντ Χάρις (franchise “ΚΡΙΝΤ”, “Blade Runner 2049”), ο Φλόριαν Μουντεάνου (“ΚΡΙΝΤ II”, “O Shang-Chi και ο θρύλος των δέκα δαχτυλιδιών”), η νεοφερμένη Μίλα Ντέιβις-Κεντ και η Φιλίσια Ρασάντ (franchise “ΚΡΙΝΤ”, “Soul”).

Ο Τζόρνταν σκηνοθετεί σε σενάριο των Κίναν Κούγκλερ (“Διαστημικά Καλάθια: Η Νέα Γενιά”) και Ζακ Μπέιλιν (“Η Μέθοδος των Γουίλιαμς”).

Σύνοψη

Ο Άντονις Κριντ (Μάικλ Μπ.Τζόρνταν) έχει κατακτήσει την κορυφή της πυγμαχίας παγκοσμίως και η οικογενειακή του ζωή πηγαίνει περίφημα. Είναι η στιγμή που εμφανίζεται ο Ντέμιαν (Τζόναθαν Μέιτζορς), ένας παιδικός φίλος και κάποτε πολλά υποσχόμενος πυγμάχος, που ανυπομονεί να αποδείξει σε όλους ότι του αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία στο ρινγκ. Η σύγκρουση ανάμεσα στους δύο πρώην φίλους είναι κάτι παραπάνω από ένα ματς. Για να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς με το παρελθόν, ο Άντονις πρέπει να ρισκάρει το μέλλον του και να παλέψει με τον Ντέμιαν, έναν αδίστακτο πυγμάχο που δεν έχει τίποτα να χάσει.

(Creed III) «Κριντ 3»

Σκηνοθεσία: Μάικλ Μπ.Τζόρνταν

Πρωταγωνιστούν: Μάικλ Μπ.Τζόρνταν, Τζόναθαν Μέιτζορς, Τέσα Τόμσον, Μίλα Ντέιβις-Κεντ, Φλόριαν Μοντενού, Φιλίσια Ρασάντ, Γουντ Χάρις.

Διάρκεια:1 ώρα και 56 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

«Cocaine Bear»: Μια μαύρη κωμωδία από την Ελίζαμπεθ Μπανκς

Εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της πτώσης ενός αεροπλάνου που μετέφερε ναρκωτικά το 1985, την χαμένη κοκαΐνη και την μαύρη αρκούδα που την έφαγε, αυτή η άγρια μαύρη κωμωδία βρίσκει μια ιδιόρρυθμη ομάδα αστυνομικών, εγκληματιών, τουριστών και εφήβων μαζεμένους σε ένα δάσος στην Τζόρτζια, όπου ένα θηρίο 500 κιλών κατάπιε μια τεράστια ποσότητα κοκαΐνης και βγήκε στο κυνήγι για περισσότερη κοκαΐνη …και αίμα.

Στο Cocaine Bear πρωταγωνιστεί η Κέρι Ράσελ (The Americans) ο Ο’ Σι Τζάκσον, JR, ο Κρίστιαν Κόνβερι (Sweet Tooth),ο Άλντεν Έρενράιχ (Solo: A Star Wars Story). Ο Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον (Μοντέρνα Οικογένεια), η Μπρούκλιν Πρινς (The Florida Project), ο Ισάϊα Γουίτλοκ JR. (Η Παρείσφρηση), ο Κρίστοφερ Χίβτζου (Games of Thrones), η Χάνα Χόκστρα (Οι Άγγελοι του Τσάρλι 2019) και ο Άαρον Χόλιντέι (Αιχμηρά Αντικείμενα) με τουε βραβευμένους με ΕΜΜΥ Μάργκο Μάρτιντεϊλ (The Americans) και Ρέι Λιόττα (Τα καλά παιδιά).

Cocaine Bear

Θρίλερ, αμερικάνικης παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Ελίζαμπεθ Μπανκς

Δείτε το τρέιλερ:

«Οι Κυνηγοί» του Θόδωρου Αγγελόπουλου σε επανέκδοση

Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος ολοκληρώνει την «Τριλογία της Ιστορίας». Μια ομάδα εκπροσώπων της αστικής τάξης αντιμετωπίζουν τους φόβους και τους εφιάλτες ενός ιστορικού παρελθόντος.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 1977, μια ομάδα κυνηγών βρίσκει στην περιοχή κοντά στη λίμνη των Ιωαννίνων, μέσα στο πυκνό χιόνι, το πτώμα ενός αντάρτη του Εμφυλίου. Το αίμα τρέχει ακόμα φρέσκο απ' την πληγή του, παρ' όλο που έχουν περάσει κοντά τριάντα χρόνια. Oι κυνηγοί, όλοι εκπρόσωποι της αστικής τάξης, πολιτικής και οικονομικής (μαζί τους, όμως, κι ένας «ανανήψας “αριστερός”»), μεταφέρουν το πτώμα στο ξενοδοχείο τους, όπου και θα περάσουν μια νύχτα Πρωτοχρονιάς γεμάτη απ' τα φαντάσματα της ιστορικής τους συνείδησης και τον φόβο του παρελθόντος. Μπροστά σ' ένα μεγάλο δικαστήριο της Ιστορίας, που λαμβάνει χώρα στη σάλα χορού του ξενοδοχείου, οι καταθέσεις τους μετατρέπονται σε ζωντανούς εφιάλτες της συλλογικής τους συνείδησης. Προς το τέλος της ταινίας, ο αντάρτης που ζωντανεύει μέσα στη φαντασία των τρομοκρατημένων κυνηγών, μετατρέπεται σ' ένα είδος εκδικητή της επανάστασης. Αφού ακούσουν απ' τα χείλη του την καταδικαστική απόφαση, οι αστοί εκτελούνται, για να ξανασηκωθούν, βγαίνοντας από ένα άσχημο όνειρο. Το πτώμα θα επιστρέψει στο χιόνι, και οι κυνηγοί θα συνεχίσουν την πορεία τους στο κατάλευκο τοπίο.

Σκηνοθεσία Θόδωρος Αγγελόπουλος

Με τους Εύα Κοταμανίδου, Βαγγέλη Καζάν, Αλίκη Γεωργούλη κ.α.

Δείτε το τρέιλερ: