Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 21 Νοεμβρίου 2019

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινάει απόψε με την τελευταία ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο Ιρλανδός». Η πολυαναμενόμενη ταινία του Ιταλοαμερικανού δημιουργού, με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο και Τζο Πέσι αναμένεται να τραβήξει και δικαιολογημένα το ενδιαφέρον των φίλων του σινεμά, ενώ απ΄ τις υπόλοιπες πέντε ταινίες που βγαίνουν απόψε στους κινηματογράφους, ξεχωρίζει το δραματικό θρίλερ του Σύλλα Τζουμέρκα «Το Θαύμα της Θάλασσας της Σαργασσών».

«Ο Ιρλανδός» με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο, Τζο Πέσι

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Αλ Πατσίνο και ο Τζο Πέσι πρωταγωνιστούν στον «Ιρλανδό» του Μάρτιν Σκορσέζε, μια επική ιστορία για το οργανωμένο έγκλημα στη μεταπολεμική Αμερική, μέσα από τα μάτια του βετεράνου του Β' Παγκόσμιου Πολέμου Φρανκ Σίραν, ενός απατεώνα και εκτελεστή που συνεργάστηκε με διαβόητες μορφές του 20ού αιώνα. Καλύπτοντας διαφορετικές δεκαετίες, η ταινία παρουσιάζει ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια της Αμερικανικής Ιστορίας, την εξαφάνιση του θρυλικού ηγέτη του εργατικού συνδικάτου Τζίμι Χόφα, και μας ταξιδεύει με μοναδικό τρόπο στα μυστικά μονοπάτια του οργανωμένου εγκλήματος: τις εσωτερικές διαδικασίες, τις αντιπαλότητες και τις διασυνδέσεις με πολιτικούς.



The Irishman



Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε



Ηθοποιοί: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο, Τζο Πέσι, Χάρβεϊ Καϊτέλ



Διάρκεια: 209 λεπτά



Είδος ταινίας: Βιογραφική

Δείτε το τρέιλερ:

«Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών» - Ένα φιλμ μυστηρίου του Σύλλα Τζουμέρκα

Η ταινία «Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών» του Σύλλα Τζουμέρκα που έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Βερολίνου, παρακολουθεί δύο γυναίκες, μια αστυνομικό και μια εργάτρια σε εργοστάσιο παραγωγής χελιών, που ζουν σε μια επαρχιακή πόλη στη Δυτική Ελλάδα. Όταν μια μυστηριώδης αυτοκτονία θα φέρει τα πάνω-κάτω στη μικρή πόλη και θα πυροδοτήσει έναν άγριο κύκλο βίας, οι ζωές των δύο γυναικών που μέχρι χθες αγνοούσαν η μία την ύπαρξη της άλλης, αρχίζουν να συγκλίνουν. Δεν το ξέρουν ακόμη, αλλά από τη συνάντησή τους μπορεί να κρέμεται η σωτηρία τους.

Σκηνοθεσία: Σύλλας Τζουμέρκας

Πρωταγωνιστούν: Αγγελική Παπούλια, Γιούλα Μπούνταλη, Χρήστος Πασσαλής, Αργύρης Ξάφης, Θανάσης Δόβρης, Λαέρτης Μαλκότσης, Μαρία Φιλίνη.

Δείτε το τρέιλερ:

«Υπάρχει Θεός, το Όνομά της είναι Πετρούνια» της Τεόνα Στρούγκαρ Μιτέφσκα

Πολυβραβευμένη ταινία από τη Βόρεια Μακεδονία και τη σκηνοθέτιδα Τεόνα Στρούγκαρ Μιτέφσκα, που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τους γείτονες πέρα από τα συνήθη και στερεότυπα, που τονίζονται από την επίσημη εθνική τους πολιτική.

Θεοφάνεια. Σε μια μικρή πόλη, κάπου στη Βόρεια Μακεδονία, ο αγιασμός των υδάτων είναι από τις πιο σημαντικές στιγμές για την κοινότητα, καθώς επικρατεί η πεποίθηση πως το πρόσωπο που πιάνει τον σταυρό θα έχει ευλογία και καλή τύχη στη ζωή του. Τη μεγάλη μέρα, κόντρα σε ό,τι ορίζει η παράδοση, μια άνεργη ανύπαντρη γυναίκα βουτάει στο νερό και πιάνει τον σταυρό. Εξοργισμένοι που έμειναν με άδεια χέρια, οι άντρες την κατηγορούν για ασέβεια. Η γυναίκα, όμως, αρνείται να παραδώσει τον σταυρό. Διότι είναι πια έτοιμη να αντισταθεί στα έμφυλα στερεότυπα ενός κόσμου συντηρητικού.

God Exists, Her Name Is Petrunija

Δραματική ταινία, βορειομακεδονικής, γαλλικής, βελγικής, κροατικής και σλοβενικής παραγωγής του 2019, σε σκηνοθεσία Τεόνα Στρούγκαρ Μιτέφσκα, με τους Ζορίκα Νουσέβα, Λαμπίνα Μιτέφσκα, Στεφάν Βουζίσικ, Σουάντ Μπεγκόφσκι κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:



«Οι Άγγελοι του Τσάρλι» με τις Κρίστεν Στιούαρτ, Ναόμι Σκοτ, Έλα Μπαλίνσκα

Οι περίφημοι Άγγελοι του Τσάρλι συνεχίζουν να δουλεύουν για τον μυστηριώδη κύριο Charles Townsend, του οποίου το ιδιωτικό πρακτορείο ερευνών έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως. Έχοντας συγκεντρώσει τις πιο έξυπνες, πιο γενναίες και εξαιρετικά εκπαιδευμένες γυναίκες ανά τον κόσμο, τώρα υπάρχουν διάφορες ομάδες Αγγέλων καθοδηγούμενες από διαφορετικά αφεντικά στις πιο απαιτητικές αποστολές.

Οι ανανεωμένοι «Άγγελοι» αποτελούνται από τις Κρίστεν Στιούαρτ, Ναόμι Σκοτ, η οποία πρόσφατα ενσάρκωσε την πριγκίπισσα Γιασμίν στο live action «Αλαντίν», και τη νεαρή Έλα Μπαλίνσκα στον πρώτο της μεγάλο κινηματογραφικό ρόλο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ελίζαμπεθ Μπανκς, η οποία επέλεξε το ετερόκλητο πρωταγωνιστικό τρίο.

Charlie’s Angels

Σκηνοθεσία: Ελίζαμπεθ Μπανκς

Ηθοποιοί: Κρίστεν Στιούαρτ, Ναόμι Σκοτ, Έλα Μπαλίνσκα, Ελίζαμπεθ Μπανκς, Ντζιμόν Χουνσού, Νόα Σεντίνεο, Σαμ Κλάφλιν, Πάτρικ Στιούαρτ.

Διάρκεια: 118 λεπτά

Είδος ταινίας: Κωμική περιπέτεια

Δείτε το τρέιλερ:

«Μπένι» του Χόρχε Λουίς Σάντσεζ



Η ζωή του Κουβανού κορυφαίου τραγουδιστή και συνθέτη Μπένι Μορέ, ο οποίος μεσουράνησε στη δεκαετία του ’50 και πέθανε, όντας αλκοολικός, στα 44 του χρόνια.

El Benny

Βιογραφική 2006



Διάρκεια: 132'



Κουβανική ταινία, σκηνοθεσία Χόρχε Λουίς Σάντσεζ με τους: Ρένι Αροζαρένα, Ρακέλ Αντριάνα, Ενρίκε Μολίνα.



Δείτε το τρέιλερ: