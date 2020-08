Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 20 Αυγούστου 2020

Με πέντε νέες ταινίες, και δύο επανεκδόσεις, ξεκινά απόψε η νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζει η ταινία του Τζος Τρανκ «Καπόνε» με τον Τομ Χάρντι καθώς και η ταινία της Μαρζάν Σατραπί «Μαρί Κιουρί: Η Γυναίκα που Άλλαξε τον Κόσμο» με τη Ρόζαμουντ Πάικ.

Επίσης, προβάλλονται σε επανέκδοση και νέες ψηφιακές κόπιες το ανεπανάληπτο φιλμ του Έρνστ Λιούμπιτς, «Να ζει κανείς ή να μη ζει;» καθώς και η δραματική ταινία «Το Μίσος» σε σκηνοθεσία Ματιέ Κασοβίτς με τους Βανσέν Κασέλ, Ιμπέρ Κουντέ.

«Κάνε παιδιά να δεις καλό» του Τζουζέπε Μπονίτο



Ένα ερωτευμένο παντρεμένο ζευγάρι αποκτά δεύτερο παιδί και μαζί αυξάνονται ραγδαία η κούραση και οι υποχρεώσεις, ενώ στερεύει ραγδαία η υπομονή τους. Έτσι οι δυο τους τώρα προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία στη φρενήρη καθημερινότητά τους, την οποία περιπλέκουν εγωιστές συγγενείς, φίλοι στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού και απρόβλεπτες μπέιμπι σίτερς.



Figli

Κωμωδία 2020



Διάρκεια: 97'



Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία Τζουζέπε Μπονίτο με τους: Βαλέριο Μαστραντρέα, Πάολα Κορτελέζι, Αντρέα Σαρτορέτι.

Δείτε το τρέιλερ:

«Καπόνε» - Μια ταινία για τον πιο ισχυρό και διαβόητο μαφιόζο της Αμερικής με τον Τομ Χάρντι

Έχοντας υπάρξει ο πιο αδίστακτος επιχειρηματίας και λαθρέμπορος του Σικάγο, ο Αλφόνς Καπόνε (ευρύτερα γνωστός ως Αλ Καπόνε) ήταν ο πιο ισχυρός και διαβόητος μαφιόζος της Αμερικής. Η ταινία επικεντρώνεται στα τελευταία χρόνια της ζωής του, όπου έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια φυλάκισης, ο θρυλικός γκάνγκστερ παραφρονεί, καθώς οι μνήμες από το βίαιο παρελθόν του επιστρέφουν για να τον στοιχειώσουν.



Η νέα ταινία του ταλαντούχου σκηνοθέτη και σεναριογράφου Τζος Τρανκ («Το Χρονικό»), με πρωταγωνιστή τον υποψήφιο για Όσκαρ Τομ Χάρντι («Η Επιστροφή», «Mad Max: Ο Δρόμος της Οργής», «Δουνκέρκη») στον ρόλο του Αλ Καπόνε.

Capone

Σκηνοθεσία:Τζος Τρανκ

Ηθοποιοί: Τομ Χάρντι, Λίντα Καρντελίνι, Κάθριν Ναρντούτσι, Ματ Ντίλον, Αλ Σαπιέντσα, Νόελ Φίσερ, Κάιλ Μακ Λάχλαν.

Διάρκεια: 85 λεπτά

Είδος ταινίας: Δραματική



Δείτε το τρέιλερ:

«6.5 Εκτός ελέγχου» - Μια καταιγιστική αστυνομική ταινία δράσης του Σαΐντ Ρουσταΐ

Στο Ιράν σήμερα η κατοχή ναρκωτικών ουσιών τιμωρείται με τη θανατική ποινή. Παρ΄όλα αυτά σε μια χώρα 80 εκατομμυρίων υπάρχουν 6.5 εκατομμύρια χρήστες ναρκωτικών. Ποιος προμηθεύει αυτούς τους χρήστες;

Στην ταινία 6.5 Εκτός Ελέγχου ακολουθούμε τον ντετέκτιβ Σαμάντ (Πείμαν Μοαντί) ο οποίος αναμετριέται σε μια σκληρή μάχη με έναν πανίσχυρο μεγαλέμπορο. Η φυλάκισή του όμως είναι μόνο η αρχή. Μια κινηματογραφική επιτυχία στη χώρα της, η ταινία είναι μια καταιγιστική αστυνομική ταινία δράσης αντάξια του Χόλιγουντ, η οποία μας προσφέρει παράλληλα μια ξεκάθαρη ματιά στη λειτουργία των συστημάτων εξουσίας της Τεχεράνης, καθώς και όλους τους τρόπους με τους οποίους τα συστήματα αυτά δεν λειτουργούν.

Just 6.5

Σκηνοθεσία: Σαΐντ Ρουσταΐ

Πρωταγωνιστούν: Πεϊμάν Μοάντι, Ναβίντ Μοχαμαντζαντέχ, Φαρχαντ Ασλάνι, Παρινάζ Ιζαντιάρ.

Διάρκεια: 134 λεπτά

Η δραματική ταινία «6.5 Εκτός Ελέγχου» βγαίνει σήμερα στις αίθουσες.

Δείτε το τρέιλερ:

«Μαρί Κιουρί: Η Γυναίκα που Άλλαξε τον Κόσμο» με τη Ρόζαμουντ Πάικ



Ένα ταξίδι στη ζωή της θρυλικής Μαρί Κιουρί, από τη σκηνοθέτιδα Μαρζάν Σατραπί που ξεκινά από το Παρίσι του 1893: Οι παθιασμένες σχέσεις της, οι επιστημονικές καινοτομίες της και οι συνέπειες τους για τον κόσμο ολόκληρο.

Η γνωριμία της με τον επίσης επιστήμονα Πιερ Κιουρί, ο γάμος τους και η ανακάλυψη του ραδίου που άλλαξε την επιστήμη για πάντα.

Μία ταινία αφιερωμένη στην ευφυΐα των Κιουρί που άλλαξε τον κόσμο και τους οδήγησε όχι μόνο στο Βραβείο Νόμπελ -μέχρι σήμερα, η Μαρί Κιουρί παραμένει το μοναδικό πρόσωπο που βραβεύθηκε με Νόμπελ σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, ένα στη Φυσική και ένα στη Χημεία- αλλά και στην παγκόσμια αναγνωσιμότητα: Ήταν η πιο φημισμένη γυναίκα επιστήμων της εποχής της, γνωστή επίσης ως Μαντάμ Κιουρί.

Radioactive



Σε σκηνοθεσία της Μαρζάν Σατραπί.



Παίζουν: Ρόζαμουντ Πάικ, Σάμ Ράιλι, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Ονερίν Μπαρνάρ, Σάιμον Ράσελ Μπιλ.



Δείτε το τρέιλερ:

«Παιχνίδια Φωτιάς» με τη Στέισι Μάρτιν και τον Ταχάρ Ραχίμ



Μια ρομαντικό δραματική ταινία της Μαρί Μονζ με τη Στέισι Μάρτιν και τον Ταχάρ Ραχίμ. Μία νεαρή γυναίκα ερωτεύεται παθιασμένα έναν εθισμένο στον τζόγο άνδρα και αποφασίζει να ανατρέψει τα πάντα στη ζωή της προκειμένου να κερδίσει στο παιχνίδι του έρωτα. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να μπει στον υπόκοσμο και να ακολουθήσει τους επικίνδυνους κανόνες του.

Μια ερωτική περιπέτεια που διαδραματίζεται στα στέκια του νυχτερινού Παρισιού και φέρνει κάτι από την ατμόσφαιρα των κλασικών Χολιγουντιανών ταινιών του ’70, με ανατροπές που περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την εξέλιξη σε αυτό το παιχνίδι όρων και ορίων δύο εραστών, παραδομένων στο πάθος της σάρκας και του χρήματος, αλλά ταυτόχρονα και δύο διαμετρικά αντίθετων κόσμων.

Παίζουν: Ταχάρ Ραχίμ, Στέισι Μάρτιν.

Σκηνοθεσία: Μαρί Μονζ



Δείτε το τρέιλερ:

«Να ζει κανείς ή να μη ζει;» του Ερνστ Λιούμπιτς σε επανέκδοση

Μια από τις σημαντικότερες κωμωδίες όλων των εποχών, το ανεπανάληπτο φιλμ του Έρνστ Λιούμπιτς, «Να ζει κανείς ή να μη ζει;» (To Be or Not to Be, 1942) με τους Κάρολ Λόμπαρντ, Τζακ Μπένι, Ρόμπερτ Στακ, ο Λέονελ Άτγουιλ σε επανέκδοση.

Η ιστορία διαδραματίζεται την περίοδο της εισβολής των Γερμανών στην Πολωνία, τον Αύγουστο του 1939.

Αύγουστος 1939, παραμονές της εισβολής των Γερμανών στην Πολωνία. H Mαρία και ο σύζυγός της Tζόζεφ κάνουν πρόβες με τον θίασό τους στη Bαρσοβία για μια σάτιρα με τίτλο «Γκεστάπο». Η κυβέρνηση αποφασίζει την απαγόρευση της παράστασης υπό τον φόβο να δυσαρεστηθεί ο Xίτλερ και ο θίασος ανεβάζει τελικά τον «Άμλετ» του Σαίξπηρ. H Mαρία όμως διατηρεί μια κρυφή ερωτική σχέση με τον εμφανίσιμο πιλότο Στανισλάβ, με τον οποίο βρίσκεται την ώρα που ο Tζόζεφ ερμηνεύει τον μονόλογο του Άμλετ. Όταν οι ναζί τελικά εισβάλλουν στην Πολωνία, το ερωτικό τρίγωνο μεταλλάσσεται σε κατασκοπικό, με την κοινή αποστολή να σταματήσουν έναν προδότη πριν αυτός καταδώσει ονόματα αντιστασιακών στην Γκεστάπο.

Δείτε το βίντεο:

«Το Μίσος» με τους Βανσέν Κασέλ, Ιμπέρ Κουντέ σε επανέκδοση



Τρεις νεαροί μετανάστες θα προσπαθήσουν να πάρουν εκδίκηση για το φίλο τους που έπεσε θύμα αστυνομικής βίας. Περιφερόμενοι άσκοπα στις φτωχογειτονιές του Παρισιού με ένα κλεμμένο περίστροφο στα χέρια τους θα ζήσουν ένα συνταρακτικό 24ωρο, προσπαθώντας να πείσουν όσους δεν τους σέβονται ότι θα πρέπει να τους φοβούνται...



La Haine



Δραματική 1995



Διάρκεια: 96'



Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ματιέ Κασοβίτς με τους Βανσέν Κασέλ, Ιμπέρ Κουντέ, Σαϊντ Ταγκμαουί, Μπενουά Μαζιμέλ.



Δείτε το τρέιλερ: