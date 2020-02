Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 20 Φεβρουαρίου 2020

Mε εννέα ταινίες ξεκινάει απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν η ελληνική «Απόστρατος», η περιπέτεια «Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης», με τον Χάρισον Φορντ και το ντοκιμαντέρ «Η Γη του Μέλιτος», που ήταν υποψήφια για Όσκαρ.

«Οι Αεροναύτες» του Tom Harper

Το πρωταγωνιστικό δίδυμο της Θεωρίας των Πάντων, ο βραβευμένος με Όσκαρ Eddie Redmayne και η υποψήφια για Όσκαρ Felicity Jones, ενώνει ξανά τις δυνάμεις του κάτω από τις σκηνοθετικές οδηγίες του Tom Harper (TV Peaky Blinders, War and Peace), μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη μια συναρπαστική περιπέτεια εμπνευσμένη από τα αληθινά γεγονότα μιας πτήσης με αερόστατο που κατέρριψε κάθε ρεκόρ και άλλαξε τα δεδομένα της επιστήμης της μετεωρολογίας. Γυρισμένη με ρεαλισμό, χάρη στην τόλμη των ηθοποιών να παίξουν οι ίδιοι στις πιο επικίνδυνες σκηνές, η θεαματική ταινία μας ταξιδεύει σε πρωτόγνωρα για την Αγγλία του 19ου αιώνα ύψη, εκεί που μία απρόσμενη φιλία ανθίζει και ένα απίθανο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.



Σύνοψη



Λονδίνο, 1862. Ανυπόμονοι θεατές συγκεντρώνονται στον χώρο εκτόξευσης των αερόστατων, ενώ ο μετεωρολόγος James Glaisher (Redmayne) περιμένει εναγωνίως την εντυπωσιακή είσοδο της πιλότου Amelia Wren (Jones). Ο νεαρός επιστήμονας είναι απελπισμένος να τον πάρουν επιτέλους στα σοβαρά και έχει ελάχιστη υπομονή για τους θεατρινισμούς της Wren. Όμως, εκείνη είναι σίγουρη ότι ένα καλό σόου θα προσελκύσει την πολυπόθητη χρηματοδότηση. Η πτήση τους έχει διπλό σκοπό: να σπάσει το γαλλικό ρεκόρ υψομέτρου και να βοηθήσει τον Glaisher να συλλέξει δεδομένα για να προωθήσει τις αμφιλεγόμενες θεωρίες για την πρόβλεψη του καιρού. Όσο το δίδυμο ανεβαίνει ολοένα και ψηλότερα, ο αέρας γίνεται πιο αραιός και ψυχρός. Οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουν γίνονται όλο και πιο δύσκολες, αφού κρίνουν τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.



Συντελεστές



Σενάριο: Jack Thorne



Σκηνοθεσία: Tom Harper



Παίζουν: Eddie Redmayne, Felicity Jones Himesh Patel, Tom Courtenay



Διάρκεια: 101’



Δείτε το τρέιλερ:

«Απόστρατος» του Ζαχαρία Μαυροειδή

Ο Ζαχαρίας Μαυροειδής σκηνοθετεί την ταινία «Απόστρατος», η οποία είναι βραβευμένη από το κοινό του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.



Με την εταιρεία εισαγωγών μηχανών εσπρέσο που διευθύνει σε αδιέξοδο, ο Γλυφαδιώτης εργένης Άρης Νικολόπουλος «αποστρατεύεται» στο σπίτι του ένδοξου παππού Αριστείδη στον υποτονικό Παπάγου. Το στοκ των μηχανών εσπρέσο στοιβάζεται στο αραχνιασμένο γραφείο του απόστρατου αξιωματικού καθώς ο εγγονός ξανασμίγει με παιδικούς φίλους κολλημένους εσαεί στο προάστιο των αξιωματικών αλλά και μ’ έναν πρώην συναγωνιστή του παππού του, παραδόξως κομμουνιστή. Αντιμέτωπος με ηρωικά φαντάσματα του παρελθόντος ο απολιτίκ εγγονός θα νιώσει την ανάγκη να φανεί αντάξιος του ονόματός του. Όμως, όσο πλησιάζει τον θρύλο του παππού Αριστείδη, τόσο αυτός αλλάζει όψη.

Σκηνοθεσία: Ζαχαρίας Μαυροειδής



Σενάριο: Ζαχαρίας Μαυροειδής



Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Σαράντης, Γιώτα Φέστα, Θανάσης Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιάννης Νιάρρος, Άκης Σακελλαρίου, Ξένια Καλογεροπούλου.



Δείτε το τρέιλερ:

«Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης» με τον Χάρισον Φορντ

Μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος του Τζακ Λόντον «Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης» με τον Χάρισον Φορντ. Στις αρχές του 20ού αιώνα ο διάσημος συγγραφέας γράφει για τον Μπακ, ένα λυκόσκυλο που κλέβουν κάποιοι από την ηλιόλουστη Καλιφόρνια και καταλήγει στον παγωμένο Καναδά, όπου ζεύεται σε έλκηθρο. Εκεί, υπομένοντας άγριες συνθήκες που ξυπνούν τα πρωτόγονα ένστικτά του, ο Μπακ σκληραγωγείται και ταυτόχρονα καλείται να συνεργαστεί με τον νέο του ιδιοκτήτη ώστε και οι δύο να επιβιώσουν.

The Call of the Wild

Σκηνοθεσία: Κρις Σάντερς

Ηθοποιοί: Χάρισον Φορντ, Νταν Στίβενς, Ομάρ Σι, Κάρεν Γκίλαν, Μπράντλεϊ Γουίτφορντ, Κόλιν Γούντελ.

Διάρκεια: 99 λεπτά

Είδος ταινίας: Οικογενειακή, Περιπέτεια

Δείτε το τρέιλερ:

«Στον Λαβύρινθο» - Ένα αστυνομικό θρίλερ με τους Ντάστιν Χόφμαν και Τόνι Σερβίλο



Ο σκηνοθέτης του «Κοριτσιού της Ομίχλης» σκαρφίζεται ένα ακόμα θρίλερ μυστηρίου, αυτήν τη φορά με ένα πρωτοκλασάτο πρωταγωνιστικό δίδυμο.



Νεαρή κοπέλα που είχε εξαφανιστεί πριν από 15 χρόνια εντοπίζεται σε μια δασώδη περιοχή αλλά χωρίς να έχει καμιά μνήμη από όσα έζησε στο διάστημα της εξαφάνισης της. Ένας ειδικός ψυχολόγος αναλαμβάνει να τις ξυπνήσει τις φρικτές λεπτομέρειες της απαγωγής της την ίδια ώρα που ο ιδιωτικός ντετέκτιβ που είχε αναλάβει χωρίς επιτυχία την υπόθεση θέλει μια δεύτερη ευκαιρία για να επανορθώσει.



L'uomo del labirinto



Σκηνοθεσία: Ντονάτο Καρίσι



Παίζουν: Τόνι Σερβίλιο, Ντάστιν Χόφμαν, Βαλεντίνα Μπελέ, Βινίτσιο Μαρτσιόνι

Διάρκεια: 130'



Χώρα: Ιταλία



Έτος: 2019

Δείτε το τρέιλερ:

«Έμα» - Ένα μεταμοντέρνο ερωτικό δράμα από τον Πάμπλο Λαραΐν

Ο σκηνοθέτης εξαιρετικών ταινιών όπως τα «Jackie», «Νερούδα» και «No», Πάμπλο Λαραΐν υπογράφει μια από τις πιο φιλόδοξες ταινίες του. Οι Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ και Μαριάνα Ντι Τζιρόλαμο ενσαρκώνουν ένα ζευγάρι το οποίο βιώνει ένα τραυματικό γεγονός που κλονίζει τη σχέση τους. Εκείνη θα βρει καταφύγιο στον χορό, μέσω του οποίου επιχειρεί να επουλώσει τις πληγές της και να ξαναβρεί τον εαυτό της ακόμη και εάν χρειαστεί να φτάσει στα άκρα.

Δραματική ταινία διεθνούς συμπαραγωγής 2019 (102)

Σκηνοθεσία: Πάμπλο Λαραΐν

Πρωταγωνιστούν: Μαριάνα ντι Τζιρόλαμο, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Σαντάγκο Καμπρέρα.

Δείτε το τρέιλερ:

«Sonic: Η Ταινία» με τους Τζιμ Κάρεϊ, Τζέιμς Μάρσντεν

Βασισμένη στην παγκόσμια υπέρ-επιτυχημένη videogame σειρά της Sega, η ταινία «Sonic» διηγείται την ιστορία του γρηγορότερου σκαντζόχοιρου του κόσμου, καθώς απολαμβάνει το νέο του σπίτι στη Γη. Σε αυτή τη live-action περιπετειώδη κωμωδία, ο Σόνικ και ο νέος καλύτερος φίλος του Τομ (Τζέιμς Μάρσντεν) συνεργάζονται από κοινού για να υπερασπιστούν τον πλανήτη από τον διαβολικό Δρ. Ρομπότνικ (Τζιμ Κάρεϊ) και τα σχέδια του για παγκόσμια κυριαρχία. Στο έργο αυτό, κατάλληλο για όλη την οικογένεια πρωταγωνιστεί και η Τίκα Σούμφτερ.



Sonic the Hedgehog

Σκηνοθεσία: Τζεφ Φάουλερ



Ηθοποιοί: Τζέιμς Μάρσντεν, Τίκα Σούμφτερ, Τζιμ Κάρεϊ



Διάρκεια: 95 λεπτά



Είδος ταινίας: Οικογενειακή

Δείτε το τρέιλερ:

«Στη Γη του Άγριου Μελιού» των Λιούμπομιρ Στεφάνοφ, Τάμαρα Κοτέφσκα

Υποψήφιο για δύο Όσκαρ ντοκιμαντέρ από τη Βόρεια Μακεδονία. Ντοκιμαντέρ που κυριάρχησε στο Σάντανς, αποσπώντας συνολικά τρία βραβεία, η «Γη του Άγριου Μελιού» ανοίγει παράθυρο σε έναν αφανή κόσμο και μας συστήνει τους πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες Ταμάρα Κοτέβσκα και Λιούμπομιρ Στεφάνοβ.

Η Χατίτζε Μουράτοβα, τελευταία μιας γενιάς μελισσοκόμων άγριου μελιού, ζει σε μια απομονωμένη ορεινή περιοχή της Βόρειας Μακεδονίας με την ηλικιωμένη μητέρα της. Η ήρεμη ζωή της όμως θα διαταραχτεί από την άφιξη μιας οικογένειας με θορυβώδεις μηχανές, επτά ανυπάκουα παιδιά, ένα μεγάλο κοπάδι αγελάδες και άπληστη διάθεση.



Honeyland



Ντοκιμαντέρ



Διάρκεια: 85'



Σκηνοθεσία Λιούμπομιρ Στεφάνοφ, Τάμαρα Κοτέφσκα.



Δείτε το τρέιλερ:

Σπύρος Μελετζής: Ο Φωτογράφος της Αντίστασης

Ντοκιμαντέρ για ένα σπουδαίο Έλληνα φωτογράφο. Μπροστά στον φακό της κάμερας του Σαράντου Σακελλάκου, ο φωτογράφος περιγράφει τις στιγμές της φωτογράφισης του Άρη Βελουχιώτη στο βουνό, πώς έζησε από πολύ κοντά τη βία των Δεκεμβριανών, αλλά και πώς κατάφερνε πάντα να τραβάει τόσο καίριες και σπάνιες φωτογραφίες. Ακόμη, μιλά λεπτομερώς για τα χαμένα ντοκουμέντα, τη σύλληψή του και την εν συνεχεία εξορία του.

Ντοκιμαντέρ 2019

Διάρκεια: 64'

Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Σαράντος Σακελλάκος

«Αξιωματικοί» του Βλαντιμίρ Ρογκοβόι



Σοβιετική ταινία του Βαλντιμίρ Ρογκοβί από το 1971. Η ταινία, βασισμένη σε έργο του συγγραφέα Μπόρις Βασίλιεφ, περιγράφει την ιστορία δύο φίλων οι οποίοι αχώριστοι από τη δεκαετία του '20 και μετά, ζουν ως στρατιώτες από κοντά διαδοχικές ιστορικές πολεμικές συγκρούσεις που τους αλλάζουν τη ζωή.



Ofitsery

Πολεμική 1971



Διάρκεια: 96'



Σοβετική ταινία, σκηνοθεσία Βλαντιμίρ Ρογκοβόι με τους: Βασίλι Λανοβόι, Γκιόργκι Γιουμάτοφ, Αλίνα Ποκρόφσκαγια.



Δείτε το τρέιλερ: